Stuart Little - Un topolino in gamba: il film da vedere e commentare insieme domenica 27 settembre con SimulWatch

Il brillante family movie Stuart Little - Un topolino in gamba ha da poco compiuto vent'anni. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 27 settembre alle 16:30.

La visione condivisa di domenica 27 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un delizioso film per famiglie del 1999. Diretto da Rob Minkoff, Stuart Little - Un topolino in gamba mescola riprese dal vero con animazione digitale al servizio di una tenera storia che ha per protagonista un topolino doppiato da Michael J. Fox nella versione originale e da Luca Laurenti nella versione italiana. Quando uscì al cinema poco prima del 2000, il film ebbe un notevole successo di pubblico che portò alla realizzazione di ben due sequel e di una serie animata. Forse non tutti sanno che la sceneggiatura è firmata anche da M. Night Shyamalan, a cui si è dedicato proprio mentre stava scrivendo anche il copione de Il sesto senso.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Stuart Little - Un topolino in gamba e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 27 settembre alle 16:30.

In un piccolo ma signorile appartamento di New York, vive la strampalata famiglia Little, composta dal padre Frederick (Hugh Laurie), dalla madre Eleanor (Geena Davis) e dal figlio George (Jonathan Lipnicki). Frederick ed Eleanor sono intenzionati ad adottare un bambino per dare la possibilità a George di avere un compagno di giochi, ovviando dalla solitudine tipica dei figli unici. Tuttavia, giunti presso l'orfanotrofio pubblico della città, i due si trovano seriamente in difficoltà sulla scelta da compiere. D’improvviso però, tra la folla di tenerissimi bambini desiderosi di trovare una famiglia, l’attenzione dei due genitori ricade su un affabile e insolito topolino bianco vestito da uomo, di nome Stuart.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Non ci resta che piangere.