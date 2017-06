Stronger: il trailer del film di David Gordon Green con Jake Gyllenhaal

Il destino non è stato generoso con Jeff Bauman, che il 16 aprile del 2013 si è svegliato in un letto d'ospedale e ha realizzato di non avere più le gambe. Quest'uomo è stato una delle tante sfortunate persone rimaste ferite durante il sanguinoso attentato della Maratona di Boston, avvenuto il 15 aprile. La sua storia, narrata da lui stesso insieme a Bret Whitter in un libro di memorie, ce la racconta Stronger, un film con Jake Gyllenhaal di cui è appena stato diffuso il trailer.

In quella tragica giornata primaverile di 4 anni fa, Jeff Bauman stava aspettando che la sua ragazza tagliasse il traguardo quando ci fu l'esplosione. Dopo l'intervento, la riabilitazione e un notevole sforzo per non cadere vittima dello sconforto, riuscì a farsi coraggio e riprese a camminare (con arti artificiali, ovviamente). Divenne inoltre un testimone chiave nel processo di incriminazione di Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev.

Diretto da David Gordon Green, Stronger è interpretato anche da Tatiana Maslany ed esce nelle sale americane il 22 settembre.