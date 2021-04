Street Gang: How We Got To Sesame Street, il trailer del documentario sulla nascita del mitico Sesame Street

News Cinema

Volete sapere com'è nato lo show televisivo Sesame Street? Esiste un documentario che lo racconta. Si intitola Street Gang: How We Got To Sesame Street e oggi vi presentiamo il trailer.

Chi è stato bambino negli anni '70 e guardava anche all'America, conoscerà senz'altro il programma televisivo Sesame Street (da noi Sesamo apriti) con tutti i suoi simpatici protagonisti muppet e personaggi umani. Ebbene, sia che conosciate la trasmissione andata in onda per la prima volta nel novembre del 1969, sia che non abbiate familiarità con Bert, Enrie, Big Bird, Cookie Monster & Co., potrete seguire la storia dello show grazie al documentario Street Gang: How We Got To Sesame Street, presentato quest'anno al Sundance Film Festival e diretto da Marilyn Agrelo.

Street Gang: How We Got To Sesame Street è ispirato all'omonimo best-seller di Michael Davis e racconta le origini, l'espansione e la scalata al successo del programma per bambini che cambiò la storia della televisione per i più piccoli, educando alla tolleranza, alla diversità, all'empatia.

Di Street Gang: How We Got To Sesame Street è appena uscito il trailer. Ve lo proponiamo immediatamente insieme alla sinossi (che ci fornisce tante interessanti informazioni sul programma). Il film uscirà nelle sale il prossimo 23 aprile per poi approdare in demand il 7 maggio. La nostra speranza è che arrivi presto anche in Italia.

Ispirati dall'attivismo dei tardi anni '60, la produttrice televisiva Joan Ganz Cooney, da sempre attenta alle problematiche sociali, e il co-fondatore del Sesame Workshop Lloyd Morrisett condussero un esperimento rivoluzionario: tenere sotto controllo il crescente potere della televisione e creare uno show educativo, incisivo, edificante e divertente che potesse raggiungere i bambini di tutto il mondo, soprattutto quelli delle zone urbane. Cooney incaricò l'avanguardistico creatore di muppet Jim Hanson e l'acclamato sceneggiatore e regista televisivo Jon Stone di inventare l'iconico e adorato mondo di Sesame Street.

Street Gang: How We Got To Sesame Street reintroduce questa gang di visionari ed entusiasti artisti, autori ed educatori che seppe dare audacemente voce ai cambiamenti sociali, creando uno dei più influenti e determinanti programmi televisivi della storia della televisione.

Con più di 20 interviste agli autori originali, al cast e alla troupe, e immagini inedite del dietro le quinte, Street Gang racconta un mondo dal suo interno con umorismo e in maniera emozionante, intrecciando vicende personali e testimonianze esterne. Il film narra la missione originale della "gang" che ha creato questo fenomeno culturale, che va avanti da oltre 50 anni e che ha raggiunto più di 150 paesi.