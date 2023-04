Street Fighter: in arrivo un nuovo film basato sul leggendario picchiaduro

News Cinema

La Legendary, casa di produzione del MonsterVerse, ha acquisito dalla Capcom i diritti per la realizzazione di un nuovo film in live action basato sul videogioco e i suoi personaggi.

Mentre al cinema sta per arrivare l'atteso Super Mario Bros - Il film (ai cui personaggi il nostro Domenico Misciagna sta dedicando interessanti approndimenti), e mentre in streaming su Apple Tv+ è da pochi giorni Tetris, il film con Taron Egerton che racconta le incredibili vicende che hanno circondato la commercializzazione con Nintendo del celebre gioco, ecco arrivare la notizia che la Legendary (lo Studio americano del MonsterVerse, tanto per intenderci) ha acquisito i diritti per realizzare un nuovo film tratto da un altro celebre videogame.

Non si tratta di un platform, come Super Mario, né di un puzzle, come Tetris, ma del picchiaduro più celebre di sempre: Street Fighter.

L'accordo tra Legendary e Capcom, l'azienda giapponese che ha inventato Street Fighter, comprende i diritti di sfruttamento esclusivi per il cinema in live action e per la televisione, e a quanto pare sono già iniziate le operazioni di sviluppo di un film, che sarà il terzo mai realizzato finora a partire da gioco e dai suoi personaggi, nessuno dei due particolarmente memorabile: il primo, Street Fighter - Sfida finale, scritto e diretto nel 1994 da Steven E. de Souza, con Jean-Claude Van Damme, Raúl Juliá e Kylie Minogue tra i protagonisti; il secondo Street Fighter - La leggenda, diretto da Andrzej Bartkowiak nel 2009, incentrato principalmente sul personaggio di Chun Li, interpretato da Kristin Kreuk.

È pur vero che anche i film ispirati a altri due celebri picchiaduro come Mortal Kombat e Tekken non hanno avuto particolare fortuna artistica né grande successo di critica e di pubblico.

Per Legendary l'impegno di Street Fighter arriva dopo due altre produzioni d'ispirazione videoludica: il Warcraft del 2016 di Duncan Jones e Pokemon: Detective Pikachu, del 2019 di Rob Letterman.