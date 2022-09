Strange World - Un mondo misterioso: ecco il trailer del film animato di fantascienza Disney

News Cinema

La Disney ha diffuso, dopo il teaser di qualche mese fa, anche il trailer lungo di Strange World - Un mondo misterioso, la sua nuova avventura animata, stavolta di fantascienza.

Uscirà in America per Thanksgiving, e in contemporanea in Italia il 23 novembre, il 61esimo film d'animazione Disney, che stavolta ci porta nei territori della fantascienza, raramente esplorati dalla major. Si intitola Strange New World e racconta la storia di una bizzarra famiglia di esploratori spaziali alla ricerca, un po' come in Star Trek, di strani nuovi mondi abitati da ancor più strane creature. Chissà se gli autori ci hanno pensato...

Strange New World

Nella versione originale Jake Gyllenhaal dà la voce al protagonista, Clade, e tra le altri voci ci sono Dennis Quaid, Gabrielle Union e Lucy Liu. Anche se il titolo sembra richiamare Star Trek, i riferimenti del film sono più ai serial dell'inizio del secolo scorso, come Doc Savage e Flash Gordon. Alla regia c'è di nuovo il duo di Raya e l'ultimo drago, Don Hall e Qui Nguyen.