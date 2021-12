Strange World è il Classico Disney del 2022: ecco una prima immagine

News Cinema

I Walt Disney Animation Studios hanno svelato il titolo definitivo del loro 61° film del canone animato Disney, Strange World: il film di Don Hall è una storia d'avventura! Quando esce?

Mentre Encanto, il 60° lungometraggio animato del canone Disney, è ancora nelle nostre sale, i Walt Disney Animation Studios hanno annunciato il titolo e la trama di Strange World, il n.61 di questa lunga tradizione, accompagnando la rivelazione con l'immagine che vedete sopra. Diretto dal Don Hall di Big Hero 6 e Raya e l'ultimo drago, codiretto con Qui Nguyen che l'ha anche scritto, è un lungometraggio animato d'avventura, che sarà nelle sale nel novembre 2022.

Strange World, la trama del 61° classico animato Disney

La storia di Strange World racconta dei Clade, una famiglia di esploratori che si trova a dover mettere da parte ogni contrarietà interna, in nome di una scoperta storica che richiede tutto il loro impegno: un viaggio in una terra misteriosa "dove li attendono fantastiche creature".

Don Hall ha dichiarato le ispirazioni di questo nuovo progetto: "Mi piaceva leggere le vecchie riviste pulp quand'ero piccolo, quelle con grandi avventure in cui un gruppo di esploratori possono scoprire un mondo nascosto o antiche creature. Quei racconti sono una grande ispirazione per Strange World". Non gli si può dare torto, visto che in fondo anche il duraturo successo della serie di Jurassic Park ammicca a quel tipo di narrativa, senza contare che proprio i Walt Disney Animation Studios vent'anni or sono giocarono questa carta con Atlantis - L'impero perduto, in stile Indiana Jones. Lo sceneggiatore Qui Nguyen aveva già collaborato con Hall proprio per Raya e l'ultimo drago.

Il 2022 animato di casa Disney diventa così molto ricco, perché ci sono in rampa di lancio anche le due ultime fatiche Pixar, cioè Red (in sala dal 10 marzo) e Lightyear - La vera storia di Buzz (in estate).