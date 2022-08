Strange Way of Life: Ethan Hawke e Pedro Pascal pistoleri nelle nuove foto del western di Pedro Almodóvar

News Cinema

Dal set del corto western di Pedro Almodóvar intitolato Strange Way of Life arrivano nuove fotografie dei protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal, del regista e del giovane Manu Ríos.

Arrivano nuovissime foto dal set di Strange Way of Life, il western di Pedro Almodóvar con protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal. Vi avevamo parlato per la prima volta di questo progetto un paio di mesi fa, dicendo che il film era (ed è) un cortometraggio. La durata è di 30 minuti e le location sono in Almeria (in Spagna), nei luoghi in cui il nostro Sergio Leone ha girato la trilogia del dollaro. Il titolo del corto prende spunto da una canzone della regina del fado Amalia Rodrigues.

Strange Way of Life come I segreti di Brokeback Mountain

Strange Way of Life è in lingua inglese e racconta la storia di Jake (Ethan Hawke) e Silva (Pedro Pascal), due pistoleri in pensione che un tempo erano amici e compari e che si ritrovano dopo 20 anni. Pian piano si viene a scoprire che il nuovo incontro e il tempo di lontananza non sono casuali.

Strange Way of Life è stato definito "la risposta a I segreti di Brokeback Mountain", il film di Ang Lee con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Forse non tutti sanno che, prima dell'entrata in scena di Ang Lee, Brokeback Mountain era stato offerto proprio a Pedro Almodóvar, che però aveva rifiutato perché voleva sentirsi libero di scrivere ciò che desiderava senza nessuna pressione o condizionamento.

Strange Way of Life non ha ancora una data di uscita. Del cast fanno parte anche José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Erenice Lohan, Pedro Casablanca.

Le nuove fotografie dal set di Strange Way of Life

Le immagini di Strange Way of Life arrivano dall’account Twitter di Agustìn Almodóvar, fratello di Pedro e produttore del cortometraggio.

Nella prima foto c'è Pedro Almodóvar seduto su una sedia da regista che guarda un monitor. Nella seconda vediamo il regista fra i suoi due protagonisti. Dallo scatto si capisce che il personaggio di Ethan Hawke è di una classe sociale alta, mentre il cowboy di Pedro Pascal sembra un uomo più semplice. Nelle due immagini successive abbiamo Pascal, Almodóvar e la star di Elite Manu Ríos, e Almodóvar e Pascal.

Tempo fa, sempre Agustìn Almodóvar aveva condiviso una fotografia di Ethan Hawke a cavallo e una di Pedro Pascal a cavallo. In entrambe era presente il regista, che in quella insieme a Pascal sfoggiava una camicia hawaiana rosa. Ricordiamo che i costumi sono opera di Anthony Vaccarello, capo stilista di Yves Saint Laurent.