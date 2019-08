Strange But True: ecco in anteprima il poster italiano del thriller dal romanzo di John Searles

News Cinema

Il film diretto da Rowan Athale, con protagonisti Amy Ryan, Nick Robinson, Margaret Qualley, Blythe Danner, Brian Cox, Greg Kinnear e Connor Jessup, arriverà nei cinema italiani il 12 settembre prossimo.

Strange But True, "strano ma vero", un titolo che rispecchia bene la premessa del thriller-noir tratto dall'omonimo romanzo del 2004 dell'americano John Searles, disponibile anche in Italia dal 3 settembre prossimo, pubblicato da DeA Planeta.

La storia del film, diretto da Rowan Athale, è quella di due ragazzi Melissa (Margaret Qualley) e Ronnie (Connor Jessup).

Dopo il tipico ballo di fine anno, i due adolescenti trascorrono una notte romantica per la loro prima volta, ma in seguito hanno un grave incidente d'auto e Ronnie muore.

Cinque anni dopo, Melissa sciocca la famiglia di Ronnie rivelando di essere miracolosamente incinta di lui. Lo strano evento fa riavvicinare il fratello di Ronnie e i genitori che non riuscivano a superare il lutto.

Oltre ai due attori già citati, il cast principale del film comprende Amy Ryan, Nick Robinson, Blythe Danner, Brian Cox e Greg Kinnear.

Realizzato dagli stessi produttori di La La Land, Strange But True arriverà nei cinema italiani il 12 settembre prossimo, distribuito da Notorious Pictures. Qui sotto, vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster ufficiale italiano del film: