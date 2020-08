Strafumati 2: Seth Rogen spiega la ragione del mancato sequel

News Cinema

C'è stato un tempo in cui la commedia con James Franco e Seth Rogen Strafumati doveva avere un sequel. Poi non se ne fece più nulla. Ecco il motivo.

Perché Strafumati, la spassosissima commedia con Seth Rogen e James Franco diretta da David Gordon Green, non ha mai avuto un sequel? La risposta arriva dallo stesso Rogen, che ha parlato del mai realizzato numero due nel corso di una lunga intervista durante la trasmissione radiofonica The Howard Stern Show. La ragione per cui non abbiamo più partecipato alle disavventure di Dale Denton e Saul Silver è puramente economica e dipende dalla Sony, che, quando il seguito era nell'aria, era intenzionata a non superare un determinato budget. "Abbiamo cercato di farlo" - ha spiegato Rogen - "e grazie al Sony hack potete trovare l'email in cui la Sony decise di cancellare il progetto non facendo il film. Era un'ipotesi che non escludevamo affatto diversi anni fa, ma la Sony non sembrava poi così interessata".

Per chi non ne avesse memoria, il Sony hack a cui allude l'attore è stato un colossale attacco hacker, da parte di un gruppo chiamato Guardians Of Peace, ai computer della Sony, i cui dati sono stati copiati e inviati a un server remoto. Grazie a questa impresa illecita possiamo leggere (ci informa il Daily Beast) uno scambio di email fra Amy Pascal della Sony e il produttore Judd Apatow, che scriveva: "Sono davvero contento perché siamo vicinissimi a partire con Strafumati 2. Sono felicissimo di poter trasformare questa ipotesi in realtà. Siamo molto ispirati da un punto di vista creativo. Abbiamo idee buffissime. Sarà meraviglioso. Abbiamo imparato a fare i sequel di commedie del genere grazie ad Anchorman 2 e con la campagna pubblicitaria siamo andati alla grande. Anche all'estero abbiamo ottenuto risultati favolosi. Sono certo che PE2 ci darà ancora più soddisfazione. La marijuana è molto in voga adesso! E’ ovunque!".

Sembra che Apatow volesse 50 milioni di dollari, mentre lo Studio non intendeva spenderne più di 45. "Forse volevamo troppi soldi" - ha commentato Seth Rogen. "Gli Studios non vogliono spendere soldi. Che cosa bizzarra".

Strafumati: Il trailer del film con Seth Rogen e James Franco

Costato 37 milioni di dollari, Strafumati ne ha incassati 100 ed è diventato un piccolo cult. Se oggi rimpiange il sequel mai partito, Rogen può comunque consolarsi pensando al successo che molto probabilmente avrà An American Pickle, commedia di cui è protagonista e che uscirà il 6 agosto su HBO Max.