Storia di un matrimonio: il trailer ufficiale del commovente film Netflix con Scarlett Johansson e Adam Driver

Scritto e diretto da Noah Baumbach, è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2019, e sarà disponibile in streaming dal 6 dicembre.

Al Festival di Venezia, dove è stato presentato in prima mondiale poche settimane fa, è rimasto inspiegabilmente fuori dal giro dei premi.

Inspiegabilmente perché, tanto per fare qualche facile esempio, Scarlett Johansson e Adam Driver, in questo film, non meritavano certo meno di altro (Ascaride in testa); e perché non premiare una sceneggiatura come quella scritta e messa in scena da Noah Baumbach, prefendogli quella di Yonfan, è stato francamente folle. Ma, a naso, il film di Baumbach potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima stagione dei premi americani, Oscar compresi.

In ogni caso, la commovente vicenda di un difficile divorzio raccontata da Storia di un matrimonio (che in originale fa Marriage Story) sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 6 dicembre, e sarete quindi voi a poterne giudicare la qualità, indipendentemente dai premi: veneziani o americani che siano.

Intanto, ecco il trailer ufficiale di Storia di una matrimonio, nella sua versione originale sottotitolata: