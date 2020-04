Storia di un fantasma: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 29 aprile con SimulWatch

News Cinema

Casey Affleck e Rooney Mara sono i protagonisti di questa ghost story insolita e romantica. Appuntamento su SimulWatch mercoledì 29 aprile alle 18.

La visione condivisa di mercoledì 29 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Storia di un fantasma.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Storia di un fantasma e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 29 aprile alle ore 18.

Scritto, diretto e perfino montato da David Lowery, il regista di film come Il drago invisibile (versione in live action del classico Disney Elliot e il drago invisibile) e di Old Man & the Gun, Storia di un fantasma racconta la vicenda di un uomo che, morto in un incidente stradale, torna nella casa che condivideva con l'amata moglie sotto forma di fantasma. Quando la donna trova un nuovo amore, il fantasma non riesce ad accettarlo, e difenderà in tutti i modi l'ultimo legame che ha con sua moglie e la sua vita precedente.

Protagonisti assoluti del film sono i bravissimi Casey Affleck e Rooney Mara, ma nel cast va segnalata anche la presenza di Will Oldham, musicista e attore statunitense noto anche con lo pseudonimo di Bonnie "Prince" Billy.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Will Hunting - Genio Ribelle.