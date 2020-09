Sto pensando di finirla qui: il film da vedere e commentare insieme martedì 15 settembre con SimulWatch

News Cinema

Scritto e diretto da Charlie Kaufman, Sto pensando di finirla qui è il nuovo film di un autore inghiottito dalle proprie ossessioni. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 15 settembre alle 21:30.

La visione condivisa di martedì 15 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il nuovo film di un autore le cui storie sono molto difficili da dimenticare. Sto pensando di finirla qui è una storia scritta e diretta da Charlie Kaufman, colui che ha partorito le folli idee di Essere John Malkovich, Il ladro di orchidee e Se mi lasci ti cancello. In questo caso, Kaufman passa anche alla dietro la macchina da presa come aveva già fatto con Anomalisa e Synecdoche, New York, per raccontare l'incontro di una ragazza con i genitori del suo fidanzato in quello che diventa a tutti gli effetti un thriller psicologico dove le ossessioni traboccano. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Ian Reid.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Sto pensando di finirla qui e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 15 settembre alle 21:30.

Sto pensando di finirla qui racconta la storia di una giovane donna (Jessie Buckley), che si mette in viaggio insieme al suo nuovo fidanzato Jake (Jesse Plemons) per conoscere la famiglia del ragazzo. Nonostante il grande passo, i due non stanno insieme da molto e la ragazza è incerta sul loro rapporto.

Quando arrivano nell'isolata fattoria di famiglia, una bufera costringe i due fidanzatini bloccati in casa insieme ai genitori di lui (Toni Collette e David Thewlis), che non si rivelano essere come lei si aspettava; questa situazione, infatti, permette alla giovane di scoprire che le cose non stanno come immaginava, rivelando scorci sempre più bizzarri.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

