Stile Alberto: Arbasino, intellettuale mondano, raccontato da Michele Masneri

Dopo il libro omonimo del 2021, Masneri, tra i più arbasiniani giornalisti e scrittori d'oggi, racconta questo unico intellettuale in un documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Insieme a Pasolini, Alberto Arbasino è forse l’intellettuale e scrittore italiano che più spesso viene citato da gente che ha letto e sa pochissimo o niente della sua opera.

Come Pasolini e come la Settimana Enigmistica poi, Arbasino vanta innumerevoli tentativi d’imitazione, di cui sarebbe pleonastico sottolineare la fallimentarietà.

Insomma: in Italia, in una certa Italia, quella che ha ancora sa leggere e scrivere e ha riferimenti culturali leggermente più strutturati di quelli di un reel di Instagram, è pieno di arbasiniani ma soprattutto di arbasinati, se mi si passa il termine.

Michele Masneri, giornalista e scrittore assai bravo, e ora è pure regista, è uno di quelli che Arbasino lo conosce bene (lo conosceva di persona), l’ha studiato, e in qualche modo l’ha imitato, se così possiamo dire, nel senso benevolo di aver cercato di introiettare uno stile e uno sguardo sulle cose, le persone e il mondo, sapendo bene di non poterlo replicare. Basterebbe leggere i suoi due romanzi, “Addio Monti” (nel senso del rione romano) o “Paradiso” per poterlo constatare.

Nel 2021, un anno dopo la morte di Arbasino, Masneri ha scritto un libro su questo suo più o meno consapevole maestro e chiaro riferimento che ha lo stesso titolo di questo documentario che ha diretto con Antongiulio Panizzi: Stile Alberto. Forse un modo per far capire che di quel libro, il film è un’appendice, una piccola estensione, un supplemento.

Di sicuro il titolo, almeno per quanto riguarda questo film documentario, aiuta a capire che Masneri, che di mestiere non fa l’accademico né il critico letterario, interessava meno andare in profondità sulla capacità di Arbasino di leggere e raccontare il nostro paese e le sue trasformazioni in modo unico (sebbene non manchino numerosi accenni e molte citazioni dei testi, dalle varie edizioni del monumentale “Fratelli d’Italia” in giù, e il contributo di un giovane ma attento studioso come Pier Giovanni Adamo), e più un modo di essere, oltre che di scrivere, che lo rendeva unico.

Basterebbe ascoltare Masolino d’Amico, uno dei personaggi intervistati da Masneri, per capire quanto Arbasino fosse un intellettuale acutissimo e coltissimo che però aveva la caratteristica unica, tra i suoi pari, di mescolarsi con voluttà in pranzi, cene e feste di un’alta società fatta di nobiltà più o meno decaduta, alti prelati, star e starlette, ricchi e ricchissimi, con qualche spruzzo di grandi registi.

Arbasino era un mondano, a suo modo un dandy, e quella parte lì del suo essere e della sua produzione letteraria, mal tollerata dal mondo di chi si prende sempre un sacco sul serio, è forse questa dimensione duplice e unica che sta più a cuore a Masneri, pure all’interno di una cornice cinematografica molto lo-fi, e con una presenza - la sua, di Masneri - discreta e laconica.

E però attenzione: perché tra appartamenti “che sembrano astronavi” a due passi dal Quirinale (quella dell’amica di Arbasino Adriana Sartogo) e ville leggendarie come La Furibonda di Marisela Federici s’infila anche la natìa Voghera che porta con sé una nota dolce e malinconica.

Altra casa notevole è quella milanese dello storico dell’arte Giovanni Agosti, che custodisce in stanze e corridoi l’archivio completo di Arbasino: ed è proprio Agosti a raccontare un aneddoto che, più di tanti altri, più di quelli mondani che riguardano principesse e rivalità con Luchino Visconti e feste con il cardinal Milingo, rimane impresso.

Agosti racconta di quella volta che, di fronte a un certo quadro con una certa Madonna, Arbasino si mise dire con ostentazione cose sciocche e superficiali, legate in qualche modo al suo lato più mondano; Agosti, dice, si accorse che quello di Arbasino era uno spettacolo a uso e consumo di Carlo Ginzburg, che Alberto aveva notato essere vicino a loro, e fu proprio lui a dirgli: “vedi, questo è quello che vogliono che io faccia”.

Anche Arbasino, quindi, libero e leggero e trasversale, uno che - per esempio - ha fatto la tv e il deputato, e non aveva fatto della sua omosessualità né un segreto né una rivendicazione politica ma semplicmente un naturalissimo dato di fatto, finiva a volte per essere vittima della maschera che lui stesso aveva contribuito a mettersi in viso.