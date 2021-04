Steven Yeun nel nuovo misterioso film di Jordan Peele

News Cinema

Steven Yeun, candidato all'Oscar per Minari, entra nel cast del nuovo film di Jordan Peele e le cose si fanno ancora più interessanti. Nel cast ci sono già Daniel Kaluuya e Keke Palmer.

Ne ha fatta di strada Steven Yeun, da quando nei panni di Glenn era uno dei personaggi preferiti dai fan di The Walking Dead, a oggi che è candidato all'Oscar come miglior protagonista per Minari. E la sua carriera proseguirà ad alti livelli, visto che sembra sia appena entrato nel cast del nuovo film di Jordan Peele, misteriosissimo, che al momento non ha trama né titolo né genere (ma che noi speriamo sia un altro horror come Get Out e Noi, ndr).

Nel cast ci sono già Keke Palmer e Daniel Kaluuya, protagonista del primo film di Peele e anche lui candidato all'Oscar per la sua bellissima performance nel ruolo di Fred Hampton in Judas and The Black Messiah.

Del film, il terzo scritto, diretto e prodotto da Jordan Peele per la Universal, si conosce già, comunque, la data di uscita: il 22 luglio 2022.