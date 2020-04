Steven Spielberg s'inventa un club per guardare tutti un film al giorno e consiglia il mago di Oz

News Cinema

Il regista sostiene l'industria cinematografica attraverso l'AFI Movie Club, che permetterà quotidianamente alle star di introdurre i grandi classici che preferiscono.

Oltreoceano, così come da noi, il settore dell'intrattenimento è stato gravemente penalizzato a causa dell'emergenza Coronavirus, e quindi Steven Spielberg ha pensato di dare il suo contributo alla fruizione della settima arte consigliando in prima persona a tutti gli appassionati di cinema la visione di alcuni film.

Il regista si è fatto promotore dell'AFI Movie Club, un gruppo o associazione virtuale che non impone ai suoi membri cifre da pagare o regole da seguire, se non coltivare l'amore per i film. In un video dell'American Film Institute Spielberg spiega l’iniziativa. Ogni giorno verrà selezionato un film, che verrà introdotto da una personalità del mondo del cinema. Si comincia con Il mago di Oz, e a presentarlo è proprio Steven Spielberg, che forse lo ha scelto per il messaggio che il musical di Judy Graland ci trasmette: nessun posto è come la propria casa (There is no lace like home).

Sfortunatamente i film selezionati non sono visibili sul sito dell’American Film Institute, il che significa che ognuno deve organizzarsi come può, e quindi attraverso le varie piattaforme streaming o andando a ripescare il titolo indicato fra vecchi DVD e Blu Ray. Se volete comunque dar retta a Steven Spielberg, Il mago di Oz lo trovate su Netflix, Rakuten TV, Chili, TIMVision, Google Play e iTunes. Il video in cui il regista parla dell'AFI Movie Club invece è gratuito. Eccolo qui. A seguire, il trailer de Il mago di Oz.