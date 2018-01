Steven Spielberg pensa a Indiana Jones 5 e a West Side Story

Se c'è un regista in grado di fare concorrenza a Ridley Scott e Woody Allen in termini di produttività, è sicuramente Steven Spielberg. Il primo febbraio in Italia uscirà il suo penultimo film, The Post, che ha da poco presentato in Italia assieme ai suoi protagonisti, ma il 30 marzo esce in America il successivo, Ready Player One.

Come se non bastasse, secondo Deadline, Spielberg sta considerando per i suoi impegni successivi il quinto Indiana Jones e il remake di West Side Story, il musical capolavoro di Robert Wise e Jerome Robbins su musiche di Leonard Bernstein, uscito nel 1961 e vincitore di 10 Oscar, Il film del 1961 è uno dei suoi preferiti di sempre e già nel 2014 aveva confessato di avere il desiderio di rifarlo.

Anzi, dek quinto Indiana Jones è già fissata la data d'uscita al 10 luglio 2020 e questo significa che Spielberg, notoriamente velocissimo, può infilarci in mezzo almeno un altro progetto. Sembra invece abbandonata al momento l'idea di dirigere The Kidnapping of Edgardo Mortara,nel cui cast c'erano già Mark Rylance e Oscar Isaac e di cui esisteva già una sceneggiatura scritta da Tony Kushner e adattata dal libro di David Kertzer, soppiantato dall'urgenza di raccontare la storia di The Post.

A noi sembra alquanto improbabile che il regista si cimenti con un musical della portata di West Side Story, per di più girato nelle strade di New York, ma Spielberg, volendo, potrebbe anche farlo. Resta la domanda, al solito, se sia proprio necessario fare una nuova versione di uno dei capolavori della settima arte, ma è una domanda oziosa a cui solo il tempo potrà rispondere.