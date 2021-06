Steven Spielberg e la Amblin nella famiglia Netflix: realizzeranno due film all'anno

News Cinema

Accordo epocale tra Netflix e uno degli autori hollywoodiani più scettici sull'era dello streaming: Steven Spielberg e la Amblin produrranno almeno due film all'anno per la piattaforma.

Steven Spielberg ha capitolato? Sembrerebbe di sì: la sua storica casa di produzione Amblin Entertainment ha siglato un accordo con Netflix per la produzione di due lungometraggi originali all'anno, alcuni dei quali non si esclude possano essere diretti dallo stesso Spielberg, al momento al lavoro sul suo film parzialmente autobiografico The Fabelmans (che non fa parte dell'accordo). Se avete buona memoria, ricorderete che due anni fa il regista fece parte di una piccola cordata di autori che si opposero al considerare i film prodotti per lo streaming papabili per gli Oscar, a causa della loro scarsa o nulla permanenza in sala. C'è da dire che da allora è cambiato molto, in particolar modo c'è stata la pandemia, ma già poco dopo quegli avvenimenti Spielberg aveva aggiustato il tiro, spiegando al New York Times che la sua non era una crociata specifica contro lo streaming: "Voglio che le persone si divertano in qualsiasi forma vada loro a genio. Grande schermo, piccolo schermo... quello che sul serio conta per me è una grande storia e tutti dovrebbero avere accesso a grandi storie." Leggi anche Netflix vs. Cinema, da Steven Spielberg a Paul Schrader, passando per Ben Affleck

Steven Spielberg e la Amblin lavoreranno anche per Netflix

Il tono della dichiarazione di Steven Spielberg che accompagna la comunicazione della partnership Amblin con Netflix è analogo, e non chiude assolutamente la porta alla sala. L'operazione è vista come una crescita e un affiancamento, non una sostituzione.

Alla Amblin la narrazione sarà sempre al entro di tutto ciò che facciamo, e dal minuto in cui Ted [Sarandos, CEO di Netflix, ndr] e io abbiamo iniziato a discutere di una collaborazione, è stato abbondantemente chiaro che avessimo un'opportunità stupefacente per raccontare nuove storie insieme e raggiungere il pubblico in nuove maniere. Questo nuovo canale per i nostri film, insieme alle storie che continueremo a raccontare con la nostra vecchia famiglia alla Universal e con gli altri partner, saranno incredibilmente appaganti per me, personalmente. Ci imbarcheremo con Ted, e non vedo l'ora di cominciare con lui, Scott [Stuber, responsabile dei film originali Netflix, ndr] e con l'intero team Netflix.