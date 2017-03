Steven Spielberg dirigerà Meryl Streep e Tom hanks in The Post

E' un vero e proprio trio delle meraviglie quello composto da Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks, il quali realizzeranno The Post, vicenda legata alla controversia dei Pentagon Papers, uno dei momenti fondamentali per la battaglia al diritto di libertà di stampa negli Stati Uniti. Il film sarà prodotto dalla 20th Century Fox insieme alla Amblin Entertainment.

La storia è ambientata nel 1971, quando il redattore del Washington Post Ben Bradlee (Tom Hanks) e la giornalista Katharine Graham (Meryl Streep) decisero di pubblicare i cosiddetti "Quaderni del Pentangono" i quali, scritti e successivamente sottratti dall'analista militare Daniel Ellsberg, provavano che l'amministrazione del Presidente Lyndon Johnson aveva mentito al popolo americano e al senato riguardo la Guerra del Vietnam, e che in seguito Richard Nixon aveva decretato in segreto l'escalation al conflitto. Quest'ultimo tentò in tutti i modi di fermare al pubblicazione dei documenti, finché William Rehnquist (Assistant U.S. Attorney General William) portò il caso fino alla Corte Suprema, che decretò infine la legittimità del Washington Post riguardante la pubblicazione.

Una curiosità: Ben Bradlee era già stato portato sul grande schermo dal grande Jason Robards Jr. in Tutti gli uomini del presidente, film per cui vinse il suo primo Oscar come attore non protagonista nel 1077. Avrebbe bissato nella stessa categoria l'anno successivo con Julia.

The Post segnerà dunque la prima collaborazione della Streep sia con Hanks che con Spielberg. Il regista e l'attore hanno invece già realizzato insieme Salvate il soldato Ryan, The Terminal e il più recente Il ponte delle spie.