Steven Spielberg conferma che il Tintin di Peter Jackson si farà

Durante il tour promozionale dell'imminente e attesissimo Ready Player One a Londra Steven Spielberg ha confermato che Le avventure di Tintin 2 verrà realizzato e che a dirigerlo sarà, come previsto, Peter Jackson.

Queste le parole del grande Steven: "Peter si occuperà del secondo capitolo. Se tutto va bene comincerà presto a lavorare allo script. Siccome ci vogliono due anni per lavorare all'animazione del progetto, se fossi in voi non mi aspetterei di vederlo prima di tre anni. Ma Peter è ancora interessato a realizzato. Tintin non è morto!"

L'adattamento del prossimo film incorporerà le storie contenute in Prisoners of the Sun e The Seven Crystal Balls. Diretto da Steven Spielberg nel 2011, il primo Le avventure di Tintin comprendeva nel cast di attori Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost, Gad Elmaleh, Toby Jones e Mackenzie Crook. Pur non dimostrandosi un enorme successo al botteghino americano, il film d'animazione fu però capace di incassare a livello internazionale ben 374 milioni.

La motion capture, tecnologia capace di trasformare attori in carne e ossa in personaggi animati, è stata sviluppata nel corso degli anni dalla Weta di Jackson, a cominciare dal Gollum della prima trilogia de Il signore degli anelli.