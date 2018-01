Steven Spielberg apre il casting per il remake del musical West Side Story

Anche se il suo apprezzato The Post non gli ha portato una nomination alla regia, Steven Spielberg non se ne cura più di tanto e continua a dedicarsi anima e corpo ai progetti che più lo appassionano e che sono sempre più variegati. Dopo il fantascientifico Ready Player One, che uscirà da noi il 29 marzo, ha scelto il suo prossimo film.

Come vi avevamo già accennato nei giorni scorsi si tratta nientemeno che del remake di West Side Story, versione musicale newyorkese di Romeo e Giulietta con le splendide musiche di Leonard Bernstein. Dopo il debutto a Broadway nel 1957, venne portato sullo schermo da Robert Wise e Jerome Robbins nel 1961 e vinse ben 10 Oscar. Da allora viene costantemente rappresentato in tutto il mondo.

La conferma viene dal casting aperto online con cui si cercano giovani dai 15 ai 25 anni per i ruoli principali di Tony, Maria, Bernando e Anita, nell'originale interpretati da Richard Beymer, Natalie Wood, George Chakiris e Rita Moreno. A pubblicare l'annuncio su Twitter è stato Mark Harris, marito dello sceneggiatore Tony Kushner, con cui Spielberg ha già collaborato per Munich e Lincoln. Kushner è anche autore del copione di The Kidnapping of Edgardo Mortara, un altro dei futuri progetti di Spielberg.

Non avremnno mai pensato di vedere Steven Spielberg impegnato nella regia di un musical di questa fama e portata, e colpisce la scelta di aprire il casting ad attori, cantanti e ballerini sconosciuti per i ruoli protagonisti (anche se questo non eslude che la spuntino interpreti più noti). Speriamo solo che a questo progetto arrida maggior fortuna che al suo incontro con la commedia, il (per noi) sottovalutato 1941: Allarme a Hollywood. Alla peggio, ci consoleremo con le immortali note di Leonard Bernstein.