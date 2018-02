Steven Soderbergh sta per girare il film sul basket High Flying Bird e pensa già a Planet Kill

Ne è passata di acqua sotto i punti da quando Steven Soderbergh annunciò, senza crederci nemmeno lui, che avrebbe lasciato la regia per dedicarsi solo alla sceneggiatura. Da allora è attivissimo in tv (dopo The Knick, con Mosaic) e al cinema. A Berlino verrà presentato in anteprrima Unsane, il suo horror realizzato con l'iPhone, e già è impegnato in un nuovo progetto, intitolato High Flying Bird, che dovrebbe entrare in produzione questo mese.

Il film lo riunirà con André Holland, visto proprio in The Knick e Moonlight, che interpreterà un procuratore sportivo che presenta a un suo giovane cliente della lega professionistica di basket "un'opportunità di lavoro allettante e controversa", proprio durante una serrata dell'NBA

Il film è scritto da Tarell Alvin McCraney, cosceneggiatore proprio del film premio Oscar Moonlight. Ma non è tutto: sembra che Soderbergh abbia già in mente il film che farà dopo questo: la sua Studio 8 ha acquistato l'idea di Scott Z. Burns e James Greer - che hanno scritto per lui Contagion e Unsane - per un action thriller intitolato Planet Kill, che sicuramente produrrà e (forse) dirigerà.