Steven Soderbergh ha finito di girare un altro film, dal titolo High Flying Bird

Altro che addio al cinema: Steven Soderbergh è probabilmente il regista più veloce del west.

Veloce lo è sempre stato, ma ora che ha abbracciato senza remore la produzione digitale a basso budget, utilizzando l'iPhone al posto delle macchine da presa professionali come nell'Unsane che vedremo in sala a giugno, e che abbiamo già recensito dal Festival di Berlino, lo è sempre di più. E non solo a girare.

Unsane: Trailer italiano del film - HD

La notizia infatti non è unicamente quella della fine delle riprese di un nuovo film, che s'intitola High Flying Bird, vede protagonista l'André Holland di The Knick, ed era stato annunciato solo poche settimane fa, all'inizio di febbraio.

Perché, come già successo con Unsane, il regista ha chiuso il primo montaggio del film dopo sole tre ore dalla fine delle riprese, come ha annunciato lui stesso su Twitter.

Picture wrap on HIGH FLYING BIRD at 1:09pm. First cut complete at 3:41pm. pic.twitter.com/GXIEZICHYg— Bitchuation (@Bitchuation) 15 marzo 2018

Terminate le due settimane di riprese alle 13:09 del 15 marzo, Soderbergh ha chiuso il suo first cut alle 15:41 dello stesso giorno. Questo perché, come ha spiegato in varie occasioni lo stesso regista, girare in digitale e con troupe così leggere (sul set di Unsane aveva a disposizione soli tre iPhone) gli permette di girare e successivamente montare ogni singolo giorno di lavorazione.

Resta da chiedersi se e quanto il regista dorma o comunque riposi, considerati anche i ritmi di visioni e letture che tiene e che documenta in liste che pubblica annualmente in occasione del capodanno.

E se tutto questo non bastasse, all'orizzonte di Soderbergh c'è già un altro film, un thriller intitolato Planet Kill scritto dal James Greer di Unsane e dallo Scott Z. Burns di Contagion.

Per quanto riguarda noi, invece, gli appuntamenti con Steven Soderbergh al cinema sono fissati per il 10 maggio con Logan Lucky (che ora si chiama La truffa dei Logan) e per il 14 giugno con Unsane.