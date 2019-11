News Cinema

L'ambientazione del thriller sarà la Detroit degli anni '50.

Steven Soderbergh realizzerà un crime-movie intitolato Kill Switch, che sarà ambientato nella Detroit degli anni ’50. La sceneggiatura scritta da Ed Solomon (Men in Black) parla di tre criminali che progettano un’irruzione a sorpresa in una casa soltanto per scoprire che in realtà si tratta di una trappola.

Per il cast di questo progetto il regista premio Oscar per Traffic ha letteralmente saccheggiato l’universo cinematografico della Marvel: protagonisti di Kill Switch saranno infatti Josh Brolin, Don Cheadle e Sebastian Stan, tutti visti in Avengers: Endgame e in altri prodotti della compagnia rispettivamente nei ruoli di Thanos, War Machine e Winter Soldier. Le riprese del crime-movie inizieranno la prossima estate e a produrlo sarà Casey Silver, il quale ha già collaborato con Soderbergh alla notevole serie western Godless (Netflix), che vedeva protagonisti Jack O’Connell, Michelle Dockery, Scoot McNairy e Jeff Daniels.

Intanto Steven Soderbergh ha già realizzato un altro lungometraggio intitolato Let Them All Talk, che vedrà protagonista Meryl Streep come il suo ultimo Panama Papers, realizzato sempre per Netflix come il precedente High Flying Bird.