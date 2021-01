Steven Soderbergh e i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Compie oggi 58 anni il grande autore di Out of Sight e Traffic. Noi lo festeggiamo proponendovi i suoi cult-movie in streaming.

Se c’è un grande autore americano contemporaneo che fin dagli esordi ha inteso il mezzo-cinema come sperimentazione, quello è stato Steven Soderbergh. Nel corso dei suoi trent’anni abbondanti di carriera l’autore si è infatti confrontato con generi, formati, toni, tipi di narrazione e produzione estremamente differenti tra loro, trovando molto spesso delle formule di racconto per immagini capaci di sorprendere se non addirittura ispirare. La filmografia di Soderbergh è tanto variegata quanto legata da una sua coerenza interna sorprendente e affascinante. Il suo tocco infatti si è distinto sia nelle grandi produzioni piene di star hollywoodiane che in film piccoli e radicalmente indipendenti. Non è stato facile scegliere cinque film in streaming in mezzo a una carriera costantemente rivolta a mettersi in gioco, e insieme a giocare con lo spettatore e il cinema stesso. Buona lettura. E Buon compleanno a Mr. Soderbergh, che oggi compie 58 anni. Ha più volte dichiarato di volersi ritirare e ancora non l’ha fatto. Speriamo continui così…

Sesso, bugie e videotape (1989)

Uno degli esordi più folgoranti della storia del cinema americano contemporaneo. Un dramma psicologico ossessivo e follemente lineare, girato con una semplicità e insieme una padronanza del mezzo impressionanti. Sesso, bugie e videotape ha aperto la strada ad almeno un decennio di cinema indipendente americano che ha prodotto altri autori come ad esempio Quentin Tarantino. Un cast straordinario in cui svettano James Spader e Andie McDowell. Palma d’Oro a Cannes e nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Ne avrebbe meritate molte altre...Disponibile su Rakuten TV, Chili.

Out of Sight (1998)

Out of Sight: Il Trailer Ufficiale del Film

Dopo qualche anno di appannamento Soderbergh torna a spendere con una commedia noir di classe sopraffina, oseremmo dire tra i suoi due, tre migliori film. Out of Sight sfrutta al meglio il fascino di George Clooney e Jennifer Lopez, protagonisti di una scena di seduzione montata in maniera incredibile, davvero un momento di cinema fantastico. Tratto da Elmore Leonard, un progetto scritto, interpretato e diretto come pochi altri negli ultimi vent’anni. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Traffic (2000)

Il film che ha regalato a Soderbergh l’Oscar per la miglior regia è uno studio accurato e spiazzante della filiera della droga, dai produttori ai consumatori a coloro che lottano per toglierla dalle strade. Traffic non è il miglior prodotto di Soderbergh a nostro avviso ma senz’altro un film potente, molto curato a livello visivo e ottimamente scritto da Stephen Gaghan. Statuetta anche a un notevole Benicio Del Toro come non protagonista. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Ocean’s Eleven - Fate il vostro gioco (2001)

Un film di grande budget ideato e girato come un Super8 tra amici. La voglia di non prendersi sul serio di Soderbergh si tramuta in spettacolo fascinoso e modaiolo, nel senso migliore del termine. Ocean’s Eleven sfrutta a meraviglia il carisma guascone di Brad Pitt e del solito Clooney per un heist-movie spavaldo, sciocco e irridente. Almeno un paio di sequenze sono da applausi. Intrattenimento di gran classe, che diverte ogni volta che lo si riguarda. E succede spesso...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Amazon Prime Video.

La truffa dei Logan (2017)

La Truffa dei Logan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E infine abbiamo scelto un altro heist-movie che però rappresenta un contraltare spiritosissimo rispetto ai precedenti. Questa volta Soderbergh sceglie di togliere tutto il glamour da star del calibro di Channing Tatum, Daniel Craig e Adam Driver. Ma il risultato è lo stesso: ci si diverte da morire. Personaggi al vetriolo e situazioni al limite per una commedia sulfurea e spregiudicata. Impossibile non sorridere con La truffa dai Logan e partecipare alle disavventure dei fratelli protagonisti. Nel cast anche una Riley Keough sempre più convincente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Se non siete d’accordo con i film che abbiamo scelto per celebrare la grandezza di Steven Soderbergh sappiate che in ballo c’erano anche titoli a nostro avviso di grande rilievo come L’inglese, Erin Brockovich, Magic Mike ma anche opere maggiormente controverse presso il pubblico come Delitti e segreti, il primo capitolo di Che, Unsane e il remake di Solaris. Quali sono i film di Soderbergh che invece voi amate di più?