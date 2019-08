Steven Soderbergh al lavoro su un film misterioso dal titolo Let Them All Talk

News Cinema

In attesa di presentare The Laundromat a Venezia si tiene impegnato su un altro set.

Fa piacere notare che Steven Soderbergh sembra aver preso di nuovo gran gusto nel dirigere film. Sono lontani ormai i tempi in cui dichiarava di aver chiuso con il cinema. Non possiamo che esserne lieti, anche perché i suoi ultimi lavori trasmettono un piacere e un divertimento nel fare film che hanno contagiato anche noi spettatori. Fra non più di un paio di settimane presenterà a Venezia e poi a Toronto un film, The Laundromat, con al centro i Panama Papers, seconda collaborazione con Netflix dopo High Flying Bird. Nel cast Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas.

Tempo quindi per una vacanza? Macché, sta infatti girando a New York un film avvolto dal massimo riserbo, intitolato Let Them All Talk. Si sa che nel cast ci sarà Gemma Chan (Captain Marvel) e che userà la nuova camera fiammante della RED, la Komodo Dragon. Per il resto: zero dettagli ulteriori.

Per ora accontentiamoci dei suoi post su Instagram, e fra poco dei nostri reportage dal Lido di Venezia su The Laundromat.