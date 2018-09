Steve Coogan in una commedia sui super ricchi diretta da Michael Winterbottom

Gli attori britannici Steve Coogan e David Mitchell saranno la strana coppia di una commedia sul distacco tra il mondo dei super ricchi e la media borghesia. Coogan interpreterà un miliardario boss di un brand d'abbigliamento, un uomo con l'abbronzatura permanente, uno spiccato narcisismo e una vita fredda che assume un giornalista per seguirlo e scrivere la sua biografia. Il film, ancora senza titolo, sarà una co-produzione tra Stati Uniti e Gran Bretagna e sarà diretto da Michael Winterbottom che si era già avvicinato al tema del film avendo diretto il documentario The Emperor's New Clothes nel 2015. Coogan e Winterbottom hanno già collaborato per la divertente trilogia di The Trip.