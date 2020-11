Steve Carell è Babbo Natale in smart working in un delizioso piccolo film pubblicitario

News Cinema

Ha fatto impazzire gli americani il divertente commercial interpretato da Steve Carell nei panni di un Babbo Natale stanco, come gli elfi, di lavorare in smart working, alla ricerca del dono perfetto.

Diffuso ieri per il Giorno del Ringraziamento, The Greatest Gift, il dono più grande, è un delizioso piccolo film con Steve Carell, che ha mandato l'attore immediatamente tra i trend sui social. Poco importi che si tratti di un commercial per Xfinity, che in America unisce servizi streaming, via cavo, telefonici e altro: in una parola, tiene in contatto la gente.

E questo è proprio il messaggio della pubblicità. Anche Santa Claus, interpretato con brio da Carell, è in crisi nera quest'anno. È difficile trovare il regalo ideale quando sei costretto a lavorare in smart working e in videoconferenza coi tuoi elfi, annoiati come te. E magari sei pure un po' anziano per la tecnologia. Tra un borbottio e un rimpinzamento, questo simpatico Babbo Natale coi suoi aiutanti riesce alla fine, grazie a uno di loro, a capire che sono proprio le cose che ci permettono di restare in contatto quelle preziose.

Una scatola con battaglie a palle di neve tra familiari, una rete per difendere i piccoli dai pizzicotti sulle guance, il nonno che racconta sempre la stessa storia... l'importante è mantenere quei bei ricordi e vivo lo spirito del Natale, anche in quest'anno terribile.