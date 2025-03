Steve Buscemi sostituisce Mark Ruffalo nel nuovo film di Martin McDonagh, Wild Horse Nine

News Cinema

Steve Buscemi si è unito al cast di Wild Horse Nine, il nuovo film di Martin McDonagh, le cui riprese inizieranno nel mese corrente.

Quando sei un regista di talento come Martin McDonagh (il cui magnifico Gli spiriti dell'isola, candidato a 9 Oscar, non ne vinse neanche uno, tanto per parlare dei crimini passati dell'Academy), non hai problemi se devi sostituire un attore in corsa a trovarne uno altrettanto bravo, se non di più. E' così che, dovendo lasciar andare, per sopraggiunti impegni, Mark Ruffalo, si può permettere il lusso di avere a disposizione un grande interprete come Steve Buscemi per il suo nuovo film, Wild Horse Nine, le cui riprese inizieranno questo mese.

Steve Buscemi completa il cast di Wild Horse Nine

Wild Horse Nine è prodotto da Searchlight e il cast è composto, oltre che dal nuovo arrivato Steve Buscemi, da Sam Rockwell, che al ruolo in Tre manifesti a Ebbing, Missouri, offertogli da McDonagh, deve l'Oscar, John Malkovich e Parker Posey, attrice bravissima che vorremmo vedere più spesso. Sui temi e la storia del film, ahimè, non possiamo al momento dirvi nulla perché la produzione è riuscita a tenere il massimo riserbo intorno al progetto, ambientato ancora su un'isola. World of Reel non riporta nel cast il nome di Christopher Walken, un mese fa dato per certo, e di Oscar Isaac, indicato nello stesso periodo come probabile. IMDB riporta tra gli attori anche il grande Tom Waits. Del resto allora anche il titolo del film era riportato come Wild Horse, senza il Nine. Un vero mistero, insomma.