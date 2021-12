Steve Buscemi e I suoi cult-movie in streaming

News Cinema

L'attore diventato icona grazie a Le iene e Fargo compie oggi 64 anni. Cinque titoli in streaming per ricordare una carriera fatta di grandi collaborazioni.

Se esiste un attore di culto emerso dal cinema indipendente degli anni ‘90, questo è senza ombra di dubbio Steve Buscemi. In pochi anni e attraversoh una serie di film incredibili l’interprete che compie oggi 64 anni si è imposto come uno dei volti simbolo di quel periodo di cinema americano, lavorando con alcuni dei migliori cineasti che si stavano affermando insieme a lui. Per i cinque film in streaming selezionati al fine di rendere omaggio alla sua straordinaria carriera abbiamo privilegiato anche opere che non sempre vengono ricordate, ma che testimoniano collaborazioni eccellenti. Ecco dunque quello che secondo noi è il meglio della filmografia di Steve Buscemi, caratterista di rango clamorosamente mai candidato all’Oscar. Ma c’è ancora tempo per rimediare a questa evidente svista…Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Steve Buscemi

Le iene - Cani da rapina

Kansas City

Fargo

Fuga da Los Angeles

Morto Stalin, se ne fa un altro

Le iene - Cani da rapina (1992)

Steve Buscemi è uno dei cani da rapina protagonisti del film d’esordio di Quentin Tarantino, probabilmente il più importante del nostro tempo. Il crime-movie costruito su dialoghi al fulmicotone e tensione scenica fuori dal comune si dipana come una sorta di opera teatrale impazzita e violentissima. Harvey Keitel, Tim Roth e gli altri membri di un cast straordinario fanno de Le iene un film epocale, capace di scrivere la storia del cinema contemporaneo come pochi altri primi lungometraggi. Per il suo autore l’inizio di una carriera fatta di pietre miliari. Disponibile su CHILI, Netflix.

Kansas City (1996)

Al servizio di un regista immenso quale era Robert Altman Buscemi sfodera una delle sue prove più riuscite e fuori dagli schemi, quella di un criminale che sfrutta i cittadini più poveri per fini politici. Un’interpretazione vibrante che aggiunge a Kansas City una vera ancora più oscura e pessimista. Uno dei migliori film del decennio del grande autore di M.A.S.H. e Nashville, un’opera densa e ferocissima. Il lato oscuro dell’America rurale, quella che alla fine decide le elezioni… Disponibile su Amazon Prime Video.

Fargo (1996)

Fargo: Il Trailer della versione in 4k per il 25esimo anniversario del Film - HD

Al servizio dei fratelli Coen Buscemi sfodera la prova più iconica della sua carriera. Col suo partner in crime Peter Stormare forma una coppia di sanguinari irresistibile. Un personaggio logorroico e sfrontato che l’attore tratteggia con maestria assoluta. Fargo è un capolavoro raggelato di cinema d’autore, geometrico e scritto con grandezza. Frances McDormand, William H. Macy sono protagonisti di un noir innevato e irresistibile. Oscar per l’attrice e la sceneggiatura originale. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW.

Fuga da Los Angeles (1996)

Il sequel del leggendario film di fantascienza diretto da John Carpenter possiede uno spirito decisamente più divertito dell’originale e vuole prendersi non troppo sul serio. Sotto questo punto di vista Buscemi si fa perfetto appoggio al protagonista Kurt Russell, facendo di Fuga da Los Angeles una spassosa variazione sul tema con momenti di grande cinema. Uno sci-fi di sicuro intrattenimento che possiede un’anima altrettanto anarchica. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Morto Stalin, se ne fa un altro (2017)

Chiudiamo la cinquina dei film interpretati da Buscemi con la farsa storica messa in scena da Armando Iannucci. Insieme ad altri grande caratteristi come Jason Isaacs, Michael Palin, Andrea Riseborough e molti altri, il film che racconta del vuoto di potere successivo alla morte improvvisa del dittatore russo diventa fin da subito metafora della cupidigia che pervade la società attuale. Morto Stalin, se ne fa un altro è una commedia nerissima e a tratti irresistibile, che Buscemi comanda con grazia e potenza attoriale. Una delle sue migliori interpretazioni nell’ultimo decennio, se non la migliore in assoluto. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.