Stephen King: sette film in streaming tratti dal "Re dell'horror"

In streaming potete trovare sette grandi film ispirati dalle pagine del grande scrittore horror Stephen King.

Se tra le vostre letture estive c’è anche il grande Stephen King eccovi sette film in streaming che consideriamo i suoi migliori adattamenti cinematografici. Inutile puntualizzare che la maggior parte dei film appartiene alla categoria dell’horror. Eppure vi troverete almeno un lungometraggio che consideriamo uno dei migliori drammi degli anni ’80. Perché se King è riuscito a far appassionare ai propri libri anche milioni di lettori non necessariamente amanti dell’orrore è stato grazie alla sua capacità di delineare personaggi la cui familiarità ha trasceso il genere stesso. Eccovi dunque i nostri adattamenti preferiti del romanziere:

I migliori sette film in streaming tratti da Stephen King

Carrie, lo sguardo di Satana

Shining

La zona morta

Stand By Me – Ricordo di un’estate

Le ali della libertà

Il miglio verde

IT

Carrie, lo sguardo di Satana (1976)

La decisione di Brian De Palma di portare sul grande schermo il libro d’esordio dell’allora sconosciuto scrittore rappresentò la svolta della carriera di King: l’enorme successo ottenuto da Carrie infatti rese celebre anche il suo autore, che da quel momento non ha più smesso si sfornare best-seller. La versione di De Palma merita un posto d’onore nella storia del cinema, non soltanto horror. Merito anche della prova leggendaria di Sissy Spacek nel ruolo dell’adolescente Carrie White, candidata all’Oscar così come Piper Laurie che interpreta la sua folle madre. Ancora oggi con le sue atmosfere questo film terrorizza molto più di tanti altri titoli contemporanei. Disponibile su TIMVision.

Shining (1980)

È vero che Stephen King ha pubblicamente rinnegato questo adattamento dal suo romanzo, ma ciò non toglie che quello di Stanley Kubrick rimanga un capolavoro assoluto. L’autore ne prese l’idea di base e la trasformò in un qualcosa di diverso, che si adattava meglio a ciò che intendeva raccontare. Romanzo e film sono molto diversi, soprattutto nella seconda parte, quindi vi consigliamo sia la lettura che la visione di Shining. Kubrick, Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd ne hanno fatto uno dei film horror più famosi e apprezzati della storia del cinema. Una curiosità: la versione uscita in Italia è quasi mezz’ora più corta di quella originale americana. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

La zona morta (1983)

Anche se tra i meno conosciuti l’adattamento di David Cronenberg è uno dei nostri preferiti, anche perché tratto da uno dei romanzi più toccanti di King. Jonny Smith è infatti un personaggio tragico e umanissimo, un uomo qualunque a cui viene tragicamente fatto un “dono” che lui non vuole, e che cambierà la sua vita. Christopher Walken è semplicemente eccezionale nel dare profondità emotiva al protagonista, così come ottimi comprimari risultano Tom Skerritt, Brooke Adams e il grande Martin Sheen. La zona morta è un dramma a tinte fantastiche assolutamente da riscoprire. Disponibile su Infinity.

Stand By Me – Ricordo di un’estate (1986)

Tratto da Il corpo – uno dei quattro racconti che compongono l’antologia Stagioni diverse – il film diretto da Rob Reiner è imprescindibile per chiunque ami le storie di crescita e amicizia giovanile. La poesia sprigionata da quasi tutte le scene di Stand By Me lo rende uno dei film più importanti degli anni ’80, calibrato alla perfezione dalla regia del cineasta e da una sceneggiatura che ottenne strameritatamente la candidatura all’Oscar. Tra i protagonisti un giovane, efficacissimo e mai dimenticato River Phoenix. E poi, ovviamente, c’è la canzone che chiude il film e gli regala il titolo…Disponibile su Rakuten TV, Chili, Amazon Prime Video.

Le ali della libertà (1994)

Primo adattamento da King a ottenere la nomination all’Oscar per il miglior film, Le ali della libertà è ispirato dal primo racconto di Stagioni diverse Rita Haywarth e la redenzione di Shawshank. Frank Darabont volle fortemente il film ed ebbe la grande intuizione di affidare i due ruoli principali a Tim Robbins e Morgan Freeman, che si rivelarono una delle coppie cinematografiche più affiatate degli anni ’90. Il film ottenne il favore della critica ma non quello del pubblico, almeno americano, che lo ignorò. Darabont si sarebbe rifatto ampiamente qualche anno dopo…Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Il miglio verde (1999)

Ancora Darabont portò al cinema il romanzo pubblicato a puntate da King, e questa volta i cinema si riempirono eccome: Il miglio verde incassò ben 136 milioni di dollari e ottenne un’altra candidatura agli Academy Award per il miglior film. Quelli erano gli anni in cui Tom Hanks dominava il botteghino americano ed era la star più popolare di Hollywood, e la sua interpretazione della guardia carceraria Paul Hedgecomb è da manuale. Con lui anche David Morse, Gary Sinise, Patricia Clarkson e un giovanissimo Sam Rockwell. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision,Amazon Prime Video.

IT (2017)

Ci teniamo a ribadirlo subito: parliamo del primo capitolo del dittico diretto da Andy Muschietti, poiché il secondo è francamente non all’altezza del capolavoro assoluto scritto da Stephen King. Invece la prima parte dedicata ai Perdenti nella loro fanciullezza rispetta pienamente lo spirito del romanzo, pur adattandolo con alcune libertà. Ma la poesia e insieme l’orrore di essere bambini ci sono eccome, così come viene resa con efficacia la figura di Pennywise. Ottimo lavoro di interpretazione di un testo quasi impossibile, IT è diventato l’horror più redditizio della storia del cinema americano con ben 325 milioni di dollari incassati sul mercato interno. E a nostro avviso ogni centesimo è stato pienamente meritato. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Infinity, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Vogliamo infine segnalare altri due film tratti da Stephen King che sono assolutamente meritevoli e purtroppo non disponibili in streaming: parliamo di Misery non deve morire (1990) ancora di Rob Reiner, per cui Kathy Bates vinse l’Oscar come miglior attrice; e La metà oscura (1993) di George A. Romero, grande amico dello scrittore. Tra le prossime produzioni invece attendiamo con trepidazione Le notti di Salem, straordinario romanzo di vampiri che alla fine degli anni ’70 divenne un film per la TV diretto da Tobe Hooper.