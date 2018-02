Stefano Sollima in trattative per dirigere il film di Call of Duty!

Per Variety, che dà per primo in esclusiva la notizia che vi riportiamo sotto, è solo "il regista di Sicario 2", ovvero Soldado. Ma per noi Stefano Sollima è molto di più. Figlio d'arte (il padre era Sergio Sollima, regista dell'amatissimo Sandokan), al cinema ha diretto A.C.A.B. e Suburra e in tv 22 episodi di Romanzo Criminale e 9 di Gomorra. Tanto bravo nel dirigere le scene d'azione che gli americani l'hanno subito notato e scritturato per dirigere il sequel di Sicario di Denis Villeneuve.

Adesso giunge la notizia che Sollima è in trattativa per un altro prestigioso progetto: la regia del film tratto dal popolarissimo videogame bellico Call of Duty. Variety parla di fonti interne e sicure, ma dice anche che la Activision Blizzard, contattata, non ha fornito informazioni in merito.

Dal momento che ci sembra improbabile che una testata tanto importante si azzardi a diffondere notizie non verificate, ci auguriamo che la sua talpa abbia notizie certe e che per Stefano Sollima si profili un altro progetto di alto livello.

L'idea dei produttori sarebbe quella di dare vita a un universo originale ispirato al gioco, che vorrebbe fare concorrenza agli analoghi prodotti Marvel e DC. Per il momento è tutto, dita incrociate!