Stefania Spampinato: alla scoperta della protagonista femminile de Il Giorno più bello del Mondo

Chi è e cosa ha fatto l'attrice siciliana che conosciamo come la Carina DeLuca di Grey's Anatomy e che Alessandro Siani ha voluto accanto nel suo film.

Ad affiancare Alessandro Siani ne Il Giorno più bello del Mondo è Stefania Spampinato, un'attrice che ci è già capitato di incontrare al Filming Italy Sardegna Festival, che l’aveva invitata insieme a Jesse Williams (alias il dottor Avery) per festeggiare il Grey's Anatomy Day. Se appartenete a quella metà del mondo che segue da tempo immemore la serie tv medical, conoscete il suo volto, il suo nome e il personaggio che interpreta, la ginecologa omosessuale Carina DeLuca, sorella di quell'Andrew De Luca che è interpretato da Giacomo Gianniotti. Ma prima di entrare nel meraviglioso mondo creato da Shonda Rhimes e al Grey Sloan Memorial Hospital, questa bruna catanese con la danza e l'arte nel sangue, ha fatto altro, molto altro.

Stefania è nata il 17 luglio del 1982 a Catania ed è cresciuta a Belpasso, alle pendici dell’Etna. Ha frequentato il liceo classico e a 15 anni ha capito che le sarebbe piaciuto fare la ballerina. A 18 anni si è trasferita a Milano e ha cominciato a studiare danza, recitazione e canto, dopodiché è approdata prima a Londra e poi a Los Angeles, e a Los Angeles ha capito che il ballo non poteva essere la sua strada, così ha fatto la produttrice, ha lavorato in un ristorante italiano, ha provato a insegnare italiano e poi, studiando recitazione, si è innamorata del mestiere dell'attore. Grey's Anatomy, al quale è approdata perché la produzione cercava un'attrice italiana, non ha segnato la sua prima apparizione sul piccolo schermo. Qualcuno la rammenta ballare in Glee e la ricorda in due episodi di Satisfaction. Ha pure fatto un'apparizione in un episodio della nostra serie La strana coppia, con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Ovviamente con Grey's Anatomy si è avverato uno dei sogni più grandi di Stefania Spampinato, essendo lei una fan sfegatata di Meredith Grey, Derek Shepherd & Co. fin dalla prima stagione. Quando l'abbiamo sentita parlare della serie, ci ha tenuto a dire che la ama anche per i temi attuali e scottanti che affronta, in primis il pregiudizio e il razzismo. Il suo telefilm preferito, però, è Friends. Quanto all'America che al momento è la sua patria, le piace il fatto che sia ancora la terra delle grandi opportunità. Ciò non significa che la Sicilia e l'Italia non le manchino. Sente spesso nostalgia del nostro buon umore, della sua famiglia e del cibo. Quanto torna a casa, gusta le prelibatezze dell'isola che le ha dato i natali, mentre sul set de Il Giorno più bello del Mondo, più che di Siani si è innamorata della pizza. Anche Napoli con le sue chiese le ha rubato il cuore.

Stefania Spampinato ha avuto un piccolo ruolo nel film tv Mother and Dougther: California Dream, fa parte di una compagnia teatrale e considera il palcoscenico come la sua palestra artistica. Sensibile alle cause umanitarie, è ambasciatrice del progetto "Arricugghiemu a plastica", che in siciliano vuol dire "Raccogliamo la plastica". Ne Il Giorno più bello del Mondo, il suo personaggio è Flavia, una scienziata che studia il bambino telecinetico dai poteri magici Gioele.