Staw Wars: L'ascesa di Skywalker - Ecco cosa voleva dire Finn a Rey (e non ha poi più detto)

In una scena chiave del film il personaggio di John Boyega, convinto di morire, sembra sul punto di confessare il suo amore per quello di Daisy Ridley. Ma è davvero così?

In una scena chiave di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Poe, Finn Rey e i droidi finiscono in delle specie di sabbie mobili sul pianeta di Pasaana.

Convinto di essere arrivato al capolinea, Finn (interpretato da John Boyega) si rivolge a Rey (Daisy Ridley) con la fatidica frase: "C'è una cosa che non ti ho mai detto...".

Ovviamente, Finn non farà in tempo a dire cosa, non ha mai detto a Rey. E quando i protagonisti scoprono di essere sopravvissuti a quella che pensavano essere morte certa, a dispetto delle domande di Rey, Finn si rifiuterà per tutto il film di dire cosa stava per confessare in quel fatidico momento.

La maggior parte degli spettatori, per via di tutto il rapporto pregresso tra i due personaggi, ha giustamemente immaginato che Finn fosse sul punto di confessare un malcelato amore per l'intrepida Rey. Ma, stando a quanto ha dichiarato Boyega su Twitter, ed è stato confermato poi da J.J. Abrams nel corso di un Q&A, le cose non stanno affatto così.

Ecco cosa voleva dire Finn a Rey in Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Boyega, su Twitter, ha esplicitamente negato che Finn stesse per dire "Ti amo" a Rey.

No... Finn wasn’t going to say I love you before sinking!— John Boyega (@JohnBoyega) December 23, 2019

Abrams, interrogato direttamente sull'argomento, ha svelato l'arcano. Non si trattava di una dichiarazione d'amore, ma della confessione di Finn a Rey sul fatto che anche lui può percepire la Forza.