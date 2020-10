Stasera in TV: Jukai - la Foresta dei Suicidi, 3 cose da sapere sul film horror

News Cinema

Jukai - la Foresta dei Suicidi vede protagonista Natalie Dormer nei panni di una giovane donna americana che parte per il Giappone, decisa a svelare il mistero dietro la scomparsa della sorella gemella all'interno di Aokigahara, nota come la foresta dei suicidi.

Risoluta a scoprire la verità sul destino della sorella, Sara dovrà affrontare le anime rabbiose e tormentate dei morti che assalgono chiunque osi entrare nel bosco. Questi spiriti maligni attenderanno Sara al varco, facendo di tutto per farla cadere in quei meandri oscuri e costringendola a lottare per mettersi in salvo.



Jukai - La foresta dei suicidi: Il trailer italiano del film - HD

3 cose da sapere sul film Jukai - La Foresta dei Suicidi