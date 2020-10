Stasera in TV: il film La battaglia dei sessi

News Cinema

Tratto da una storia vera, La battaglia dei sessi, è un film del 2017 con protagonisti Emma Stone e Steve Carell. Ve ne raccontiamo la trama e tutte le curiosità.

La battaglia dei sessi è il titolo di un film che, nel 2017, ha raccontato la storia vera di un evento a suo modo storico. Di una partita di tennis che è rimasta nella leggenda non tanto per questioni puramente sportive, quanto per ragioni mediatiche e socio-politiche: quella che si giocò nel 1973 tra il 55enne Bobby Riggs (che negli anni Quaranta era stato un grande campione, e per tre volte il numero 1 al mondo), e che era ancora attivo nel mondo del tennis) e la 29enne Billie Jean King, una delle più grandi giocatrici donne di tutti i tempi, vincitrice della bellezza di 39 titoli del Grande Slam, allora numero 2 del mondo.

La battaglia dei sessi: stasera in tv

Nei panni di Riggs e King ci sono Steve Carell ed Emma Stone, mentre la regia è firmata a quattro mani da una coppia di registi americani che sono marito e moglie nella vita: Jonathan Dayton e Valerie Faris.

La battaglia dei sessi: la vera storia di una partita di tennis entrata nella storia

Abbandonata la carriera agonistica, Bobby Riggs era rimasto all'interno del mondo del tennis, ed era vicino al presidente della federazione tennistica americana, Jack Kramer. Riggs era uno scommettitore incallito, un provocatore gigionesco, uno che le sparava grosse, e si era costruito su misura il costume del personaggio di porco sciovinista, in anni in cui il femminismo faceva sentire la sua voce e le giocatrici lottavano per avere un pari trattamento economico rispetto ai colleghi maschi. In polemica contro le loro pretese, Riggs decise di scommettere che, perfino alla sua età, sarebbe stato in grado di battere qualsiasi giocatrice, sfidando Bille Jean King a giocare contro di lui. Subito Kramer e i media intuirono il potenziale economico che si celava dietro a quella sparata, e così il 20 settembre 1973 Riggs e King si sfidarono all'Astrodome di Huston, in Texas, davanti a oltre 30mila spettatori paganti e 90 milioni di telespettatori che seguirono il match in diretta televisiva. La partita, giocata al meglio dei 5 set, venne vinta da King col punteggio decisamente netto di 6-4, 6-3, 6-3. Sulla vittoria di una riconosciuta campionessa calarono però presto le ombre di una sconfitta pianificata da parte di Riggs, per motivi legati alle numerosissime e ingenti scommesse sul match e sugli interessi della mafia attorno a quel giro di denaro.

La battaglia dei sessi: il trailer

La battaglia dei sessi: Il trailer italiano del film - HD

Le altre battaglie dei sessi

In realtà, come racconta anche il film con Emma Stone e Steve Carell, quella tra Riggs e King non fu la prima partita uomo-donna giocata dopo le sparate dell'ex campione americano. Inizialmente, infatti, Billie Jean King si era rifiutata di prendere parte alla sfida, e il suo posto era stato preso da Margaret Meade, che era in quel periodo la giocatrice numero 1 al mondo. Il match Riggs-Meade si giocò il 13 maggio 1973, a Ramona, in California, e in quel caso - ragione per cui i dubbi su un Riggs sconfitto così nettamente da King pochi mesi dopo vennero considerati legittimi - fu l'uomo a battere la donna con un secco 6-2, 6-1 (si giocava, in quel caso, al meglio dei tre set).

Una terza ufficiale "Battaglia dei sessi", che non vide coinvolto Riggs, venne organizzata una venina d'anni più tardi, e giocata al Caesars Palace di Las Vegas il 25 settembre 1992: a confrontarsi furono Jimmy Connors (che, a 40 anni, era nella fase discendente della sua carriera, e alla fine dell'anno risultò il giocatore numero 84 della classifica ATP) e un'altra grande campionessa come Martina Navrátilová, che era ancora numero 1 al mondo a 35 anni suonati. Nonostante alcune modifiche alle regole, studiate per avvantaggiare la Navrátilová, a vincere fu Connors, al meglio dei tre set, con un punteggio di 7-5, 6-2.

Uomini contro donne sul campo da tennis: una storia infinita

Se quelle tra Riggs e Meade, Riggs e King e Connors e Navrátilová sono le tre partite che ricadono sotto la definizione ufficiale di "Battaglia dei sessi", la storia del tennis è piena di match giocati tra un uomo e una donna. Uno dei primi, e dei più noti, è quello che si disputò il 27 maggio 1921 in Francia tra due leggendari campioni come Bill Tilden e Suzanne Lenglen; in quel caso venne giocato un unico set, vinto da Tilden per 6–0.

Nel 1975, per rispondere al clamore ottenuto dal match Riggs-King, la CBS organizzò una trasmissione Challenge of the Sexes, nella quale si disputavanoo incontri misti di varie discipline sportive; per il tennis si sfidarono Virginia Wade e Björn Borg (vincitori di Wimbledon in quell'anno) e Ilie Nastase e Evonne Goolagong. Le regole erano modificate per favorire le donne e le partite giocate su un singolo set: a vincere furono Borg (6-3) e Goolagong (7-5).

Dieci anni dopo, nel 1985, rispuntò fuori Riggs, oramai 67enne, che in coppia con Vitas Gerulaitis (oramai a fine carriera) giocò contro la miglior coppia femminile in circolazione, formata da Martina Navrátilová e Pam Shriver. Furono queste ultime a vincere il match col punteggio di 6-3, 6-2, 6-4.

Chissà cosa direbbero oggi le paladine del neofemminismo di fronte al circo messo su da Yannick Noah, amatissimo campione degli anni 80 e 90, che si presentò in gonna e reggiseno sotto la maglietta per giocare, a Bruxelles, nel dicembre 2003 una partita amichevole contro l'allora numero 1 del mondo Justine Henin, accompagnando ogni colpo da movenze effemminate. Noah vinse comunque il match, con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6.

Anche Novak Djokovic, nel 2013, fece un po' il buffone nel corso di un incontro di esibizione giocato a Pechino contro la tennista cinese Li Na. Fu lei a vincere un miniset con regole aggiustate ad hoc col punteggio di 3-2.

La battaglia dei sessi in streaming

