Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 9 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 9 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 9 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 9 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 9 Giugno 2023

Nemico Pubblico (Drammatico, Thriller, Azione) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Michael Mann, con Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, Billy Crudup, David Wenham, Giovanni Ribisi, Rory Cochrane, Lili Taylor, Stephen Dorff, Shawn Hatosy, Stephen Lang, Stephen Graham, Matt Craven, Branka Katic, Christian Stolte e Jason Clarke.



La trama del film : Il film segue le vicende di John Dillinger, il criminale numero uno negli Stati Uniti degli anni Trenta. Elegante e rubacuori, appassionato di cinema, il gangster ama giocare a baseball e sfrecciare sull’asfalto ad alta velocità su automobili fiammanti. Rapinatore di banche, con la sua banda è l’uomo più ricercato dall’FBI, soprattutto da Edgar Hoover, il direttore del Bureau of Investigation. L’agente che viene incaricato di scovare Dillinger è Melvin Purvis, un giovane appena promosso che ha tutte le intenzioni di arrestare il bandito per condannarlo alla pena di morte. Sebbene sia preso dai suoi malaffari e dalle continue fughe, John trova il tempo di conoscere l’affascinante Billie Frechette, e di innamorarsene. Tutto sembra filare liscio finché, però, non viene arrestato a Tucson. Anche se riesce a evadere, è diventato ormai un bersaglio anche per la criminalità. Decide allora di nascondersi a Chicago, ma poco tempo dopo Billie viene arrestata. La donna viene sottoposta a un interrogatorio umiliante e senza scrupoli, ma non cede. Dillinger sembra averla scampata, ma a tradirò sarà proprio una delle sue più grandi passioni...



Nemico Pubblico: Il nuovo trailer del film

(Drammatico, Thriller, Azione) , un film di Michael Mann, con Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, Billy Crudup, David Wenham, Giovanni Ribisi, Rory Cochrane, Lili Taylor, Stephen Dorff, Shawn Hatosy, Stephen Lang, Stephen Graham, Matt Craven, Branka Katic, Christian Stolte e Jason Clarke. : Il film segue le vicende di John Dillinger, il criminale numero uno negli Stati Uniti degli anni Trenta. Elegante e rubacuori, appassionato di cinema, il gangster ama giocare a baseball e sfrecciare sull’asfalto ad alta velocità su automobili fiammanti. Rapinatore di banche, con la sua banda è l’uomo più ricercato dall’FBI, soprattutto da Edgar Hoover, il direttore del Bureau of Investigation. L’agente che viene incaricato di scovare Dillinger è Melvin Purvis, un giovane appena promosso che ha tutte le intenzioni di arrestare il bandito per condannarlo alla pena di morte. Sebbene sia preso dai suoi malaffari e dalle continue fughe, John trova il tempo di conoscere l’affascinante Billie Frechette, e di innamorarsene. Tutto sembra filare liscio finché, però, non viene arrestato a Tucson. Anche se riesce a evadere, è diventato ormai un bersaglio anche per la criminalità. Decide allora di nascondersi a Chicago, ma poco tempo dopo Billie viene arrestata. La donna viene sottoposta a un interrogatorio umiliante e senza scrupoli, ma non cede. Dillinger sembra averla scampata, ma a tradirò sarà proprio una delle sue più grandi passioni...



Sette anni in Tibet (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Jean-Jacques Annaud, con Brad Pitt, David Thewlis, Jamyang Jamtsho Wanguchuk, Danny Denzongpa, Inceborga Apkunaite, Sonam Wangchuk, Dorjee Tsering, Lhakpa Tsamchoe, Jetsun Pema, Ama Asche Dongtse, Duncan Fraser, B.D. Wong, Victor Wong e Mako.



La trama del film : Nel 1939, Heirich Harrer accetta il compito affidato dal Partito nazista e lascia l’Austria alla volta dell’Himalaya. L’esperto arrampicatore, infatti, è stato incaricato di raggiungere la nona vetta più alta al mondo, dopo che numerosi colleghi hanno fallito. Mentre la moglie, incinta, vorrebbe che non partisse, Heinrich è deciso a tentare l’impresa con il collega Peter Aufschnaiter. La scalata, tuttavia, è più difficile del previsto e allo scoppio della Guerra Mondiale, l’Impero Britannico in India arresta gli scalatori in quanto nazisti, rinchiudendoli in un campo di concentramento. Passano tre anni, durante i quali il matrimonio di Heinrich va in mille pezzi.

Ma lo scalatore e i suoi connazionali architettano un piano molto astuto e si danno alla fuga. Heinrich e Peter si recano in Tibet, incontrando l’aperta diffidenza dei pacifici monaci buddhisti. Passano altri anni prima che il Dalai Lama, il bambino Tenzin Gyatso, convochi Heinrich al suo cospetto per commissionargli la creazione di un cinema. Inizia così una profonda amicizia, sancita dal rispetto e dal desiderio di conoscere le rispettive culture. Mentre la vita scorre pacificamente, la Cina acquista sempre più potere e la vita del Dalai Lama è in pericolo. Heinrich si troverà a dover lottare per la sua nuova casa, mentre cresce in lui il desidero di incontrare il figlio, ormai adulto....



Sette anni in Tibet: il trailer del film

(Drammatico) , un film di Jean-Jacques Annaud, con Brad Pitt, David Thewlis, Jamyang Jamtsho Wanguchuk, Danny Denzongpa, Inceborga Apkunaite, Sonam Wangchuk, Dorjee Tsering, Lhakpa Tsamchoe, Jetsun Pema, Ama Asche Dongtse, Duncan Fraser, B.D. Wong, Victor Wong e Mako. : Nel 1939, Heirich Harrer accetta il compito affidato dal Partito nazista e lascia l’Austria alla volta dell’Himalaya. L’esperto arrampicatore, infatti, è stato incaricato di raggiungere la nona vetta più alta al mondo, dopo che numerosi colleghi hanno fallito. Mentre la moglie, incinta, vorrebbe che non partisse, Heinrich è deciso a tentare l’impresa con il collega Peter Aufschnaiter. La scalata, tuttavia, è più difficile del previsto e allo scoppio della Guerra Mondiale, l’Impero Britannico in India arresta gli scalatori in quanto nazisti, rinchiudendoli in un campo di concentramento. Passano tre anni, durante i quali il matrimonio di Heinrich va in mille pezzi. Ma lo scalatore e i suoi connazionali architettano un piano molto astuto e si danno alla fuga. Heinrich e Peter si recano in Tibet, incontrando l’aperta diffidenza dei pacifici monaci buddhisti. Passano altri anni prima che il Dalai Lama, il bambino Tenzin Gyatso, convochi Heinrich al suo cospetto per commissionargli la creazione di un cinema. Inizia così una profonda amicizia, sancita dal rispetto e dal desiderio di conoscere le rispettive culture. Mentre la vita scorre pacificamente, la Cina acquista sempre più potere e la vita del Dalai Lama è in pericolo. Heinrich si troverà a dover lottare per la sua nuova casa, mentre cresce in lui il desidero di incontrare il figlio, ormai adulto....



Sex and the City (Commedia) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Michael Patrick King, con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, Jennifer Hudson, Jason Lewis, Evan Handler, David Eigenberg, Willie Garson, Mario Cantone, Lynn Cohen, Julie Halston, Michael Bloomberg e Candice Bergen.



La trama del film : Il film vede l'icona della moda e scrittrice di successo Carrie Bradshaw alle prese con una nuova avventura in quel di New York. Dopo aver deciso di andare a convivere con il suo Mr. Big in un lussuoso attico di Manhattan, Carrie riceve dal suo innamorato la proposta di matrimonio e, senza pensarci troppo, gli risponde sì.

Mentre continua ad analizzare il mondo della moda, la sessualità, l'amore e il lifestyle di una donna single a NYC, la scrittrice si ritrova indaffarata con i preparativi delle nozze. Ma ad aiutarla, come sempre, ci sono le sue migliori amiche: la PR ed esperta di sesso Samantha, l'organizzatissima mamma ed esperta d'arte Charlotte e il determinato avvocato stacanovista Miranda.

Nonostante siano trascorsi gli anni, le tre, seppur lontane o impegnate, hanno portato avanti fedelmente la loro amicizia. Samantha si è trasferita a Los Angeles con il fidanzato Smith Jerrod, stella nascente del cinema, verso cui la donna sembra aver concentrato tutta se stessa. Charlotte è convinta di avere una vita perfetta con Harry e la bambina adottata, ma spera ancora di riuscire un giorno a rimanere incinta. Miranda è talmente presa dal suo lavoro da non avere più rapporti sessuali con Steve. La notizia del matrimonio, però, riporta tutte quattro le amiche unite per organizzare l'evento...



Sex and the City: Il trailer del film tratto dalla serie televisiva più amata dalle donne

(Commedia) , un film di Michael Patrick King, con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, Jennifer Hudson, Jason Lewis, Evan Handler, David Eigenberg, Willie Garson, Mario Cantone, Lynn Cohen, Julie Halston, Michael Bloomberg e Candice Bergen. : Il film vede l'icona della moda e scrittrice di successo Carrie Bradshaw alle prese con una nuova avventura in quel di New York. Dopo aver deciso di andare a convivere con il suo Mr. Big in un lussuoso attico di Manhattan, Carrie riceve dal suo innamorato la proposta di matrimonio e, senza pensarci troppo, gli risponde sì. Mentre continua ad analizzare il mondo della moda, la sessualità, l'amore e il lifestyle di una donna single a NYC, la scrittrice si ritrova indaffarata con i preparativi delle nozze. Ma ad aiutarla, come sempre, ci sono le sue migliori amiche: la PR ed esperta di sesso Samantha, l'organizzatissima mamma ed esperta d'arte Charlotte e il determinato avvocato stacanovista Miranda. Nonostante siano trascorsi gli anni, le tre, seppur lontane o impegnate, hanno portato avanti fedelmente la loro amicizia. Samantha si è trasferita a Los Angeles con il fidanzato Smith Jerrod, stella nascente del cinema, verso cui la donna sembra aver concentrato tutta se stessa. Charlotte è convinta di avere una vita perfetta con Harry e la bambina adottata, ma spera ancora di riuscire un giorno a rimanere incinta. Miranda è talmente presa dal suo lavoro da non avere più rapporti sessuali con Steve. La notizia del matrimonio, però, riporta tutte quattro le amiche unite per organizzare l'evento...



Mr. Ove (Commedia, Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 21.10 , un film di Hannes Holm, con Rolf Lassgård, Massimo Lopez, Bahar Pars, Johan Widerberg, Ida Engvoll e Filip Berg.



La trama del film : In una cittadina imprecisata della Svezia vive Ove Lindahl, uno scontroso signore di 59 anni, che passa le sue giornate a controllare in maniera maniacale gli abitanti del suo quartiere, per assicurarsi che rispettino regole e divieti. Ogni mattina alle 6.30 in punto comincia la sua ispezione, abitudine che gli è rimasta da quando era presidente dell’associazione dei condomini, e inevitabilmente finisce col litigare con chiunque. Il suo atteggiamento intransigente è peggiorato da quando è stato congedato anzitempo dall’azienda in cui ha lavorato come operaio per 43 anni. Ma dopo aver perso l’amata moglie Sonja, morta di cancro sei mesi prima, Ove non desidera altro che morire per raggiungerla.

Ogni volta che cerca di farla finita, un flashback illustra un segmento della sua vita travagliata e della sua storia d'amore con la moglie. Tuttavia i suoi goffi tentativi di suicidio falliscono sempre, a causa delle incursioni inconsapevoli dei nuovi vicini di casa...



Mr. Ove: Il trailer italiano del film - HD

(Commedia, Drammatico) , un film di Hannes Holm, con Rolf Lassgård, Massimo Lopez, Bahar Pars, Johan Widerberg, Ida Engvoll e Filip Berg. : In una cittadina imprecisata della Svezia vive Ove Lindahl, uno scontroso signore di 59 anni, che passa le sue giornate a controllare in maniera maniacale gli abitanti del suo quartiere, per assicurarsi che rispettino regole e divieti. Ogni mattina alle 6.30 in punto comincia la sua ispezione, abitudine che gli è rimasta da quando era presidente dell’associazione dei condomini, e inevitabilmente finisce col litigare con chiunque. Il suo atteggiamento intransigente è peggiorato da quando è stato congedato anzitempo dall’azienda in cui ha lavorato come operaio per 43 anni. Ma dopo aver perso l’amata moglie Sonja, morta di cancro sei mesi prima, Ove non desidera altro che morire per raggiungerla. Ogni volta che cerca di farla finita, un flashback illustra un segmento della sua vita travagliata e della sua storia d'amore con la moglie. Tuttavia i suoi goffi tentativi di suicidio falliscono sempre, a causa delle incursioni inconsapevoli dei nuovi vicini di casa...



Kingsman: Secret Service (Thriller, Azione) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Matthew Vaughn, con Colin Firth, Taron Egerton, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, Jack Davenport, Mark Hamill, Sophie Cookson e Corey Johnson.



La trama del film : Durante una missione in Medio Oriente, l'agente segreto Lee Unwin si sacrifica per proteggere il suo superiore, Harry Hart. Hart, incolpando se stesso, torna a Londra per consegnare alla vedova di Lee, Michelle, e al suo giovane figlio Gary "Eggsy", una medaglia d’onore, che sul retro ha inciso un numero che i due possono chiamare in caso avessero bisogno d'aiuto.

Diciassette anni dopo, Eggsy è un adolescente che vive in un quartiere povero, insieme alla madre alcolizzata e al patrigno violento, ha abbandonato i Royal Marines - nonostante il suo talento - e vive una vita disordinata. Dopo essere stato arrestato per aver rubato un'auto, il ragazzo chiama il numero dietro la medaglia: così conosce Hart, il quale organizza il suo rilascio e gli racconta di Kingsman, un servizio di intelligence privato fondato dall'élite britannica nel 1919 con lo scopo di proteggere il mondo. Hart rivela a Eggsy che nell'organizzazione si è liberato un posto...



Kingsman: Secret Service: Il trailer italiano del film - HD

(Thriller, Azione) , un film di Matthew Vaughn, con Colin Firth, Taron Egerton, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, Jack Davenport, Mark Hamill, Sophie Cookson e Corey Johnson. : Durante una missione in Medio Oriente, l'agente segreto Lee Unwin si sacrifica per proteggere il suo superiore, Harry Hart. Hart, incolpando se stesso, torna a Londra per consegnare alla vedova di Lee, Michelle, e al suo giovane figlio Gary "Eggsy", una medaglia d’onore, che sul retro ha inciso un numero che i due possono chiamare in caso avessero bisogno d'aiuto. Diciassette anni dopo, Eggsy è un adolescente che vive in un quartiere povero, insieme alla madre alcolizzata e al patrigno violento, ha abbandonato i Royal Marines - nonostante il suo talento - e vive una vita disordinata. Dopo essere stato arrestato per aver rubato un'auto, il ragazzo chiama il numero dietro la medaglia: così conosce Hart, il quale organizza il suo rilascio e gli racconta di Kingsman, un servizio di intelligence privato fondato dall'élite britannica nel 1919 con lo scopo di proteggere il mondo. Hart rivela a Eggsy che nell'organizzazione si è liberato un posto...



La camera azzurra (Thriller, Drammatico, Poliziesco) in onda su Cielo alle ore 21.25, un film di Mathieu Amalric, con Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau, Mona Jaffart e Laurent Poitrenaux.



La trama del film: Julien Gahyde è sposato con Delphine e ha una figlia, Suzanne. L'uomo intrattiene una relazione clandestina con la sua amica d'infanzia e farmacista Esther Despierre, la quale è sposata con Nicolas, ex compagno di classe di Julien. I due amanti s'incontrano nella camera azzurra di un albergo, dove danno sfogo alle loro passioni più recondite. L'uomo non è molto coinvolto a livello sentimentale, anche se quando lei gli chiede se lui fosse disposto a lasciare tutto per stare davvero insieme, le risponde di sì.

Successivamente Julien va in vacanza al mare con la famiglia e per lungo tempo non ha contatti con Esther, a parte delle brevi e inquietanti lettere che la donna gli invia. Un giorno arriva la notizia della inspiegabile morte di Nicolas: sebbene l'uomo fosse già malato, la sua dipartita non sembra del tutto naturale agli occhi di Julien. Tempo dopo, Delphine chiede a suo marito di andarle a prendere un medicinale presso la farmacia dove lavora Esther. Dopo aver portato la medicina alla moglie, l'uomo esce nuovamente. Al suo ritorno, trova la casa circondata dalla polizia...



La camera azzurra: Il trailer in lingua originale - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv