Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 8 Dicembre, in prima serata

The Terminal (Commedia) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Steven Spielberg, con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Kumar Pallana, Zoe Saldana, Eddie Jones, Michael Nouri, Jude Ciccolella, Corey Reynolds, Guillermo Díaz, Rini Bell e Sasha Spielberg.



La trama del film : Il film racconta la storia di Viktor Navorski, un viaggiatore proveniente dalla Cracosia, che arriva all'aeroporto John F. Kennedy di New York, per scoprire che il suo passaporto improvvisamente non è più valido. Infatti, a causa della guerra civile nel frattempo scoppiata in patria, Viktor non è più autorizzato né ad entrare negli Usa né a tornare a casa: è tecnicamente apolide. Per questo motivo, dall'ufficio dei visti sequestrano il suo passaporto e il suo biglietto aereo.

Senza altra scelta, Viktor si stabilisce nel terminal con i suoi bagagli e una lattina di arachidi, con grande frustrazione da parte di Frank Dixon, capo della sicurezza aeroportuale.

Dixon viene preso in considerazione per una promozione e diventa ossessionato da Viktor, che considera come un problema burocratico. Nel frattempo, Viktor fa amicizia con i dipendenti del terminal e assiste i viaggiatori dell'aeroporto. Tra questi, un'assistente di volo di nome Amelia Warren, che vede periodicamente e cerca di corteggiare, presentandosi come un imprenditore edile che viaggia spesso...

Bianco, rosso e Verdone (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati, Giovanni Brusatori, Anna Alessandra Arlorio e Andrea Aureli.



La trama del film : Tre storie, ambientate in Italia nei primi anni Ottanta, si intrecciano e raccontano le vicende di tre italiani, che tornano nei loro comuni di appartenenza per votare.

Da Monaco di Baviera parte con la sua Alfasud rossa per raggiungere Matera, il taciturno Pasquale, un appassionato dell'Italia, che vive con nostalgia il ricordo della sua terra. Sposato con una donna tedesca, subisce la sua terribile cucina e sogna le vivande succulente del suo adorato paese.

Da Torino si avvia verso Roma, con due figli ancora piccoli e la moglie piemontese Magda, l'insopportabile Furio, un funzionario pignolo, logorroico e senza fantasia, abituato a programmare ogni secondo tanto un viaggio in auto, quanto la vita propria e quella dei familiari. Rientra nella capitale Mimmo, un giovanottone di Trastevere, goffo e ingenuo, che a dispetto dell'età ragiona come un bambino. Arriva da Verona, dov'è andato a prendere sua nonna, una vecchia signora obesa, piena di problemi di salute che non vuole assolutamente rinunciare a dare il suo voto al Partito Comunista...



Bianco, rosso e Verdone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Closer (Drammatico, Commedia, Sentimentale) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Mike Nichols, con Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen, Julia Roberts, Nick Hobbs, Colin Stinton, Steve Benham, Jaclynn Tiffany Brown e Peter Rnic.



La trama del film : Nella Londra dei giorni nostri Dan è uno scrittore frustrato che s'imbatte casualmente in Alice, appena arrivata dall'America per crearsi una nuova vita. L'amore che scoppia tra i due permette a lui di appropriarsi della vita e dell'esperienza di lei e di trasformarlo in un romanzo. Ma Cupido colpisce ancora quando Dan incontra Anna, fotografa alla moda che deve immortalarlo per il risvolto di copertina del suo libro. Anna sposa Larry, un dermatologo bello e sicuro di sé, che, a sua volta, rimane colpito da Alice. Tra i due uomini scatta una specie di gara in cui vincere sull'altro è più importante che conquistare la donna amata...

St. Vincent (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Theodore Melfi, con Bill Murray, Naomi Watts, Melissa McCarthy, Jaeden Lieberher, Chris O'Dowd, Terrence Howard, Scott Adsit, Lenny Venito, Kimberly Quinn e Katharina Damm.



La trama del film : Il film racconta la storia di Vincent, un burbero veterano di guerra in pensione e senza un soldo, dedito all'alcool, al fumo e al gioco d'azzardo. Sua moglie Sandy, malata da tempo d'Alzheimer, è ricoverata in una clinica dove l'uomo si reca spesso, sebbene ormai la donna non lo riconosca più. A causa del suo temperamento aggressivo con gli estranei, gli unici amici di Vincent sono il gatto Felix e la prostituta russa Daka, la quale è incinta. Tutto è però destinato a cambiare con l'arrivo dei nuovi vicini: l'indaffarata radiologa Maggie con il figlio, il gracile e ingenuo Oliver. Il bambino, bullizzato dai compagni di scuola, fa ben presto la conoscenza del bizzarro Vincent, il quale si propone come babysitter del giovane.

Tra i due nasce un'inaspettata e speciale amicizia: mentre Vincent mostra a Oliver come sopravvivere nel mondo, il ragazzino comincia ad ammirare il suo nuovo mentore. Quando il maestro Geraghty chiede ai suoi studenti di studiare la vita di una santo, Oliver sceglie di scoprire di più sul passato del suo vicino di casa...



St. Vincent: il trailer italiano del film con Bill Murray

Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro (Azione, Avventura, Commedia) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Matthew Vaughn, con Taron Egerton, Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Colin Firth, Halle Berry, Pedro Pascal, Mark Strong, Sophie Cookson, Vinnie Jones, Elton John, Hanna Alström, Poppy Delevingne e Edward Holcroft.



La trama del film: Un anno dopo aver sconfitto Richmond Valentine e aver sventato i suoi piani, Gary "Eggsy" Unwin si è unito ufficialmente a Kingsman, l’associazione di intelligence privata fondata al termine della Seconda Guerra Mondiale dall’elite britannica con lo scopo di proteggere il mondo.

Eggsy ha preso il nome e il ruolo del suo mentore defunto Harry Hart “Galahad”, e ha intrapreso una relazione con Tilde, la Principessa di Svezia, dopo averla salvata.

Mentre Eggsy ritorna dalla sede dell'intelligence, gli viene tesa un'imboscata da Charlie Hesketh, un candidato Kingsman respinto, che aveva perso il braccio destro e riportato una severa lesione alle corde vocali durante l'incidente da Valentine...



Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro: Il nuovo trailer italiano del film - HD

