Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 7 Luglio, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Venerdì 7 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 6 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 7 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 7 Luglio 2023

Torna a casa, Jimi! (Commedia, Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Marios Piperides, con Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou, Özgür Karadeniz, Giannis Kokkinos e Toni Dimitriou.



La trama del film : Il film è ambientato a Nicosia, Cipro, l'ultima capitale spaccata in due del pianeta. Secondo la legge, nessun animale, pianta o prodotto può essere trasferito dal settore greco di Cipro a quello turco. E viceversa. Così, quando il cane Jimi Hendrix attraversa accidentalmente la zona cuscinetto dell’ONU, il suo padrone rocchettaro Yiannis (Adam Bousdoukos), in procinto di lasciare l’isola per cercare fortuna altrove, deve invece fermarsi, facendo di tutto per riportarlo indietro. E “fare di tutto” significa una cosa sola, violare la legge, perché il povero Jimi è diventato automaticamente merce di contrabbando! La spericolata alleanza tra il greco Yiannis e il turco Hasan deciderà le sorti della partita. Fughe rocambolesche e vite stravaganti si incrociano in una commedia sull’assurdità dei confini e sulla possibilità di abbatterli grazie a un sincero incontro con l'altro...



Torna a casa, Jimi!: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Michael Clayton (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Tony Gilroy, con George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton, Sydney Pollack, Jennifer Ehle, Michael O'Keefe, Ken Howard, Denis O'Hare, Robert Prescott, Austin Williams, Sean Cullen, Merritt Wever, David Lansbury, Bill Raymond, David Zayas e Skipp Sudduth.



La trama del film : Il film segue le vicende di Michael Clayton, quarantenne divorziato ed ex avvocato, proveniente da una famiglia di poliziotti. L’uomo lavora presso lo studio legale Kenner, Bach & Ledeen, uno dei più prestigiosi di New York, in qualità di faccendiere: ovvero, prende ordini dal capo Marty Bach e si occupa di sistemare per vie traverse gli affari più sporchi dei ricchi clienti dello studio. Nonostante sia il migliore sul campo, Michael è stanco del suo lavoro, ma non può lasciarlo, soprattutto adesso che è sommerso da una montagna di debiti, a seguito di un investimento sbagliato.

Il suo ultimo compito da svolgere riguarda Arthur Edens, avvocato civilista di punta della Kenner, Bach & Ledeen: negli ultimi sei anni l’uomo si è occupato del caso della U-North, società agrochimica che si è affidata al prestigioso studio legale per affrontare una class action del valore di tre miliardi di dollari.

Il problema è questo: durante una cruciale udienza del processo, Arthur Edens ha avuto un crollo psicologico, spogliandosi di fronte a tutti e correndo nudo per l’aula. Ciò rischia di ribaltare pericolosamente l’esito dell’intera causa: tocca quindi a Michael trovare un rimedio, interfacciandosi con l’avvocato generale della U-North, la calcolatrice Karen Crowder...

The Kingdom (Drammatico, Thriller) in onda su 20 alle ore 20 , un film di Peter Berg, con Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, Chris Cooper, Andrew Astor, Minka Kelly, Amy Hunter, Ali Suliman, Tj Burnett, Hope Fogle, Ashraf Barhoum, Raad Rawi, Hrach Titizian e Trevor St. John.



La trama del film : Il film segue le vicende dell’agente FBI Ronald Fleury e del suo team, formato dall’ispettrice Janet Mayes, l’analista Adam Leavitt e l’artificiere Grant Sykes. Il gruppo si reca a Riyadh, nell’Arabia Saudita, dopo che l’esplosione di una bomba fa strage di civili in un complesso residenziale per occidentali, causando un pericoloso incidente diplomatico.

Arrivati sul posto, Fleury e i suoi hanno a disposizione pochi giorni per individuare i responsabili dell’attacco terroristico e, cosa ben peggiore, le autorità locali li guardano con sospetto e non collaborano per risolvere il caso. Contro ogni previsione, gli agenti americani trovano un alleato insperato nella figura del colonnello Faris Al-Ghazi, che li guida nella politica e nei segreti della criminalità saudita. Con poco tempo a disposizione e nemici ovunque, il team FBI si troverà ben presto in una situazione che metterà a repentaglio le vite di tutti....

Brian Banks - La partita della vita (Biografico, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Tom Shadyac, con Aldis Hodge, Greg Kinnear, Sherri Shepherd, Melanie Liburd, Tiffany Dupont, Xosha Roquemore, Mystie Smith, Morgan Freeman, Jose' Vasquez e Dorian Missick.



La trama del film : Il film racconta la drammatica storia dell’omonimo giocatore di football americano, che a soli 17 anni è stato condannato a scontare sei anni di prigionia dopo essere stato ingiustamente accusato di violenze da parte di una compagna di scuola. Rilasciato e in libertà vigilata, seguiamo il protagonista ormai adulto: a 27 anni, Brian Banks vive in California con l’amorevole madre Leomia, ma fa fatica a trovare una rispettabile strada da seguire a causa del peso del suo passato. La vita di Banks prende una svolta quando si avvicina al California Innocence Project, un’organizzazione no-profit che offre servizi legali pro-bono per cause come quella di Brian. Grazie al sostegno del fondatore dell’istituzione, Justin Brooks, il quale prende a cuore il caso di Brian: l’ex promessa del football inizia così una dura battaglia legale con lo scopo di provare la sua innocenza, ripulire il suo nome e realizzare finalmente il suo sogno di giocare da professionista...



Brian Banks - La partita della vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Mississippi Burning - Le radici dell'odio (Drammatico) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Alan Parker, con Willem Dafoe, Gene Hackman, Frances McDormand, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Gailard Sartain, Stephen Tobolowsky, Michael Rooker, Pruitt Taylor Vince, Badja Djola, Kevin Dunn, Tom Mason, Jake Gipson, Gladys Greer, Stanley W. Collins, Daniel Winford e Tobin Bell.



La trama del film : Durante la notte fra il 21 e il 22 giugno del 1964, tre giovani attivisti, due ragazzi ebrei e un afro americano appartenente all’African-American Civil Rights Movement, l’associazione per i diritti civili dei giovani afro americani, spariscono nel nulla dopo essere stati nella Contea di Jessup nel Mississippi. Per indagare sulla sparizione dei tre, l’FBI invia due agenti, Rupert Anderson e Alan Ward. I detective iniziano a compiere le proprie indagini nella piccola cittadina della Contea di Nashuba, scontrandosi sia con la mentalità degli abitanti, sia con quella delle forze dell’ordine, ma affrontandoli in modo decisamente diverso. Ben presto, infatti, i due si rendono conto che non è possibile intraprendere un’indagine normale in questa località, completamente soggiogata dagli uomini del Ku Klux Klan, presenti in tutti i posti che contano nelle amministrazioni locali.

Quando qualche giovane di colore cerca di comunicare con loro, infatti, lui o la sua famiglia vengono immediatamente sottoposti a pesanti ritorsioni, che fanno alzare ancor di più la barriera di omertà e terrore...

Il cattivo poeta (Biografico, Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.30, un film di Gianluca Jodice, con Sergio Castellitto, Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Clotilde Courau, Elena Bucci, Lidiya Liberman, Janina Rudenska e Lino Musella.



La trama del film: Il film è incentrato su Gabriele D'Annunzio, interpretato da Sergio Castellitto. Il film racconta gli ultimi anni di vita del poeta-vate, delineando il ritratto di uno dei personaggi più rilevanti della letteratura italiana e della storia del nostro Paese. Siamo nel 1936 e Giovanni Comini è stato appena promosso al ruolo di federale, divenendo il più giovane in Italia a ricoprire questa carica. A favorirlo è stato Achille Starace, il segretario del Partito Fascista, secondo solo a Mussolini e mentore di Comini. Il primo incarico affidato al giovane federale è quello di recarsi a Roma, dove gli viene ordinato di vegliare su Gabriele D'Annunzio, cosicché lo scrittore, ormai anziano, non possa creare alcun problema e nuocere a nessuno. La missione è delicata, perché il Vate negli ultimi tempi ha mostrato un temperamento molto inquieto, tanto da turbare il Duce, preoccupato che il poeta possa compromettere i rapporti con la Germania nazista. Comini si reca al Vittoriale, dove risiede D'Annunzio, ignaro che l'incarico affidatogli appartiene a un disegno politico molto più grande. Trascorrendo sempre più tempo in compagnia del poeta, il federale, ammaliato dalle parole di D'Annunzio, inizierà a dubitare di se stesso e del Partito, mettendo a repentaglio la sua nascente carriera politica...



Il cattivo poeta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Selvaggi (Commedia) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Carlo Vanzina, con Leo Gullotta, Ezio Greggio, Cinzia Leone, Michele Merkin, Franco Oppini, Monica Scattini, Emilio Solfrizzi, Carmela Vincenti, Antonello Fassari e Cash.

Matrimonio impossibile (Commedia) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Andrew Fleming, con Michael Douglas, Albert Brooks, Robin Tunney, Ryan Reynolds, Candice Bergen, David Suchet, Lindsay Sloane, Maria Ricossa, Matt Birman, Susan Aceron, Chang Tsen, Tamara Gorski, Russell Andrews e Aaron Abrams.

Pluto Nash (Azione, Commedia, Fantascienza) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Ron Underwood, con Eddie Murphy, Randy Quaid, Rosario Dawson, Joe Pantoliano, Jay Mohr, Luis Guzmán, James Rebhorn, Peter Boyle, Burt Young, Miguel A. Núñez Jr., Pam Grier, John Cleese, Victor Varnado, Illeana Douglas e Jacynthe René.

The Boy (Horror, Thriller) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di William Brent Bell, con Lauren Cohan, Rupert Evans, James Russell, Jim Norton, Diana Hardcastle e Ben Robson.



The Boy: Trailer italiano ufficiale - HD

L'iniziazione (Commedia, Erotico) in onda alle 21.15 su Cielo , un film di Gianfranco Mingozzi, con Fabrice Josso, Serena Grandi, Marina Vlady, Claudine Auger, Bérangère Bonvoisin, Yves Lambrecht, Virginie Ledoyen, Aurélien Recoing, Rosette, François Perrot, Marion Peterson, Laurent Spielvogel e Alexandra Vandernoot

Dalla Cina con furore (Arti-marziali, Azione, Drammatico) in onda alle 21.20 su Rai 4 , un film di Lo Wei, con Bruce Lee, Nora Miao, Maria Yi, Tian Feng, Li Kun, Riki Hashimoto, Huang Zongxun, Jackie Chan, Unicorn Chan, Hwong Chung Hsin, Lee Quin, James Tien, Lo Wei, Tony Liu e Feng Yi.

I delitti del BarLume - Il telefono senza fili (Commedia, Giallo) in onda alle 21.30 su TV8, un film di Roan Johnson, con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Paolo De Vita, Caterina Casini e Maurizio Lombardi

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

