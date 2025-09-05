Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 5 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 5 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 5 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 5 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 5 Settembre 2025

Bagnomaria

Commedia, 1998, durata: 100 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Giorgio Panariello con Giorgio Panariello, Manuela Arcuri, Andrea Cambi, Valeria Fabrizi, Ugo Pagliai, Katia Beni, Giuliana Colzi, Gianna Giachetti, Pietro Fornaciari e Piero Maggiò.

Commedia, 1998, durata: 100 min in onda un film di Giorgio Panariello con Giorgio Panariello, Manuela Arcuri, Andrea Cambi, Valeria Fabrizi, Ugo Pagliai, Katia Beni, Giuliana Colzi, Gianna Giachetti, Pietro Fornaciari e Piero Maggiò.



Se scappi, ti sposo

Commedia, Sentimentale, 1999, durata: 116 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Garry Marshall con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson, Jean Schertler, Laurie Metcalf, Christopher Meloni, Jane Morris e Paul Dooley.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/se-scappi-ti-sposo/1020/video/?vid=3963" title="Se Scappi, Ti Sposo: il trailer del film">Se Scappi, Ti Sposo: il trailer del film</a>

Commedia, Sentimentale, 1999, durata: 116 min in onda un film di Garry Marshall con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson, Jean Schertler, Laurie Metcalf, Christopher Meloni, Jane Morris e Paul Dooley.



L'isola delle coppie

Commedia, 2009, durata: 107 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Peter Billingsley con Vince Vaughn, Jon Favreau, Malin Akerman, Jason Bateman, Kristen Bell, Kristin Davis, Faizon Love, Jean Reno, Ken Jeong, John Michael Higgins, Tasha Smith, Carlos Ponce, Peter Serafinowicz, Kali Hawk e Karen David.



Il processo Percy

Biografico, Drammatico, 2020, durata: 99 min

in onda alle 21:10 su TV2000

un film di Clark Johnson con Christopher Walken, Roberta Maxwell, Christina Ricci, Zach Braff, Adam Beach, Luke Kirby, Zoe Fish, Blake Taylor, Andrea del Campo e Martin Donovan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-processo-percy/61911/video/?vid=47865" title="Il Processo Percy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Il Processo Percy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Biografico, Drammatico, 2020, durata: 99 min in onda un film di Clark Johnson con Christopher Walken, Roberta Maxwell, Christina Ricci, Zach Braff, Adam Beach, Luke Kirby, Zoe Fish, Blake Taylor, Andrea del Campo e Martin Donovan.



Ready Player One

Azione, Thriller, Fantascienza, 2018, durata: 140 min

in onda alle 21:10 su Canale 20

un film di Steven Spielberg con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance, Philip Zhao, Win Morisaki, Hannah John-Kamen, Ralph Ineson, Susan Lynch, Clare Higgins, Perdita Weeks e Julia Nickson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ready-player-one/53763/video/?vid=28746" title="Ready Player One: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Ready Player One: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>

Azione, Thriller, Fantascienza, 2018, durata: 140 min in onda un film di Steven Spielberg con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance, Philip Zhao, Win Morisaki, Hannah John-Kamen, Ralph Ineson, Susan Lynch, Clare Higgins, Perdita Weeks e Julia Nickson.



Harriet

Biografico, Drammatico, 2019, durata: 125 min

in onda alle 21:12 su Iris

un film di Kasi Lemmons con Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Joe Alwyn, Clarke Peters, Vanessa Bell Calloway, Omar J. Dorsey, Tim Guinee, Nick Basta e Janelle Monáe.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/harriet/58190/video/?vid=33336" title="Harriet: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Harriet: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



The Nice Guys

Thriller, Commedia, Noir, 2016, durata: 116 min

in onda alle 21:15 su TwentySeven

un film di Shane Black con Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Angourie Rice, Yaya DaCosta, Margaret Qualley, Rachele Brooke Smith, Kim Basinger, Beau Knapp, Ty Simpkins, Keith David, Lois Smith, Yvonne Zima e Murielle Telio.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-nice-guys/53030/video/?vid=23645" title="The Nice Guys: Nuovo trailer italiano del film - HD">The Nice Guys: Nuovo trailer italiano del film - HD</a>

Thriller, Commedia, Noir, 2016, durata: 116 min in onda un film di Shane Black con Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Angourie Rice, Yaya DaCosta, Margaret Qualley, Rachele Brooke Smith, Kim Basinger, Beau Knapp, Ty Simpkins, Keith David, Lois Smith, Yvonne Zima e Murielle Telio.



Piacere, sono un po' incinta

Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 106 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Alan Poul con Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Danneel Harris, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Noureen DeWulf, Michaela Watkins, Melissa McCarthy, Tom Bosley, Jennifer Elise Cox, Linda Lavin, Adam Rose e Carlease Burke.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/piacere-sono-un-po-incinta/47619/video/?vid=4214" title="Piacere sono un po' incinta: Il trailer del film">Piacere sono un po' incinta: Il trailer del film</a>

Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 106 min in onda un film di Alan Poul con Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Danneel Harris, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Noureen DeWulf, Michaela Watkins, Melissa McCarthy, Tom Bosley, Jennifer Elise Cox, Linda Lavin, Adam Rose e Carlease Burke.



Non aprite quella porta - L'inizio

Thriller, Horror, 2006, durata: 91 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Jonathan Liebesman con Jordana Brewster, Taylor Handley, Diora Baird, Matt Bomer, Lee Tergesen, R. Lee Ermey, Andrew Bryniarski, Terrence Evans, Marietta Marich, Cyia Batten, Lew Temple, Johnny Calkins, Tim De Zarn, Marcus H. Nelson, Emily Kaye e Kathy Lamkin.

Thriller, Horror, 2006, durata: 91 min in onda un film di Jonathan Liebesman con Jordana Brewster, Taylor Handley, Diora Baird, Matt Bomer, Lee Tergesen, R. Lee Ermey, Andrew Bryniarski, Terrence Evans, Marietta Marich, Cyia Batten, Lew Temple, Johnny Calkins, Tim De Zarn, Marcus H. Nelson, Emily Kaye e Kathy Lamkin.



Royal-ish

Sentimentale, 2025, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Roger M. Bobb con Nichole Sakura, Sophia Adli, Hannah Brady, Ann Maria Bridges, Brendan Dempsey, Francesca Europa, William Moseley e Stephen Mullan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/royal-ish/67721/video/?vid=47860" title="Royal-ish: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Royal-ish: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



The Son

Drammatico, 2022, durata: 123 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Florian Zeller con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie, Anthony Hopkins, Danielle Lewis, William Hope, Shin-Fei Chen, Isaura Barbé-Brown, Erick Hayden e Rachel Handshaw.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-son/62224/video/?vid=39690" title="The Son: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">The Son: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Drammatico, 2022, durata: 123 min in onda un film di Florian Zeller con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie, Anthony Hopkins, Danielle Lewis, William Hope, Shin-Fei Chen, Isaura Barbé-Brown, Erick Hayden e Rachel Handshaw.



American Gigolo

Thriller, Drammatico, 1980, durata: 117 min

in onda alle 21.20 su La7D

un film di Paul Schrader con Richard Gere, Lauren Hutton, Hector Elizondo, Nina Van Pallandt, Bill Duke, Tom Stewart, Peter Turgeon, Robert Wightman, Macdonald Carey, K Callan, Jessica Potter, William Dozier, Frances Bergen, Carol Bruce, Patti Carr, David Cryer, Carole Cook, Richard Derr e Brian Davies.

Thriller, Drammatico, 1980, durata: 117 min in onda un film di Paul Schrader con Richard Gere, Lauren Hutton, Hector Elizondo, Nina Van Pallandt, Bill Duke, Tom Stewart, Peter Turgeon, Robert Wightman, Macdonald Carey, K Callan, Jessica Potter, William Dozier, Frances Bergen, Carol Bruce, Patti Carr, David Cryer, Carole Cook, Richard Derr e Brian Davies.



La ragazza con l'orecchino di perla

Drammatico, 2003, durata: 99 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Peter Webber con Scarlett Johansson, Colin Firth, Tom Wilkinson, Judy Parfitt, Cillian Murphy, Essie Davis, Joanna Scanlan, Alakina Mann, Chris McHallem, Gabrielle Reidy, Anna Popplewell, Geoff Bell, Sarah Drews, Virginie Colin, John McEnery, Anais Nepper, David Morrissey, Melanie Meyfroid, Rollo Weeks, Robert Sibenaler, Nathan Nepper, Gintare Parulyte, Lola Carpenter, Charlotte Carpenter, Olivia Chauveau, Dustin James, Joe Reavis, Martin Serene, Chris Kelly, Leslie Woodhall, Christelle Bulckaen, Claire Johnston e Marc Maes.



The Next Three Days

Drammatico, Thriller, 2010, durata: 122 min

in onda alle 21:25 su Rete 4

un film di Paul Haggis con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Ty Simpkins, Olivia Wilde, Brian Dennehy, Jonathan Tucker, RZA, Liam Neeson, Moran Atias, Lennie James, Sean Huze, Jason Beghe, Nazanin Boniadi, Tyrone Giordano, Michael Buie, Helen Carey, Daniel Stern e Aisha Hinds.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-next-three-days/47624/video/?vid=5918" title="The Next Three Days: Il trailer del film di Paul Haggis con Russell Crowe">The Next Three Days: Il trailer del film di Paul Haggis con Russell Crowe</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv