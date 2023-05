Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 5 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 5 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 5 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 5 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 5 Maggio 2023

Inside Man (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Spike Lee, con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor, Ashlie Atkinson, Cassandra Freeman, Frank Hopf, Darryl Mitchell, Frank Stellato, Frank Harts, Waris Ahluwalia, Cherise Boothe e Thierry Henry.



La trama del film : In una filiale della Banca Manhattan Trust di New York, entrano cinque rapinatori travestiti da imbianchini decisi a compiere un colpo perfetto. Keith Frazier e Bill Mitchell, due detective della polizia, arrivano immediatamente sul luogo e prendono il comando delle operazioni affidate fino a quel momento al Capitano John Darius. Nel frattempo, il Presidente della Manhattan Trust, informato sull’accaduto, viene preso dal panico perché all’interno di una cassetta di sicurezza presente nella filiale, sono custodite informazioni top secret che potrebbero costargli caro.

Per evitare che il peggio avvenga, coinvolge allora nelle trattative con i criminali Madeline White, una specialista in mediazioni internazionali che sfruttando l’amicizia col sindaco di New York, contatta il detective Frazier. Il detective è sotto inchiesta e quindi, in cambio di alcuni insabbiamenti e di una promozione, da alla donna l’autorizzazione per entrare nella banca e comunicare con Dalton Russell, il capo dei malviventi...

L'ultimo dei templari (Avventura, Fantasy, Thriller, Drammatico) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Dominic Sena, con Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Stephen Campbell Moore, Robert Sheehan, Claire Foy, Christopher Lee, Matt Devere, Nick Thomas-Webster e Peter Linka.



La trama del film : Nella prima metà del XIV secolo la Chiesa muove guerra in Terrasanta per punire gli infedeli e liberare Gerusalemme. Tra le schiere dei cavalieri al servizio del Papa ci sono Behman e Felson che, stanchi degli orrori del conflitto e oppressi dalla colpa di aver ucciso degli innocenti, decidono di disertare e tornare nelle loro terre. Durante la loro assenza, il paese è stato colpito dalla peste e l’epidemia ha decimato la popolazione. Sebbene siano due disertori, Behman e Felson vengono graziati e incaricati di catturare la strega responsabile della pandemia, per condurla ad un monastero e costringerla a spezzare il maleficio. Ai due si uniscono il prete Debelzaq, il guerriero Eckhardt, il truffatore Hagamar e il giovane chierico Kay.

Durante il tragitto, tuttavia, il gruppo assiste ad una serie di misteriosi e inspiegabili episodi...



L'ultimo dei templari: Il trailer del film con Nicolas Cage

L'amore e il sangue (Avventura, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Paul Verhoeven, con Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh, Tom Burlinson, Jack Thompson, Susan Tyrrell, Marina Saura, Kitty Courbois, Héctor Alterio, Fernando Hilbeck, Brion James, John Dennis Johnston, Bruno Kirby e Ronald Lacey.



La trama del film : Per riconquistare la sua città, nel 1501 il nobile Arnolfini la cinge d'assedio con i suoi uomini, coadiuvati dai mercenari del capitano Hawkwood. Con l'augusto signore è il giovanissimo Stephan, appassionato di scienza e di arte della guerra, cui il padre ha promesso in sposa la principessa Agnese. Conquistata la città, Arnolfini fa però un brusco voltafaccia: non volendo pagare, oltre il capitano, anche i mercenari, li fa intrappolare e sbandare dai suoi fidi. Mentre Hawkwood si ritira nella campagna donatagli, il gruppo dei mercenari e delle loro donne e prostitute (cui si è unito uno strano Cardinale) batte i dintorni, dandosi a saccheggi e gozzoviglie. Li guida un abile e violento uomo d'armi, Martin. Un giorno la banda rapisce Agnese, rubandone i gioielli e tutto ciò che essa reca con sé in dote. Martin la violenta, ma fa presto ad innamorarsene, salvandola con ciò da ignominie e turpitudini collettive. Agnese è indifesa e non può che sottostare agli eventi. Stephan però non demorde: aiutato dal padre e nuovamente ingaggiato il vecchio capitano, assedia con una ingegnosa macchina bellica il castello, dove si sono asserragliati e vivono in permanente baldoria Martin ed i suoi accoliti...

The Equalizer 2 - Senza perdono (Azione, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Ashton Sanders, Lexie Roth, Sakina Jaffrey, Caroline Day, Donald Cerrone, Abigail Marlowe, Tamara Hickey, Orson Bean e Kazy Tauginas.



La trama del film : Robert McCall è un ex agente delle CIA ora in pensione, inflessibile giustiziere in difesa delle persone oppresse e sfruttate.

L'uomo vive in un quartiere popolare a Boston e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione...



The Equalizer 2 - Senza perdono: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Non odiare (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.15, un film di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Cosimo Fusco, Lorenzo Acquaviva e Luca Zunic.



La trama del film: Il film è la storia del chirurgo Simone Segre, che durante una notte si ritrova a dover prestare i primi soccorsi a un uomo coinvolto in un incidente automobilistico. Nonostante il guidatore sia gravemente ferito, Simone fa fatica ad assisterlo quando vede tatuata sul torace dell'uomo una svastica. Il chirurgo, infatti, è di origine ebraica e suo padre è stato deportato durante la Seconda guerra mondiale. Scosso da questa immagine, Simone si rifiuta di prestare all'uomo i primi soccorsi, complice il fatto che nessuno lo ha visto sul luogo dell'incidente. Accetta così di farlo morire.

Ma nei giorni successivi prevalgono i sensi di colpa e Simone decide di occuparsi dei figli rimasti orfani dell'uomo. Assume la maggiore, Marica, come colf, ma la 27enne non sa che il suo datore di lavoro è colui che ha lasciato morire suo padre. In poco tempo il chirurgo, colpito dalla ragazza, finisce col provare una forte attrazione per la giovane. Quello che lo intimorisce è il fratello di Marica, il 17enne Marcello, un vero naziskin come suo padre. Il ragazzo non tollera che sua sorella sia alle dipendenze di un ebreo e farà di tutto per opporsi alla cosa, anche assalire Simone. D'improvviso la tranquilla esistenza dell'uomo, con una compagna e un elegante appartamento, viene stravolta...



Non odiare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

La soldatessa alle grandi manovre (Commedia sexy) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Nando Cicero, con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Michele Gammino, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Vincenzo Monteduro, Gianfranco D'Angelo, Nino Terzo, Lucio Montanaro, Tiberio Murgia, Jacques Stany, Max Turilli, Renzo Ozzano, Rita Di Lernia, Francesco Caracciolo, Salvatore Baccaro e Antonino Faà Di Bruno.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta (Commedia) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Kirk Jones, con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Dennis Quaid, Chace Crawford, Ben Falcone, Brooklyn Decker, Matthew Morrison, Rodrigo Santoro, Joe Manganiello, Chris Rock, Wendi McLendon-Covey, Thomas Lennon e Megan Mullally.

Little Forest (Drammatico) in onda alle 21.10 su Tv 2000 , un film di Yim Soon-rye, con Kim Tae-ri, Ryu Jun-Yeol, Moon So-ri, Jin Ki-joo e Jeon Guk-hyang.

Beethoven 2 (Commedia) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Rod Daniel, con Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose Karr, Debi Mazar, Chris Penn, Ashley Hamilton, Danny Masterson, Catherine Reitman, Maury Chaykin, Heather McComb, Scott Waara, Jeff Corey e Virginia Capers.

The Breed - La razza del male (Horror) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di Nicholas Mastandrea, con Michelle Rodriguez, Eric Lively, Oliver Hudson, Taryn Manning e Hill Harper.

Le Pornographe (Drammatico) in onda alle 21.15 su Cielo , un film di Bertrand Bonello, con Jean-Pierre Léaud, Jérémie Renier, Dominique Blanc, Catherine Mouchet, Thibault de Montalembert, André Marcon, Alice Houri, Ovidie, Thomas Blanchard e Guillaume Verdier.

The Transporter (Azione) in onda alle 21.20 su Italia 1 , un film di Louis Leterrier e Corey Yuen, con Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin, Laurent Desponds, Matthieu Albertini, Vincent Nemeth, Jean-Yves Billien, Jean Marie Paris e Adrian Dearnell.

Il Patriota (Azione, Avventura, Storico) in onda alle 21.30 su Warner TV, un film di Roland Emmerich, con Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs, Chris Cooper, Tchéky Karyo, René Auberjonois, Lisa Brenner, Tom Wilkinson, Donal Logue, Leon Rippy, Adam Baldwin, Jay Arlen Jones, Joey D. Vieira, Gregory Smith, Skye McCole Bartusiak e Trevor Morgan.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

