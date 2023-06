Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 30 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 30 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 30 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 30 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 30 Giugno 2023

1918 - I giorni del coraggio (Drammatico, Guerra) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Saul Dibb, con Asa Butterfield, Sam Claflin, Paul Bettany, Tom Sturridge, Toby Jones, Stephen Graham, Robert Glenister, Miles Jupp, Andy Gathergood e Theo Barklem-Biggs.



La trama del film : Il film ambientato durante gli ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale. Ci troviamo infatti nell’aprile del 1918, alla vigilia dell’Offensiva di Primavera: l’ultimo tentativo da parte dell’esercito tedesco di rovesciare le carte in tavola. La vicenda si svolge in una trincea sul fronte occidentale francese, ad Aisne, dove un manipolo di soldati inglesi guidati dal Capitano Stanhope (Sam Claflin), attende in prima linea l’attacco della Germania. Fresco di addestramento, nonostante gli avvertimenti, il 2° Tenente Raleigh (Asa Butterfield) decide di farsi assegnare proprio al battaglione di Stanhope, suo amico d’infanzia, ignaro di trovare un uomo molto diverso da quello di un tempo e che imparerà a conoscere di nuovo nei sei giorni di attesa prima dell’offensiva nemica....



1918 - I giorni del coraggio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

The Conjuring - Il caso Enfield (Horror, Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di James Wan, con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor, Madison Wolfe, Maria Doyle Kennedy e Sterling Jerins.



La trama del film : Nel 1977 a Enfield, sobborgo londinese, iniziano a verificarsi eventi soprannaturali nella casa dove vive Peggy Hodgson insieme ai quattro figli. In particolare, la figlia undicenne Janet sembra essere il bersaglio di uno spirito appartenuto ad un anziano signore vissuto e morto nella casa, che intima continuamente alla bambina di andarsene insieme alla sua famiglia.

La polizia, la stampa e la Chiesa vengono coinvolti nel caso, finché quest'ultima chiede l'intervento dei coniugi demonologi Warren, esperti di fenomeni paranormali. Lo spirito che disturba gli Hodgson cerca in tutti i modi di depistare e allontanare i Warren, dapprima facendo credere che la bambina non sia realmente posseduta, poi spaventando Lorraine per mezzo di visioni minacciose. Lorraine capisce che c'è uno spirito ben più potente di quello manifestatosi fino a quel momento quando iniziano delle terrificanti apparizioni di una misteriosa suora demoniaca che cerca di ostacolare le indagini ad ogni costo. Lorraine dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per affrontare lo spirito malvagio e riuscire così ad aiutare gli Hodgson a liberarsi dell'entità paranormale....



The Conjuring - Il caso Enfield: Nuovo trailer italiano del film - HD

L'albatros - Oltre la tempesta (Avventura) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Ridley Scott, con John Savage, Jeff Bridges, Eric Michael Cole, Ethan Embry, Balthazar Getty, David Lascher, Jason Marsden, Julio Oscar Mechoso, Caroline Goodall, David Selby, Jeremy Sisto, Scott Wolf e Ryan Phillippe.



La trama del film : Il film segue le vicende di un gruppo di giovani studenti della Ocean Academy, una severa scuola di marina americana degli anni Sessanta. Tra i ragazzi ammessi al corso c’è il ricco e problematico Frank Beaumont, il timido Gil Martin, il ribelle Dean Preston e Chuck Gieg.

Per conseguire il diploma, gli studenti devono passare un anno in mare a bordo dell’Albratoss, la barca a vela comandata dal burbero e inflessibile capitano Christopher Sheldon, chiamato da tutti Skipper. Durante il lungo viaggio verso il mare dei Caraibi, tra i membri della piccola ciurma si crea un profondo legame, che permette ai ragazzi di imparare molte cose sulla vita in barca, ma anche di crescere a livello personale.

Quando il veliero è sulla strada di ritorno, ecco che una tremenda e inaspettata bufera marina - nota col nome di White Squall - mette in serio pericolo tutto l’equipaggio: le conseguenze sono catastrofiche e Skipper, suo malgrado, viene accusato dell’accaduto...

American History X (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21, un film di Tony Kaye, con Edward Furlong, Elliott Gould, Edward Norton, Jennifer Lien, Avery Brooks, Fairuza Balk, Beverly D'Angelo e Stacy Keach.



La trama del film: Derek Vinyard vive con la sua famiglia (la madre, due sorelle e il fratello minore Danny), dopo che suo padre, un pompiere dalle idee razziste, è morto a causa di uno spacciatore afroamericano, durante un incendio in quartiere nero.

Derek è un naziskin e appartiene al gruppo Skin88, a capo del quale c'è il proprietario di una casa editrice, Cameron Alexander, che promuove libri e musica di stampo nazista ed è il suo mentore.

Un giorno Derek uccide due ragazzi di colore che tentano di rubargli la macchina, e per questo finisce in carcere, dove entra subito nel gruppo dei neonazisti. Quando però si accorge della loro collaborazione con il gruppo ispanico per il traffico di droga, cerca di allontanarsi e per questo subisce la loro violenza. Inaspettatamente stringe amicizia con un detenuto di colore, con cui lavora nella lavanderia della prigione, e si avvicina anche al preside Sweenie, anch'egli di colore, che lo informa di come Danny stia percorrendo i suoi passi all'interno del gruppo neonazista; all'assegnazione di una tesina da parte del professore di storia Murray, che è ebreo, Danny ha portato un elaborato di elogio al Mein Kampf.

Quando dopo tre anni esce dal carcere, ormai cambiato, Derek tenta di salvare dalla folle ideologia il fratello e chiede aiuto proprio a Sweenie, che gli riassegna la tesina, dal titolo American History X, chiedendogli di raccontare la storia del fratello Derek, in modo che possa rendersi conto dei suo errori. Cameron e il resto del gruppo non prendono bene la redenzione di Derek e tenteranno in tutti i modi di ostacolarlo...

