Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 3 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Venerdì 3 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 3 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 3 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 3 Ottobre 2025

Il bisbetico domato

Commedia, 1980, durata: 104 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Castellano e Pipolo

con Adriano Celentano, Ornella Muti, Edith Peters, Pippo Santonastaso, Milly Carlucci, Sandro Ghiani e Nicola De Buono.

Star Trek

Azione, Avventura, Fantascienza, 2009, durata: 127 min

in onda alle 21:08 su 20

un film di J.J. Abrams

con Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban, Bruce Greenwood, John Cho, Simon Pegg, Anton Yelchin, Leonard Nimoy, Ben Cross, Rachel Nichols, Jennifer Morrison, Chris Hemsworth, Clifton Collins Jr., Faran Tahir e Greg Ellis.



I Cospiratori

Drammatico, Storico, 1969, durata: 92 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Jean-Pierre Melville

con Lino Ventura, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel, Simone Signoret, Claude Mann, Paul Crauchet, Christian Barbier, Serge Reggiani e André Dewavrin.



Welcome

Drammatico, 2009, durata: 110 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Philippe Lioret

con Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana, Derya Ayverdi, Thierry Godard, Selim Akgül, Firat Celik, Murat Subasi, Olivier Rabourdin, Yannick Renier e Mouafaq Rushdie.



La mia Africa

Drammatico, 1985, durata: 161 min

in onda alle 21:12 su TwentySeven

un film di Sydney Pollack

con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen, Malick Bowens, Joseph Thiaka, Stephen Kinyanjui, Michael Gough, Suzanna Hamilton, Rachel Kempson e Graham Crowden.



Leatherface

Horror, Thriller, 2017, durata: 90 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Julien Maury e Alexandre Bustillo

con Stephen Dorff, Lili Taylor, Sam Strike, Vanessa Grasse, Finn Jones, James Bloor, Sam Coleman, Jessica Madsen e Simona Williams.



Elle

Drammatico, Thriller, 2016, durata: 130 min

in onda alle 21:15 su Cielo

un film di Paul Verhoeven

con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira, Judith Magre, Christian Berkel, Jonas Bloquet e Alice Isaaz.



War Horse

Drammatico, Guerra, 2011, durata: 146 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Steven Spielberg

con Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston, David Thewlis, Benedict Cumberbatch, Celine Buckens, Toby Kebbell, David Kross, Nicolas Bro, Eddie Marsan, Leonard Carow e Patrick Kennedy.



Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan

Azione, Poliziesco, 1973, durata: 124 min

in onda alle 21:18 su Iris

un film di Ted Post

con Clint Eastwood, Hal Holbrook, Mitchell Ryan, David Soul, Felton Perry, Robert Urich, Kip Niven, Tim Matheson, Christine White e Richard Devon.



Miss Detective

Azione, Commedia, 2000, durata: 101 min

in onda alle 21:19 su La5

un film di Donald Petrie

con Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner, Ernie Hudson, John DiResta, Heather Burns, Melissa De Sousa e Steve Monroe.

La Furia di un Uomo - Wrath of Man

Azione, Thriller, 2021, durata: 118 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Guy Ritchie

con Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Andy Garcia, Deobia Oparei e Eddie Marsan.



Kung Fu Jungle

Azione, Thriller, 2014, durata: 100 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Teddy Chan

con Donnie Yen, Wang Baoqiang, Charlie Yeung, Michelle Bai, Alex Fong, Louis Fan, David Chiang, Yu Kang e Deep Ng.



Robin Hood

Azione, Avventura, Drammatico, 2010, durata: 140 min

in onda alle 21:23 su Italia 1

un film di Ridley Scott

con Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar Isaac, Danny Huston, Eileen Atkins, Mark Addy, Matthew Macfadyen, Kevin Durand, Scott Grimes, Alan Doyle e Léa Seydoux.



Il Grande Gatsby

Drammatico, 2013, durata: 142 min

in onda alle 21:30 su Warner TV

con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher, Jason Clarke, Elizabeth Debicki, Jack Thompson, Amitabh Bachchan e Adelaide Clemens.



