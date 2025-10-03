TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 3 Ottobre, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 3 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Venerdì 3 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 3 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 3 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 3 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 3 Ottobre 2025

  • Il bisbetico domato
    Commedia, 1980, durata: 104 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Castellano e Pipolo
    con Adriano Celentano, Ornella Muti, Edith Peters, Pippo Santonastaso, Milly Carlucci, Sandro Ghiani e Nicola De Buono.

  • Star Trek
    Azione, Avventura, Fantascienza, 2009, durata: 127 min
    in onda alle 21:08 su 20
    un film di J.J. Abrams
    con Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban, Bruce Greenwood, John Cho, Simon Pegg, Anton Yelchin, Leonard Nimoy, Ben Cross, Rachel Nichols, Jennifer Morrison, Chris Hemsworth, Clifton Collins Jr., Faran Tahir e Greg Ellis.


  • I Cospiratori
    Drammatico, Storico, 1969, durata: 92 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Jean-Pierre Melville
    con Lino Ventura, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel, Simone Signoret, Claude Mann, Paul Crauchet, Christian Barbier, Serge Reggiani e André Dewavrin.

  • Welcome
    Drammatico, 2009, durata: 110 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Philippe Lioret
    con Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana, Derya Ayverdi, Thierry Godard, Selim Akgül, Firat Celik, Murat Subasi, Olivier Rabourdin, Yannick Renier e Mouafaq Rushdie.


  • La mia Africa
    Drammatico, 1985, durata: 161 min
    in onda alle 21:12 su TwentySeven
    un film di Sydney Pollack
    con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen, Malick Bowens, Joseph Thiaka, Stephen Kinyanjui, Michael Gough, Suzanna Hamilton, Rachel Kempson e Graham Crowden.


  • Leatherface
    Horror, Thriller, 2017, durata: 90 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Julien Maury e Alexandre Bustillo
    con Stephen Dorff, Lili Taylor, Sam Strike, Vanessa Grasse, Finn Jones, James Bloor, Sam Coleman, Jessica Madsen e Simona Williams.


  • Elle
    Drammatico, Thriller, 2016, durata: 130 min
    in onda alle 21:15 su Cielo
    un film di Paul Verhoeven
    con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira, Judith Magre, Christian Berkel, Jonas Bloquet e Alice Isaaz.


  • War Horse
    Drammatico, Guerra, 2011, durata: 146 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Steven Spielberg
    con Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston, David Thewlis, Benedict Cumberbatch, Celine Buckens, Toby Kebbell, David Kross, Nicolas Bro, Eddie Marsan, Leonard Carow e Patrick Kennedy.


  • Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan
    Azione, Poliziesco, 1973, durata: 124 min
    in onda alle 21:18 su Iris
    un film di Ted Post
    con Clint Eastwood, Hal Holbrook, Mitchell Ryan, David Soul, Felton Perry, Robert Urich, Kip Niven, Tim Matheson, Christine White e Richard Devon.

  • Miss Detective
    Azione, Commedia, 2000, durata: 101 min
    in onda alle 21:19 su La5
    un film di Donald Petrie
    con Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner, Ernie Hudson, John DiResta, Heather Burns, Melissa De Sousa e Steve Monroe.

  • La Furia di un Uomo - Wrath of Man
    Azione, Thriller, 2021, durata: 118 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di Guy Ritchie
    con Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Andy Garcia, Deobia Oparei e Eddie Marsan.


  • Kung Fu Jungle
    Azione, Thriller, 2014, durata: 100 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Teddy Chan
    con Donnie Yen, Wang Baoqiang, Charlie Yeung, Michelle Bai, Alex Fong, Louis Fan, David Chiang, Yu Kang e Deep Ng.

  • Robin Hood
    Azione, Avventura, Drammatico, 2010, durata: 140 min
    in onda alle 21:23 su Italia 1
    un film di Ridley Scott
    con Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar Isaac, Danny Huston, Eileen Atkins, Mark Addy, Matthew Macfadyen, Kevin Durand, Scott Grimes, Alan Doyle e Léa Seydoux.


  • Il Grande Gatsby
    Drammatico, 2013, durata: 142 min
    in onda alle 21:30 su Warner TV
    con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher, Jason Clarke, Elizabeth Debicki, Jack Thompson, Amitabh Bachchan e Adelaide Clemens.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
L'Attachement - La Tenerezza, una storia di affetti incrociati e di solidarietà con una magnifica Valeria Bruni Tedeschi
news Cinema L'Attachement - La Tenerezza, una storia di affetti incrociati e di solidarietà con una magnifica Valeria Bruni Tedeschi
Red Rain, il trailer del più grande incasso al box office vietnamita: il film rappresenta il Vietnam agli Oscar 2026
news Cinema Red Rain, il trailer del più grande incasso al box office vietnamita: il film rappresenta il Vietnam agli Oscar 2026
Highlander, Henry Cavill dopo l'infortunio torna ad allenarsi
news Cinema Highlander, Henry Cavill dopo l'infortunio torna ad allenarsi
L'isola di Andrea: la recensione del film di Antonio Capuano con Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo
recensione Cinema L'isola di Andrea: la recensione del film di Antonio Capuano con Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo
I Play Rocky, anche Stephan James si aggiunge al cast
news Cinema I Play Rocky, anche Stephan James si aggiunge al cast
Romics 35: The Toxic Avenger si avvicina, un incontro per capire il fenomeno
news Cinema Romics 35: The Toxic Avenger si avvicina, un incontro per capire il fenomeno
A Quiet Place 3: posticipata la data d'uscita del film
news Cinema A Quiet Place 3: posticipata la data d'uscita del film
Monterotondo Film Festival, al via la quarta edizione a Roma dal 6 ottobre al 14 dicembre 2025
news Cinema Monterotondo Film Festival, al via la quarta edizione a Roma dal 6 ottobre al 14 dicembre 2025
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
I Cospiratori
Il bisbetico domato
Robin Hood
La Furia di un Uomo - Wrath of Man
Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso
Elle
Leatherface
Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan
Welcome
Kung Fu Jungle
La mia Africa
Miss Detective
Film stasera in TV