Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 29 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Venerdì 29 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 29 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 29 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 29 Agosto 2025

Sabato, domenica e venerdì

Commedia, 1979, durata: 118 min

in onda VEN.29 su Cine34 - Ore 21:00

un film di Castellano, Pipolo, Sergio Martino e Pasquale Festa Campanile con Adriano Celentano, Lova Moor, Manuel Gallardo, Ernest Thole, Elio Crovetto, Sal Borgese, Franco Diogene, Edwige Fenech, Lino Banfi, Daniele Vargas, Lory Del Santo, Milena Vukotic, Salvatore Baccaro, Barbara Bouchet, Michele Placido, Antonio Ferrandis, Margot Cottens, Manuel Zarzo, Sergio Tardioli e Salvatore Aiesi.



Mine

Thriller, 2016, durata: 106 min

in onda VEN.29 su 20 - Ore 21:08

un film di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro con Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell e Clint Dyer.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mine/53407/video/?vid=24315" title="Mine: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD">Mine: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD</a>

La caduta delle aquile

Guerra, 1965, durata: 155 min

in onda VEN.29 su Rai Movie - Ore 21:10

un film di John Guillermin con George Peppard, James Mason, Ursula Andress, Jeremy Kemp, Karl Michael Vogler, Harry Towb, Peter Woodthorpe, Derren Nesbitt, Derek Newark e Anton Diffring.





Quattro buone giornate

Drammatico, 2020, durata: 100 min

in onda VEN.29 su Iris - Ore 21:10

un film di Rodrigo Garcia con Glenn Close, Mila Kunis, Stephen Root, Carla Gallo, Michael Hyatt, Chad Lindberg, Joshua Leonard, Rebecca Field, Gloria Garayua, Violet Brinson, Sam Hennings e Kim Delgado.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/quattro-buone-giornate/61025/video/?vid=47843" title="Quattro Buone Giornate: Il Trailer Ufficiale del Film con Mila Kunis e Glenn Close - HD">Quattro Buone Giornate: Il Trailer Ufficiale del Film con Mila Kunis e Glenn Close - HD</a>

Baby Mama

Commedia, Sentimentale, 2008, durata: 99 min

in onda VEN.29 su La5 - Ore 21:10

un film di Michael McCullers con Tina Fey, Amy Poehler, Greg Kinnear, Romany Malco, Dax Shepard, Maura Tierney, Sigourney Weaver e Steve Martin.



I Sogni segreti di Walter Mitty

Avventura, Commedia, Drammatico, 2013, durata: 125 min

in onda VEN.29 su Tv 2000 - Ore 21:10

un film di Ben Stiller con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn, Adam Scott, Kathryn Hahn, Shirley MacLaine, Patton Oswalt, Terence Bernie Hines, Adrian Martinez e Kelly Southerland.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-sogni-segreti-di-walter-mitty/49618/video/?vid=13235" title="I Sogni segreti di Walter Mitty: Il nuovo trailer italiano ufficiale in HD">I Sogni segreti di Walter Mitty: Il nuovo trailer italiano ufficiale in HD</a>



La Chimera

Drammatico, 2023, durata: 134 min

in onda VEN.29 su Rai 3 - Ore 21:15

un film di Alice Rohrwacher con Josh O'Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato, Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-chimera/61780/video/?vid=41183" title="La Chimera: Il Trailer Ufficiale del Film di Alice Rohrwacher - HD">La Chimera: Il Trailer Ufficiale del Film di Alice Rohrwacher - HD</a>

Ricordati di me

Commedia, Drammatico, 2003, durata: 125 min

in onda VEN.29 su La7 - Ore 21:15

un film di Gabriele Muccino con Monica Bellucci, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino, Nicoletta Romanoff, Gabriele Lavia, Enrico Silvestrin, Silvia Coen, Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey, Alberto Gimignani, Stefano Santospago, Nicole Murgia e Alessandro Murgia.



Non aprite quella porta

Horror, 2003, durata: 98 min

in onda VEN.29 su Italia 2 - Ore 21:15

un film di Marcus Nispel con Jessica Biel, Jonathan Tucker, Eric Balfour, Erica Leerhsen, Mike Vogel, R. Lee Ermey, David Dorfman, Heather Kafka, Terrence Evans e Lauren German.





Lussuria - seduzione tradimento

Drammatico, Thriller, 2007, durata: 156 min

in onda VEN.29 su Cielo alle 21:15

un film di Ang Lee con Tony Leung Chiu Wai, Tang Wei, Joan Chen, Leehom Wang, Johnson Yuen, Chu Chih-ying e Anupam Kher.



Space Jam

Animazione, 1996, durata: 85 min

in onda VEN.29 su TwentySeven - Ore 21:17

un film di Joe Pytka con Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle, Manner "Mooky" Washington, Eric Gordon, Penny Bae Bridges, Brandon Hammond, Patricia Heaton, Del Harris, Dan Castellaneta, Michael Alaimo, Charles Barkley, Thom Barry, Larry Bird, Muggsy Bogues, Shawn Bradley, Cedric Ceballos, Bebe Drake, Patrick Ewing, Albert Hague, David Ursin, Paul Westphal, Kelly Vint, William G. Schilling, Jim Rome, Linda Lutz, Nicky McCrimmon, Bill Murray, James O'Donnel e Larry Johnson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/space-jam/34696/video/?vid=4940" title="Space Jam: il trailer del film">Space Jam: il trailer del film</a>

Double Team - Gioco di squadra

Azione, 1997, durata: 90 min

in onda VEN.29 su Rai 4 - Ore 21:20

un film di Tsui Hark con Jean-Claude Van Damme, Dennis Rodman, Paul Freeman, Mickey Rourke, Natacha Lindinger, Valeria Cavalli, Jay Benedict, Bruno Bilotta, Nick Brett, Malick Bowens, Paolo Calissano, Jessica Forde, Dominic Gould, Orso Maria Guerrini, Gabriella D'Olive, Sigal Diamant, Umberto Raho, Angelo Ragusa, Hans Meyer, Peter Nelson, Paolo Paoloni, Mario Opinato, Grant Russell, Joelle Devaux-Vullion, William Dunn, Asher Tzarfati, Ken Samuels, Sandy Welch, Frederick Renard, Dufaut Cyrille, Eric Gauchy, Patrick Gauderlier, Alexander Koumpaan, Jesse Joe Walsh, Pascal Lopez, Dominique Fouassier, Jean-Pierre Stewart, Ted Russof, Adam Kaci, Xin Xin Xiong, Pascaline Girardot, Nathalie Grac, M. Benabiles, M. Szkolnic e Rob Diem.





Un Tirchio quasi perfetto

Commedia, 2016, durata: 89 min

in onda VEN.29 su LA7D - Ore 21:20

un film di Fred Cavayé con Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Canard, Christophe Favre e Karina Marimon.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-tirchio-quasi-perfetto/53632/video/?vid=25651" title="Un Tirchio quasi perfetto: Il trailer italiano del film - HD">Un Tirchio quasi perfetto: Il trailer italiano del film - HD</a>

Le Mie Ragazze di Carta

Commedia, 2023, durata: 94 min

in onda VEN.29 su Rai 1 - Ore 21:30

un film di Luca Lucini con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo, Raffaella Di Caprio, Alessandro Bressanello, Christian Mancin, Marta Guerrini, Giuseppe Zeno e Neri Marcorè.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/le-mie-ragazze-di-carta/61616/video/?vid=40692" title="Le Mie Ragazze di Carta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Le Mie Ragazze di Carta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

The Bourne Legacy

Azione, Thriller, 2012, durata: 135 min

in onda VEN.29 su Rete 4 alle 21:31

un film di Tony Gilroy con Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, Albert Finney, Oscar Isaac, Scott Glenn, Stacy Keach e Corey Stoll.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-bourne-legacy/48625/video/?vid=8817" title="The Bourne Legacy: Il nuovo trailer italiano del film">The Bourne Legacy: Il nuovo trailer italiano del film</a>



