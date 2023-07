Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 28 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 28 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 28 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 28 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 28 Luglio 2023

Monsieur Lazhar (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Philippe Falardeau, con Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron, Brigitte Poupart, Danielle Proulx, Louis Champagne, Francine Ruel, Jules Philip, Sophie Sanscartier e Seddik Benslimane.



La trama del film : In una scuola elementare di Montreal un'insegnante muore tragicamente. Avendo letto la notizia sul giornale, Bachir Lazhar, un immigrato algerino di 55 anni, si presenta nella scuola per offrirsi come supplente. Immediatamente assunto per sostituire la maestra scomparsa, si ritrova in una scuola in crisi mentre è costretto ad affrontare un dramma personale. Poco a poco Bachir impara a conoscere il suo gruppo di bambini scossi ma attenti. Mentre la classe inizia il processo di guarigione, nessuno nella scuola è a conoscenza del passato doloroso di Bachir; nessuno sospetta che è a rischio espulsione dal paese in qualsiasi momento......



Monsieur Lazhar: Il trailer italiano del film

Il filo nascosto (Drammatico, Sentimentale) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Paul Thomas Anderson, con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla Rutherford, Bern Collaço, Richard Graham, Jane Perry, Ingrid Sophie Schram, Sarah Lamesch, Pip Phillips e Kelly Schembri.



La trama del film : Nella cornice glamour e scintillante della Londra degli anni Cinquanta, il sarto Reynolds Woodcock dirige insieme con sua sorella Cyril la celebre House of Woodcock, inconfondibile marchio di stile e bellezza, richiesto da reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne. Gli originali e moderni capi firmati proiettano Woodcock al centro della moda britannica, e consacrano il suo nome come uno dei più conosciuti e ammirati del dopoguerra. Nonostante la conoscenza dei desideri e della figura femminile, lo scapolo impenitente considera l'amore un privilegio precluso a un artista del suo calibro, e preferisce intrattenersi con donne diverse che gli forniscono la giusta dose di ispirazione e compagnia. Finché non incontra Alma, ragazza ambiziosa e caparbia che riesce a insinuarsi nel suo cuore come musa e come amante, sconvolgendo da un giorno all'altro la sua perfetta vita su misura...



Il filo nascosto: Il trailer italiano del film - HD

Operazione Valchiria (Biografico, Drammatico, Storico, Guerra) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Bryan Singer, con Tom Cruise, Kenneth Branagh, Carice van Houten, Eddie Izzard, Bill Nighy, Terence Stamp, Thomas Kretschmann, Kevin McNally, David Bamber, Halina Reijn, David Schofield, Werner Daehn, Christian Berkel, Matthias Freihof, Gerhard Haase-Hindenberg, Jamie Parker, Florian Panzner, Manfred-Anton Algrang, Karl-Alexander Seidel, Tom Wilkinson, Stephen Fry e Tom Hollander.



La trama del film : Nel 1943 la politica di Hitler ha deluso molti tra i suoi ufficiali più fidati. Dopo aver promesso la vittoria della Germania nazista mediante una guerra lampo, Hitler si è rinchiuso nel suo quartier generale in Prussia Orientale (oggi Polonia), denominato la Tana del Lupo, da dove impartisce ordine alle alte cariche del governo. Tra coloro che mal sopportano le scelte del leader nazista c’è il colonnello conte Claus von Stauffenberg. L’ufficiale, dopo essere stato gravemente ferito dall’attacco aereo della Royal Force in Tunisia, accetta la proposta di Friedrich Olbricht ed entra a far parte dell’Operazione Valchiria. Dopo un primo fallito tentativo di assassinare Hitler, la seconda cospirazione mira ad ucciderlo mediante un attentato mentre si trova nel suo quartier generale di Rastenburg. Per ingannare Hitler, il piano verrà presentato come una nuova strategia per sconfiggere i nemici del Reich.

Il generale Henning von Tresckow sceglie Stauffenberg come capo dell’operazione segreta, chiedendogli di trovare un modo per disattivare i dispositivi che permettono alla Tana del Lupo di comunicare con l’esterno. Inoltre, affinché l’attentato possa riuscire, i cospiratori hanno bisogno della complicità del generale Friedrich Fromm, comandante dell’esercito territoriale...

Il muro di gomma (Drammatico) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Marco Risi, con Corso Salani, Angela Finocchiaro, Antonello Fassari, Carla Benedetti, Pietro Ghislandi, Ivo Garrani, Mario De Candia, Benito Artesi, Gianfranco Barra, Luigi Montini, Eliana Miglio, Mario Patanè, Bruno Vetti, Nicola Vigilante e David Zard.



La trama del film : Nel 1980 nel pressi di Ustica, un aereo civile, il DC 9 della "Itavia" con ottantuno passeggeri a bordo, esplode in volo e precipita in mare a tremila metri di profondità. Dalla direzione del "Corriere della Sera", l'inchiesta giornalistica su questo tragico incidente viene affidata al giovane Rocco, un valido collaboratore: costui comincia un'indagine più che faticosa, mentre si fa sempre più acuto lo strazio delle famiglie per tanti innocenti precipitati negli abissi marini. Rocco si trova non solo davanti ad un enigma, ma di fronte a silenzi ufficiali o versioni inattendibili, Servizi segreti ammantati di mistero, sfere militari evasive o pronte ad ogni smentita, magistrati lenti o condizionati, politici quasi sempre inabbordabili, periti ed esperti impotenti...

Clown (Horror) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di Jon Watts, con Peter Stormare, Laura Allen, Elizabeth Whitmere, Christian Distefano e Andy Powers.



La trama del film : L’agente immobiliare Kent è un padre premuroso: proprio come desiderava il figlio Jack, per la sua festa di compleanno ha ingaggiato un clown che faccia divertire tutti gli invitati. Sfortunatamente all'ultimo momento c'è un imprevisto e il pagliaccio non si presenta. Così la moglie Meg chiama il marito - il quale in quel momento si sta occupando della vendita di un'abitazione - per comunicargli il problema.

In cerca di una soluzione, Kent trova un costume da clown proprio nella cantina della casa in cui si trova: decide allora che sarà lui l'animatore della festa e si presenta mascherato alla festa di Jack, dove allestisce un piccolo show che rallegra tutti gli amici del figlio. Stanco per la lunga e impegnativa giornata, Kent si addormenta con il costume addosso sul divano. Il giorno dopo però si accorge che gli è impossibile toglierlo: parrucca, naso e vestito sono diventati come una seconda pelle...



Clown: Il Trailer italiano ufficiale del film - HD

Aspromonte - La Terra degli Ultimi (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.25, un film di Mimmo Calopresti, con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Sergio Rubini, Marco Leonardi, Romina Mondello, Francesco Colella e Carlo Marrapodi.



La trama del film: è ambientato alla fine degli anni '50 ad Africo, un paesino incastrato tra le montagne, nell’Aspromonte calabrese. La vicenda parte da un fatto di cronaca avvenuto negli anni '50, quando a causa dell'inesistenza di una strada di collegamento, una donna muore di parto perchè il dottore non riesce ad arrivare in tempo.

Gli abitanti del piccolo paesino esasperati dall situazione protestano dal sindaco e decidono di costruirsi da soli una strada, tutti sono chiamati a lavorare al progetto per realizzare l'opera, anche i bambini.

Per la nuova maestra elementare Giulia, che viene dal Nord, è fondamentale insegnare l'italiano nella scuola. Ma per il brigante Don Totò, l'unico a comandare davvero, Africo non può diventare un paese "italiano"....



Aspromonte - La Terra degli Ultimi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

