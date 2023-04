Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 28 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 28 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 28 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 28 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 28 Aprile 2023

Collateral Beauty (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di David Frankel, con Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Kate Winslet, Helen Mirren, Naomie Harris, Michael Peña, Enrique Murciano, e Kylie Rogers.



La trama del film : Il film vede protagonista Howard Inlet, direttore di un azienda pubblicitaria, profondamente depresso a causa della perdita prematura di sua figlia.

Whit, Claire e Simon, suoi amici e collaboratori capiscono che il suo stato d'animo sta diventando un problema per l'azienda: dopo aver perso sua figlia, a Howard non importa perdere tutto il resto. Gli amici per questo, assumono un'investigatrice privata per capire cosa l'amico stia passando e cercare di aiutarlo.

Quest'ultima, Sally scopre che l'uomo invia strane lettere indirizzate ad "Amore", "Tempo” e "Morte". Superato lo sconcerto, decidono di assumere attori che incarnino questi stati d'animo per organizzare incontri con Howard e rispondere agli interrogativi presenti nelle sue lettere. Intanto Howard decide di frequentare un gruppo di sostegno e conosce Madeleine che ha perso anche lei la figlia. Si susseguono gli incontri organizzati dai suoi colleghi, fin quando "Amore" riesce a far capire ad Howard che deve permettere all'amore di essere ancora presente nella sua esistenza, in quanto elemento fondamentale per continuare a vivere...



Collateral Beauty: Il trailer italiano del film - HD

Bohemian Rhapsody (Biografico, Drammatico, Musicale) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Dexter Fletcher e Bryan Singer, con Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Allen Leech, Michelle Duncan, Aaron McCusker, Max Bennett, Gwilym Lee e Ben Hardy.



La trama del film : Nel 1970, Farrokh Bulsara, studente britannico di origine parsi, assiste all’esibizione della band Smile. Conclusa la serata, il frontman abbandona il gruppo e Farrokh si presenta al batterista Roger Taylor e al chitarrista Brian May, offrendosi di rimpiazzarlo. Quella stessa sera, il ragazzo si invaghisce di Mary Austin.

Con l’ingresso del bassista John Deacon la band è al completo e modifica il nome in "Queen". Grazie al carisma di Farrokh, che cambia legalmente il suo nome in Freddie Mercury, il gruppo fa colpo su John Reid, manager della casa discografica EMI.

La stravagante e futuristica sperimentazione musicale accresce l’interesse del pubblico e i Queen raggiungono la fama. Quando il dirigente Ray Foster (Mike Myers) rifiuta di presentare il loro quarto album, ‘A Night at the Opera’, con il lancio di ‘Bohemian Rhapsody’, la band abbandona la casa discografica.

Intanto Freddy sposa Mary ma inizia a provare sempre più dubbi sulla sua sessualità...



Bohemian Rhapsody: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Survival Family (Avventura, Commedia, Family) in onda su Tv 2000 alle ore 21.10 , un film di Shinobu Yaguchi, con Fumiyo Kohinata, Eri Fukatsu, Yuki Izumisawa, Wakana Aoi, Yasuo Daichi e Akira Emoto.



La trama del film : Il film si svolge a Tokyo dove vive la famiglia Suzuki. La loro vita scorre normalmente, il padre è un impiegato e la madre è casalinga. La coppia ha due figli adolescenti che studiano e nulla sembra turbare la loro routine fino al giorno in cui si verifica un blackout.

Tutta la città rimane senza corrente elettrica, manca la luce, si spengono i semafori e tutto si paralizza. Anche le attività più semplici diventano impossibili. Gli abitanti, nella speranza che torni presto l'energia elettrica, si arrangiano muovendosi a piedi o in bicicletta e usando candele per illuminare.

La situazione sembra precipitare quando inizia a mancare anche l'acqua potabile. La famiglia Suzuki, incapace di gestire una condizione così estrema, decide di abbandonare la grande città e andare dai nonni materni che vivono in un piccolo villaggio sul mare.

A cavallo delle loro biciclette, attraversano il Paese in una rocambolesca avventura on the road verso Kagoshima, nell'estremo sud del Giappone...



Survival Family: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Villetta con Ospiti (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Ivano De Matteo, con Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, Cristina Flutur, Bebo Storti, Vinicio Marchioni, Monica Billiani e Tiberiu Dobrica.



La trama del film : Il film si svolge nell'arco di ventiquattro ore, durante le quali viene raccontata la storia di una famiglia borghese, residente in un paesino del Nord Italia. Durante la giornata gli uomini e le donne di questa ricca comunità si intrattengono nei caffé per fare vita sociale e apparentemente nulla sembra turbare la loro tranquilla e benestante esistenza. Di notte, però, prevale il loro lato più oscuro e animalesco, che tinge la piccola provincia dei toni del noir. I sette protagonisti del film si macchieranno dei sette peccati capitali, incarnandoli a perfezione e cadendo quasi innocentemente in un vortice di perdizione e violenza...



Villetta con Ospiti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

John Wick 3 (Azione, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Mark Dacascos, Lance Reddick e Tiger Hu Chen.



La trama del film: Terzo capitolo per John Wick, l'abile ex sicario di New York che ora si trova ad essere ricercato. Braccato dai cacciatori di taglie che vogliono riscuotere la ricompensa che pesa sulla sua testa (14 milioni di dollari), fissata dal membro della Gran Tavola, Santino D'Antonio, John è in fuga anche perché ha infranto una regola fondamentale: non uccidere nell'Hotel Continental, una zona neutra dove è vietato. Per questo motivo è stato scomunicato e dovrà essere eliminato. John cerca un modo per riscattarsi, si reca così a Casablanca grazie all'aiuto del Direttore, la donna che lo aveva accolto quando era solo un piccolo orfano. Qui conosce la misteriosa Sofia, che accetta di accompagnarlo da Berrada.

Wick vuole incontrare l'unico al di sopra della Gran Tavola, il Reggente, e proprio da Berrada viene a sapere che il solo modo per farlo è recarsi nel deserto...



John Wick 3: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

