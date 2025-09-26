Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 26 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Venerdì 26 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 26 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 26 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 26 Settembre 2025
-
Se mi vuoi bene
Commedia, 2019, durata: 100 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Fausto Brizzi
con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Cochi Ponzoni, Maria Amelia Monti, Lucia Ocone, Memo Remigi, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi, Lorena Cacciatore, Susy Laude, Dino Abbrescia, Gian Marco Tognazzi e Luca Carboni.
-
Braven - Il coraggioso
Azione, Drammatico, 2018, durata: 94 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di Lin Oeding
con Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang, Zahn McClarnon, Brendan Fletcher e Sasha Rossof.
-
Il ponte sul fiume Kwai
Drammatico, Guerra, 1957, durata: 161 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di David Lean
con William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa, James Donald, Geoffrey Horne, André Morell e Peter Williams.
-
Space Jam: New Legends
Avventura, Animazione, Commedia, 2021, durata: 115 min
in onda alle 21:12 su TwentySeven
un film di Malcolm D. Lee
con LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Zendaya, Khris Davis, Cedric Joe, Ceyair J. Wright e Harper Leigh Alexander.
-
Oscure presenze
Horror, Thriller, 2014, durata: 98 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di John Pogue
con Jared Harris, Sam Claflin, Olivia Cooke, Erin Richards, Rory Fleck-Byrne, Laurie Calvert e Aldo Maland.
-
Escobar - Il fascino del male
Biografico, Drammatico, 2017, durata: 123 min
in onda alle 21:15 su Cielo
un film di Fernando León de Aranoa
con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Julieth Restrepo e David Ojalvo.
-
Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!
Poliziesco, 1971, durata: 102 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Don Siegel
con Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, John Vernon, Andrew Robinson, John Larch, John Mitchum e Mae Mercer.
-
65 - Fuga dalla Terra
Azione, Fantascienza, Thriller, 2023, durata: 93 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Scott Beck e Bryan Woods
con Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman.
-
The Bouncer
Azione, Thriller, 2018, durata: 82 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Julien Leclercq
con Jean-Claude Van Damme, Sveva Alviti, Sami Bouajila, Sam Louwyck, Kaaris, Kevin Janssens, Alice Verset e Dimitri Thivaios.
-
Un Giorno Come Tanti
Drammatico, 2013, durata: 111 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Jason Reitman
con Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith, Tobey Maguire, Tom Lipinski, Clark Gregg, James Van Der Beek, J.K. Simmons e Brooke Smith.
-
Jurassic World - Il Dominio
Azione, Avventura, Fantascienza, 2022, durata: 146 min
in onda alle 21:29 su Italia 1
un film di Colin Trevorrow
con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman e Daniella Pineda.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv