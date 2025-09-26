Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 26 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 26 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 26 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 26 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 26 Settembre 2025

Se mi vuoi bene

Commedia, 2019, durata: 100 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Fausto Brizzi

con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Cochi Ponzoni, Maria Amelia Monti, Lucia Ocone, Memo Remigi, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi, Lorena Cacciatore, Susy Laude, Dino Abbrescia, Gian Marco Tognazzi e Luca Carboni.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/se-mi-vuoi-bene/55783/video/?vid=32530" title="Se mi vuoi bene: Il Tailer Ufficiale del Film - HD">Se mi vuoi bene: Il Tailer Ufficiale del Film - HD</a>

Braven - Il coraggioso

Azione, Drammatico, 2018, durata: 94 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di Lin Oeding

con Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang, Zahn McClarnon, Brendan Fletcher e Sasha Rossof.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/braven-il-coraggioso/59694/video/?vid=35044" title="Braven - Il coraggioso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Braven - Il coraggioso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Il ponte sul fiume Kwai

Drammatico, Guerra, 1957, durata: 161 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di David Lean

con William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa, James Donald, Geoffrey Horne, André Morell e Peter Williams.



Space Jam: New Legends

Avventura, Animazione, Commedia, 2021, durata: 115 min

in onda alle 21:12 su TwentySeven

un film di Malcolm D. Lee

con LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Zendaya, Khris Davis, Cedric Joe, Ceyair J. Wright e Harper Leigh Alexander.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/space-jam-new-legends/58232/video/?vid=36826" title="Space Jam: New Legends: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Space Jam: New Legends: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Oscure presenze

Horror, Thriller, 2014, durata: 98 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di John Pogue

con Jared Harris, Sam Claflin, Olivia Cooke, Erin Richards, Rory Fleck-Byrne, Laurie Calvert e Aldo Maland.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/oscure-presenze/50513/video/?vid=15120" title="Oscure Presenze: il trailer ufficiale in versione originale">Oscure Presenze: il trailer ufficiale in versione originale</a>

Escobar - Il fascino del male

Biografico, Drammatico, 2017, durata: 123 min

in onda alle 21:15 su Cielo

un film di Fernando León de Aranoa

con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Julieth Restrepo e David Ojalvo.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/escobar-il-fascino-del-male/54055/video/?vid=28717" title="Escobar - Il Fascino del male: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Escobar - Il Fascino del male: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!

Poliziesco, 1971, durata: 102 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Don Siegel

con Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, John Vernon, Andrew Robinson, John Larch, John Mitchum e Mae Mercer.

65 - Fuga dalla Terra

Azione, Fantascienza, Thriller, 2023, durata: 93 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Scott Beck e Bryan Woods

con Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/65-fuga-dalla-terra/62686/video/?vid=39976" title="65 - Fuga dalla Terra: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva del Film - HD">65 - Fuga dalla Terra: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva del Film - HD</a>

The Bouncer

Azione, Thriller, 2018, durata: 82 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Julien Leclercq

con Jean-Claude Van Damme, Sveva Alviti, Sami Bouajila, Sam Louwyck, Kaaris, Kevin Janssens, Alice Verset e Dimitri Thivaios.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-bouncer/54910/video/?vid=29281" title="The Bouncer: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">The Bouncer: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Un Giorno Come Tanti

Drammatico, 2013, durata: 111 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Jason Reitman

con Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith, Tobey Maguire, Tom Lipinski, Clark Gregg, James Van Der Beek, J.K. Simmons e Brooke Smith.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-giorno-come-tanti/49181/video/?vid=13058" title="Un Giorno come Tanti: Clip del film con Kate Winslet e Josh Brolin">Un Giorno come Tanti: Clip del film con Kate Winslet e Josh Brolin</a>

Jurassic World - Il Dominio

Azione, Avventura, Fantascienza, 2022, durata: 146 min

in onda alle 21:29 su Italia 1

un film di Colin Trevorrow

con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman e Daniella Pineda.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/jurassic-world-il-dominio/57919/video/?vid=38471" title="Jurassic World: Il Dominio: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Jurassic World: Il Dominio: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv