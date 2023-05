Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 26 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 26 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 25 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 26 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 26 Maggio 2023

Seven (Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di David Fincher, con Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Richard Roundtree, Andrew Kevin Walker, Daniel Zacapa, Bob Mack, Ter Combrie, John Cassini, R. Lee Ermey e John C. McGinley.



La trama del film : Il detective William Somerset, saggio e anziano poliziotto vicino alla pensione, viene affiancato dal giovane impulsivo e istintivo David Mills, destinato a sostituirlo. Mills è sposato con Tracy che aspetta un bambino ma lui ancora non lo sa. I due detective, molto differenti tra loro per temperamento e modo di lavorare, sono chiamati a indagare sul particolare omicidio di un obeso costretto a mangiare fino alla morte; il giorno successivo, quando viene ritrovato un avvocato corrotto e senza scrupoli orrendamente mutilato e sulla scena del delitto è scritta con il sangue la parola "avarizia", Somerset intuisce che i due delitti sono collegati e che l'assassino sia lo stesso. Dopo aver rinvenuto nella casa della prima vittima la scritta "gola", i poliziotti capiranno di avere di fronte un serial killer che sta punendo con la morte i colpevoli dei sette vizi capitali ispirandosi a questi anche nelle modalità degli omicidi, secondo la pena prevista dal contrappasso.

Nel frattempo, Somerset viene invitato a cena dalla moglie del giovane detective, che vuole far riconciliare i colleghi dal momento che faticavano inizialmente ad andare d'accordo ma che poi, accomunati dall'obiettivo comune, trovano un'intesa. Comincia così la caccia allo spietato maniaco che lascia appositamente indizi sulle sue scene del delitto per far si che i due poliziotti riescano a seguire una macabra pista di omicidi sempre più efferati...



Seven: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Pearl Harbor (Azione, Drammatico, Guerra, Sentimentale) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Michael Bay, con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr., Tom Sizemore, Cary-Hiroyuki Tagawa, Jaime King, Mako, William Lee Scott, Jon Voight, Scott Wilson, Dan Aykroyd, Alec Baldwin, Andrew Bryniarski, Colm Feore e Peter Firth.



La trama del film : racconta una storia d'amore ambientata durante l'attacco giapponese alla base navale di Pearl Harbor. Rafe McCawley e Danny Walker sono migliori amici da quando erano bambini e giocavano insieme in aperta campagna, da sempre appassionati di aerei. Nel gennaio del 1941, nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, Danny e Rafe, ormai cresciuti e arruolati nel Corpo Aeronautico dell’esercito, sono entrambi primi tenenti sotto il comando del maggiore Jimmy Doolittle. Il superiore informa Rafe che la sua domanda per entrare nello Squadrone Eagle - un comando dell’aeronautica inglese per piloti americani - è stata accettata. Durante le visite mediche a cui i soldati devono sottoporsi per poter partire in missione, Rafe incontra una bella e gentile infermiera di nome Evelyn che, dopo aver scoperto la dislessia del ragazzo, gli assegna ugualmente i 10/10 all’esame oculistico per non togliergli il distintivo. Quando nasce l'amore, i due si frequentano fino a che, a malincuore, Rafe rivela ad Evelyn che è in procinto di partire per combattere in Europa contro le forze naziste, promettendo però di raggiungerla al più presto.

Nel frattempo la ragazza e Danny devono trasferirsi alla base navale delle Hawai, a Pearl Harbour, la principale base statunitense nel Pacifico. Poco dopo, scoprono che Rafe è stato dato per disperso in un'azione di guerra. Il grande dolore per la perdita porta Evelyn nelle braccia di Danny, e i due si innamorano iniziando una relazione. Ma qualche settimana dopo, la sera del 6 dicembre, l’ex fidanzato si presenta alla porta di Evelyn, spiegandole che è sopravvissuto all'incidente spinto proprio dall’amore per lei...



Pearl Harbor: Il trailer italiano del film

Wonder (Drammatico, Family) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert e Emma Tremblay.



La trama del film : Il film vede il giovanissimo Jacob Tremblay nel ruolo del protagonista August "Auggie" Pullman, bambino affetto dalla Sindrome di Treacher Collins (malattia congenita dello sviluppo craniofacciale) in procinto di frequentare la quinta elementare in una scuola pubblica locale.

Costretto precedentemente a studiare a casa a causa dei numerosi interventi chirurgici al viso, è la prima volta che August si unisce a una classe di coetanei, mangia alla mensa della scuola o parte in campeggio coi compagni. Nonostante le preoccupazioni di mamma Isabel e papà Nate sostiene gli sguardi curiosi e diffidenti degli studenti con fierezza e dignità, facendo il suo ingresso nella scuola pubblica come un supereroe, o piuttosto come un astronauta deciso a piantare la sua bandiera in un mondo distante e inesplorato. Mentre la famiglia, i nuovi compagni di classe e tutti quelli intorno a lui si sforzano per accettarlo, lo straordinario viaggio di Auggie li unirà tutti dimostrando che non puoi omologarti quando sei nato per distinguerti.

Dopo un anno, fatto di momenti difficili, divertenti e bellissimi, Auggie e tutti quelli intorno a lui, si ritrovano cambiati dalle cose che più contano: l'amicizia, il coraggio e la scelta quotidiana di essere gentili verso chiunque incontri sul tuo cammino. La storia di un bambino di 10 anni nato con una deformazione facciale, diventa uno sguardo allargato su cosa significa essere umani...



Wonder: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il Gabbiano (Drammatico, Commedia, Sentimentale) in onda su Tv 2000 alle ore 21.10 , un film di Michael Mayer, con Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Annette Bening, Billy Howle, Michael Zegen, Corey Stoll, Brian Dennehy, Glenn Fleshler, Mare Winningham e Jon Tenney.



La trama del film : Il film si svolge nella campagna russa di fine Ottocento.

Irina Arkadina è un’anziana attrice e il suo giovane amante Boris Trigorin, è un noto romanziere. La coppia trascorre l’estate nella fastosa casa di campagna di Pjotr Sorin, fratello di Irina. Con lui c’è anche suo figlio Konstantin Treplyov.

Quando Nina Zarechnaya, una giovane e bella vicina di casa incontra Boris, si innamora di lui e fa di tutto per passare del tempo in sua compagnia. Anche Boris subisce il suo fascino, maturando una vera ossessione per la ragazza.

A complicare questo turbine di passione e struggimento, si aggiunge il fatto che Konstantin è da tempo infatuato di Nina. È il preludio di un’estate fatta di intrighi amorosi dai risvolti drammatici...



Il Gabbiano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il Traditore (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Giovanni Calcagno, Bruno Cariello, Nicola Calì, Alberto Storti, Vincenzo Pirrotta, Goffredo Bruno, Gabriele Cicirello, Paride Cicirello, Alessio Praticò, Elia Schilton, Pier Giorgio Bellocchio, Antonio Orlando, Rosario Palazzolo, Ada Nisticò, Federica Butera e Filippo Parisi.



La trama del film : Il film si impernia sulla collaborazione tra il pentito mafioso Tommaso Buscetta e la giustizia italiana, concentrandosi sul cambiamento di un uomo che decide che le regole del suo gruppo non gli appartengono più e che, sentendosi minacciato, vuole vendicarsi rompendo la regola dell'omertà, diventando ufficialmente un traditore.

Negli anni Ottanta, periodo di massimo potere dei clan mafiosi in Italia, le fazioni di Cosa Nostra e Corleone (capeggiati da Totò Riina) si contendo la piazza della droga, mantenendo una facciata di amicizia e collaborazione. Tommaso Buscetta, affiliato di Cosa Nostra e conosciuto come "boss dei due mondi", subodora l'imminente guerra tra famiglie e decide di trasferirsi in Brasile, dove potrà seguire i suoi affari in tranquillità. Come ha previsto, dopo la sua partenza iniziano le tensioni e cadono le prime vittime della faida, tra cui due dei suoi figli e suo fratello. Ma Buscetta viene catturato e torturato dalla polizia brasiliana. Il mafioso capisce che sta andando incontro a morte certa quando viene concordata la sua estradizione in Italia. Inaspettatamente, il giudice Giovanni Falcone gli offre una via d'uscita: collaborare con le forze dell'ordine e la magistratura, godendo della protezione dello Stato. Buscetta, che da tempo non si riconosce più nelle azioni violente e senza scrupoli di Cosa Nostra e legato ad un'idea di mafia che protegge la povera gente, decide di accettare...



Il Traditore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ricomincio da me (Commedia, Sentimentale) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Peter Segal, con Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Charlyne Yi, Freddie Stroma, Larry Miller, Treat Williams, Dave Foley, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Natasha Romanova, Elizabeth Masucci e Kelly P. Williams.



La trama del film: Il film segue la storia di Maya Vargas, quarantenne intelligente ed esperta nel suo lavoro al Value Shop, nella periferia di New York. Il fatto che non abbia una laurea e che non sia più giovanissima le impedisce di avere la promozione che le spetta. Ha una bella famiglia e il suo compagno Trey la ama e la supporta, ma nonostante questo Maya si sente frustrata e insoddisfatta, e si chiede se non abbia sbagliato tutto nella vita. Un giorno viene inaspettatamente chiamata da una prestigiosa azienda di Manhattan, la Franklin & Clarke, che visto il suo ottimo curriculum ha pensato di offrirle una posizione di alto livello. Maya scopre così che i suoi amici, per aiutarla a dare una svolta alla sua vita, hanno creato un profilo sui social dove lei risulta laureata all'Università della Pennsylvania, parla perfettamente cinese ed è addirittura amica di Obama.

Inizialmente frastornata dall'enorme bugia che ha preso forma, deciderà poi comunque di sfruttare l'occasione per dimostrare quanto vale e quanto siano più importanti la determinazione e il talento, piuttosto che i titoli di studio. Ben presto però si troverà a fare i conti con la sua coscienza e dovrà decidere se dire a tutti la verità...



Ricomincio da me: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv