Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 25 Aprile, in prima serata

A seguito della morte di Papa Francesco, i palinsesti tv potrebbe subire ulteriori variazioni rispetto a quelle comunicate al momento della pubblicazione di questo articolo. Ci scusiamo in anticipo con i nostri lettori per eventuali inesattezza presenti in questa guida.

La vita è bella (commedia, drammatico, guerra, 1997, durata: 124 min) in onda alle 21 su Cine 34, un film di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano, Giuliana Lojodice, Sergio Bini, Giorgio Cantarini, Claudio Alfonsi, Lydia Alfonsi, Gil Baroni, Giancarlo Cosentino, Raffaella Lebboroni, Carlotta Mangione, Franco Mescolini, Francesca Messinese, Andrea Nardi, Amerigo Fontani, Francesco Guzzo, Alessandra Grassi, Hannes Hellmann, Marisa Paredes, Nino Prester, Gina Rovere, Massimo Salvianti, Giovanna Villa, Horst Buchholz e Pietro De Silva.

La guerra dei mondi (fantascienza, 2005, durata: 116 min) in onda alle 21.05 su 20, un film di Steven Spielberg, con Tom Cruise, Justin Chatwin, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Yul Vázquez, Lenny Venito, Ann Robinson, Gene Barry, Lisa Ann Walter, David Alan Basche, Roz Abrams, Camillia Sanes, Marlon Young, Miguel Antonio Ferrer, January LaVoy, Stephen Gevedon, Rafael Sardina, Christopher Evan Welch, John Scurti, Mariann Mayberry, Ty Simpkins, Tommy Guiffre, Daniel Franzese, Amy Hohn, Benny Ciaramello, Columbus Short, Lauri Johnson, Takayo Fischer, Shanna Collins e Johnny Kastl.



La Guerra dei Mondi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il trapezio della vita (drammatico, 1957, durata: 91 min) in onda alle 21.10 su Rai Movie, un film di Douglas Sirk, con Rock Hudson, Alexander Lockwood, Dorothy Malone, Robert Middleton, Christopher Olsen, Alan Reed, Jack Carson, Troy Donahue, Robert Stack e Robert J. Wilke.

Lo stagista inaspettato (commedia, 2015, durata: 121 min) in onda alle 21.10 su La5, un film di Nancy Meyers, con Robert De Niro, Anne Hathaway, Drena De Niro, Nat Wolff, Rene Russo, Adam DeVine, Andrew Rannells e Linda Lavin.



Lo stagista inaspettato: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Scarface (drammatico, poliziesco, 1983, durata: 170 min) in onda alle 21.10 su Iris, un film di Brian De Palma, con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, Miriam Colon, F. Murray Abraham, Paul Shenar, Harris Yulin, Ángel Salazar, Mark Margolis, Arnaldo Santana, Al Israel e Dennis Holahan.



Scarface: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Le riserve (commedia, sportivo, 2000, durata: 113 min) in onda alle 21.10 su TwentySeven, un film di Howard Deutch, con Keanu Reeves, Gene Hackman, Brooke Langton, Rhys Ifans, Orlando Jones, Faizon Love, Michael Taliferro, Ace Yonamine, Troy Winbush, David Denman, Jon Favreau, Michael Jace, Brett Cullen, Jack Warden e Mark Robert Ellis.

L'ultima casa a sinistra (horror, thriller, 2009, durata: 110 min) in onda alle 21.15 su Italia 2, un film di Dennis Iliadis, con Monica Potter, Sara Paxton, Riki Lindhome, Tony Goldwyn, Garret Dillahunt, Martha MacIsaac, Spencer Treat Clark, Aaron Paul e Joshua Cox.

Absolution - Le regole della vendetta (azione, 2015, durata: 96 min) in onda alle 21.15 su Cielo, un film di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Byron Mann e Howard Dell.

Diabolik 2 - Ginko all'attacco! (azione, crime, 2022, durata: 120 min) in onda alle 21.20 su Rai 2, un film di Antonio Manetti, Marco Manetti, con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio, Ester Pantano, Andrea Roncato, Amanda Campana, Urbano Barberini, Giacomo Giorgio, Simone Leonardi, Pierangelo Menci, Marco Bonadei, G-Max e Gustavo Frigerio.



Diabolik 2 - Ginko all'attacco!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Rambo (azione, avventura, drammatico, 1982, durata: 93 min) in onda alle 21.20 su Italia 1, un film di Ted Kotcheff, con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Starrett, Michael Talbott, Chris Mulkey, John McLiam, David Petersen, Chuck Tamburro, Craig Wright Huston, David Caruso, Don MacKay e Patrick Stack.



Rambo: il trailer del film

The Ambush (azione, guerra, 2021, durata: 104 min) in onda alle 21.20 su Rai 4, un film di Pierre Morel, con Omar Bin Haider, Marwan Abdullah, Mohammad Ahmed, Mansoor Al-Fili, Khalifa Albahri, Abdullah Bin Haider, Saeed AlHarsh, Ahmed Bin Huwaiden Al Ketbi, Marwan Abdulla Saleh, Hussain Saeed Salim e Hassan Yousuf.



The Ambush: Il Trailer Ufficiale del Film di Pierre Morel - HD

Amore ad Harbor Island (sentimentale, 2020, durata: 87 min) in onda alle 21.20 su Rai Premium, un film di Lucie Guest, con Marcus Rosner, Morgan Kohan, Brenda Matthews, Emma Cam, Jeff Gonek, Brendan Taylor, Shawn Ahmed, Cardi Wong, Joe Costa e Lucia Walters.



Amore ad Harbor Island: Trailer Ufficiale e una clip dal Film - HD

