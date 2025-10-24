Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 24 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Venerdì 24 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 24 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 24 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 24 Ottobre 2025
-
Uno sceriffo extraterrestre... poco extra... e molto terrestre
Fantascienza, Commedia, 1979, durata: 95 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Michele Lupo
con Bud Spencer, Cary Guffey, Raimund Harmstorf, Joe Bugner, Carlo Reali, Luigi Bonos, Harold E. Finch, Giulio Maculani, Amedeo Leurini, Osiride Pevarello, Riccardo Pizzuti, Giovanni Cianfriglia, Raffaele Mottola, Franco Vanorio, Enzo Maggio e Ottaviano Dell'Acqua.
-
Prigionieri del cielo
Avventura, Drammatico, 1954, durata: 147 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di William A. Wellman
con John Wayne, Claire Trevor, Laraine Day, Robert Stack, Jan Sterling, Phil Harris, Robert Newton, David Brian, Paul Kelly, Sidney Blackmer, Julie Bishop e John Smith.
-
La felicità che mi spetta
Commedia, Drammatico, 2011, durata: 110 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Cédric Klapisch
con Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy, Jean-Pierre Martins, Raphaële Godin, Kevin Bishop, Marine Vacth, Tim Pigott-Smith, Juliette Navis, Zinedine Soualem e Michel Masiero.
-
Kong: Skull Island
Avventura, Azione, Fantasy, 2017, durata: 118 min
in onda alle 21:12 su 20
un film di Jordan Vogt-Roberts
con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman, Corey Hawkins, John Ortiz, Tian Jing, Toby Kebbell, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann e Eugene Cordero.
-
Licenza di matrimonio
Commedia, Sentimentale, 2007, durata: 91 min
in onda alle 21:13 su TwentySeven
un film di Ken Kwapis
con Robin Williams, Mandy Moore, John Krasinski, Eric Christian Olsen, Christine Taylor, Josh Flitter, DeRay Davis, Peter Strauss e Roxanne Hart.
-
Un amore tutto suo
Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 103 min
in onda alle 21:15 su La5
un film di Jon Turteltaub
con Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher, Peter Boyle, Jack Warden, Glynis Johns, Micole Mercurio, Jason Bernard, Michael Rispoli e Ally Walker.
-
The Hunt
Azione, Horror, Thriller, 2020, durata: 90 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Craig Zobel
con Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Wayne Duvall, Ethan Suplee, Emma Roberts, Christopher Berry, Sturgill Simpson, Kate Nowlin, Amy Madigan, Reed Birney, Glenn Howerton, Steve Coulter, Dean J. West e Macon Blair.
-
The Imitation Game
Biografico, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 114 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Morten Tyldum
con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Charles Dance, Allen Leech, Matthew Beard, Rory Kinnear, Tom Goodman-Hill, Hannah Flynn, Steven Waddington e James Northcote.
-
Scommessa con la morte
Azione, Thriller, 1988, durata: 91 min
in onda alle 21:16 su Iris
un film di Buddy Van Horn
con Clint Eastwood, Patricia Clarkson, Liam Neeson, Evan C. Kim, David Hunt, Michael Goodwin, Darwin Swalve, Anthony Charnota, Christopher P. Beale, John Allen Vick, Jeff Richmond, Patrick Van Horn e James Carrey.
-
Addio al nubilato 2 - L'isola che non c'è
Commedia, 2023, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Francesco Apolloni
con Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini, Jun Ichikawa, Luca Bastianello e Thierno Thiam.
-
Shorta
Azione, Drammatico, Thriller, 2020, durata: 108 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Frederik Louis Hviid e Anders Ølholm
con Jacob Lohmann, Simon Sears, Tarek Zayat, Dulfi Al-Jabouri, Issa Khattab, Özlem Saglanmak e Arian Kashef.
-
Povere Creature!
Commedia, Drammatico, Fantascienza, 2023, durata: 141 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Yorgos Lanthimos
con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael, Hanna Schygulla, Margaret Qualley, Vicki Pepperdine, Suzy Bemba, Kathryn Hunter e Wayne Brett.
-
Assassin Club
Azione, Thriller, 2023, durata: 113 min
in onda alle 21:25 su Italia 1
un film di Camille Delamarre
con Henry Golding, Daniela Melchior, Sam Neill, Noomi Rapace, Claudio Del Falco, Jimmy Jean-Louis e Anastasia Doaga.
