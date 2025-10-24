Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 24 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 24 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 24 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 24 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 24 Ottobre 2025

Uno sceriffo extraterrestre... poco extra... e molto terrestre

Fantascienza, Commedia, 1979, durata: 95 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Michele Lupo

con Bud Spencer, Cary Guffey, Raimund Harmstorf, Joe Bugner, Carlo Reali, Luigi Bonos, Harold E. Finch, Giulio Maculani, Amedeo Leurini, Osiride Pevarello, Riccardo Pizzuti, Giovanni Cianfriglia, Raffaele Mottola, Franco Vanorio, Enzo Maggio e Ottaviano Dell'Acqua.

Prigionieri del cielo

Avventura, Drammatico, 1954, durata: 147 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di William A. Wellman

con John Wayne, Claire Trevor, Laraine Day, Robert Stack, Jan Sterling, Phil Harris, Robert Newton, David Brian, Paul Kelly, Sidney Blackmer, Julie Bishop e John Smith.

La felicità che mi spetta

Commedia, Drammatico, 2011, durata: 110 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Cédric Klapisch

con Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy, Jean-Pierre Martins, Raphaële Godin, Kevin Bishop, Marine Vacth, Tim Pigott-Smith, Juliette Navis, Zinedine Soualem e Michel Masiero.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-felicita-che-mi-spetta/67948/video/?vid=48222" title="La Felicità che mi spetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">La Felicità che mi spetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Kong: Skull Island

Avventura, Azione, Fantasy, 2017, durata: 118 min

in onda alle 21:12 su 20

un film di Jordan Vogt-Roberts

con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman, Corey Hawkins, John Ortiz, Tian Jing, Toby Kebbell, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann e Eugene Cordero.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/kong-skull-island/53445/video/?vid=25727" title="Kong: Skull Island: Trailer finale ufficiale italiano - HD">Kong: Skull Island: Trailer finale ufficiale italiano - HD</a>

Licenza di matrimonio

Commedia, Sentimentale, 2007, durata: 91 min

in onda alle 21:13 su TwentySeven

un film di Ken Kwapis

con Robin Williams, Mandy Moore, John Krasinski, Eric Christian Olsen, Christine Taylor, Josh Flitter, DeRay Davis, Peter Strauss e Roxanne Hart.

Un amore tutto suo

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 103 min

in onda alle 21:15 su La5

un film di Jon Turteltaub

con Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher, Peter Boyle, Jack Warden, Glynis Johns, Micole Mercurio, Jason Bernard, Michael Rispoli e Ally Walker.



The Hunt

Azione, Horror, Thriller, 2020, durata: 90 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Craig Zobel

con Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Wayne Duvall, Ethan Suplee, Emma Roberts, Christopher Berry, Sturgill Simpson, Kate Nowlin, Amy Madigan, Reed Birney, Glenn Howerton, Steve Coulter, Dean J. West e Macon Blair.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-hunt/56756/video/?vid=33489" title="The Hunt: Il Trailer Italiano Ufficiale del Fim - HD">The Hunt: Il Trailer Italiano Ufficiale del Fim - HD</a>

The Imitation Game

Biografico, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 114 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Morten Tyldum

con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Charles Dance, Allen Leech, Matthew Beard, Rory Kinnear, Tom Goodman-Hill, Hannah Flynn, Steven Waddington e James Northcote.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-imitation-game/50697/video/?vid=17096" title="The Imitation Game: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">The Imitation Game: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>

Scommessa con la morte

Azione, Thriller, 1988, durata: 91 min

in onda alle 21:16 su Iris

un film di Buddy Van Horn

con Clint Eastwood, Patricia Clarkson, Liam Neeson, Evan C. Kim, David Hunt, Michael Goodwin, Darwin Swalve, Anthony Charnota, Christopher P. Beale, John Allen Vick, Jeff Richmond, Patrick Van Horn e James Carrey.



Addio al nubilato 2 - L'isola che non c'è

Commedia, 2023, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Francesco Apolloni

con Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini, Jun Ichikawa, Luca Bastianello e Thierno Thiam.

Shorta

Azione, Drammatico, Thriller, 2020, durata: 108 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Frederik Louis Hviid e Anders Ølholm

con Jacob Lohmann, Simon Sears, Tarek Zayat, Dulfi Al-Jabouri, Issa Khattab, Özlem Saglanmak e Arian Kashef.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/shorta/67012/video/?vid=46815" title="Shorta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Shorta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Povere Creature!

Commedia, Drammatico, Fantascienza, 2023, durata: 141 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Yorgos Lanthimos

con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael, Hanna Schygulla, Margaret Qualley, Vicki Pepperdine, Suzy Bemba, Kathryn Hunter e Wayne Brett.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/povere-creature/59860/video/?vid=41738" title="Povere Creature!: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Emma Stone - HD">Povere Creature!: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Emma Stone - HD</a>



Assassin Club

Azione, Thriller, 2023, durata: 113 min

in onda alle 21:25 su Italia 1

un film di Camille Delamarre

con Henry Golding, Daniela Melchior, Sam Neill, Noomi Rapace, Claudio Del Falco, Jimmy Jean-Louis e Anastasia Doaga.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/assassin-club/62682/video/?vid=39791" title="Assassin Club: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">Assassin Club: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv