Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 23 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 23 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 23 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 23 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 23 Giugno 2023

Insomnia (Poliziesco, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Christopher Nolan, con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan, Paul Dooley, Nicky Katt e Jonathan Jackson.



La trama del film : La vicenda si svolge in Alaska, dove il sole non tramonta mai per sei mesi l’anno. Wil Dormer, punta di diamante della squadra omicidi di Los Angeles, e il suo collega Hap Eckhart sono indagati dalla Commissione Affari Interni per aver falsificato le prove contro un uomo accusato di pedofilia, che altrimenti sarebbe stato rilasciato. Per questo motivo vengono spediti a Nightmute, in Alaska, per risolvere il caso dell’omicidio di Kay Connell, una ragazza di diciassette anni. Al loro arrivo, i due poliziotti vengono accolti da Ellie Burr, una giovane detective affascinata da sempre dalla figura di Dormer, tanto da sceglierlo come argomento della sua tesi di laurea.

La sera stessa Eckhart rivela a Dormer che, una volta terminato il caso, testimonierà contro di lui in cambio dell’immunità. L’amico cerca di dissuaderlo, affermando che se gli Affari Interni inizieranno a riesaminare i loro casi passati, molti criminali saranno rimessi in libertà. Il giorno dopo, la squadra innanzitutto esamina il corpo di Kay, scoprendo che il killer ha tagliato le unghie della sua vittima e le ha lavato i capelli dopo averla uccisa. Poi si reca a casa della ragazza, alla ricerca di indizi utili. Nella sua camera la squadra nota diverse foto strappate di Kay insieme alla sua amica del cuore Tanya e vestiti molto costosi...



Insomnia: il trailer del film

(Poliziesco, Thriller) , un film di Christopher Nolan, con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan, Paul Dooley, Nicky Katt e Jonathan Jackson. : La vicenda si svolge in Alaska, dove il sole non tramonta mai per sei mesi l’anno. Wil Dormer, punta di diamante della squadra omicidi di Los Angeles, e il suo collega Hap Eckhart sono indagati dalla Commissione Affari Interni per aver falsificato le prove contro un uomo accusato di pedofilia, che altrimenti sarebbe stato rilasciato. Per questo motivo vengono spediti a Nightmute, in Alaska, per risolvere il caso dell’omicidio di Kay Connell, una ragazza di diciassette anni. Al loro arrivo, i due poliziotti vengono accolti da Ellie Burr, una giovane detective affascinata da sempre dalla figura di Dormer, tanto da sceglierlo come argomento della sua tesi di laurea. La sera stessa Eckhart rivela a Dormer che, una volta terminato il caso, testimonierà contro di lui in cambio dell’immunità. L’amico cerca di dissuaderlo, affermando che se gli Affari Interni inizieranno a riesaminare i loro casi passati, molti criminali saranno rimessi in libertà. Il giorno dopo, la squadra innanzitutto esamina il corpo di Kay, scoprendo che il killer ha tagliato le unghie della sua vittima e le ha lavato i capelli dopo averla uccisa. Poi si reca a casa della ragazza, alla ricerca di indizi utili. Nella sua camera la squadra nota diverse foto strappate di Kay insieme alla sua amica del cuore Tanya e vestiti molto costosi...



Blade II (Azione, Horror, Thriller) in onda su 20 alle ore 20 , un film di Guillermo del Toro, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Leonor Varela, Ron Perlman, Luke Goss, Daz Crawford, Matt Schulze, Danny John-Jles, Rey-Phillip Santos, Tony Curran, Santiago Segura, Marek Vasut e Thomas Kretschmann.



La trama del film : Un certo Jared Nomaksi reca presso un'emoteca di Praga dicendo di voler donare il proprio sangue. Quando entra nella stanza del prelievo, viene circondato da un gruppo di vampiri, ma senza scomporsi li uccide tutti, cibandosi di loro.

Nel frattempo, due anni sono passati da quando Abraham Whistler, il mentore del vampiro diurno Blade, si è sparato dopo essere stato morso da alcuni vampiri. Quando scopre che Whistler è ancora in vita, prigioniero in Repubblica Ceca, Blade decide di andare a salvarlo. Dopo aver eliminato i suoi simili con pallottole d'argento, Blade porta al sicuro l'uomo, per metà vampiro, e gli inietta un siero che lo fa tornare un normale essere umano.

Intanto il Consiglio dei vampiri ha istituito un gruppo di sei guerrieri per eliminare Blade, ma una minaccia ancora più pericolosa è in arrivo: si tratta di un virus con cui Jared Normak sta infettando chiunque morda, sia umani che vampiri. Il morbo fa diventare estremamente voraci di sangue e cambia l'aspetto come quello di Nosferatu, con la testa calva e le orecchie a punta...

(Azione, Horror, Thriller) , un film di Guillermo del Toro, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Leonor Varela, Ron Perlman, Luke Goss, Daz Crawford, Matt Schulze, Danny John-Jles, Rey-Phillip Santos, Tony Curran, Santiago Segura, Marek Vasut e Thomas Kretschmann. : Un certo Jared Nomaksi reca presso un'emoteca di Praga dicendo di voler donare il proprio sangue. Quando entra nella stanza del prelievo, viene circondato da un gruppo di vampiri, ma senza scomporsi li uccide tutti, cibandosi di loro. Nel frattempo, due anni sono passati da quando Abraham Whistler, il mentore del vampiro diurno Blade, si è sparato dopo essere stato morso da alcuni vampiri. Quando scopre che Whistler è ancora in vita, prigioniero in Repubblica Ceca, Blade decide di andare a salvarlo. Dopo aver eliminato i suoi simili con pallottole d'argento, Blade porta al sicuro l'uomo, per metà vampiro, e gli inietta un siero che lo fa tornare un normale essere umano. Intanto il Consiglio dei vampiri ha istituito un gruppo di sei guerrieri per eliminare Blade, ma una minaccia ancora più pericolosa è in arrivo: si tratta di un virus con cui Jared Normak sta infettando chiunque morda, sia umani che vampiri. Il morbo fa diventare estremamente voraci di sangue e cambia l'aspetto come quello di Nosferatu, con la testa calva e le orecchie a punta...



La bicicletta verde (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 21.10 , un film di Haifaa Al Mansour, con Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Al Gohani, Alanoud Sajini, Rafa Al Sanea, Dana Abdullilah e Rehab Ahmed.



La trama del film : Wadjda vive nella periferia del Riyadh, in Arabia Saudita, con i suoi genitori. La tradizione del luogo impone alle donne di vestire con lunghi abiti neri e vieta di parlare e ridere forte. La signora Hussa, la preside della sua scuola femminile dove studia la ragazzina, è molto intransigente rispetto a queste regole. Ma Wadjda ha una forte personalità: testarda e coraggiosa, la bambina va ogni giorno a scuola con i lacci colorati alle scarpe, ascolta musica rock, mette lo smalto sulle unghie e ama ridere a crepapelle. Al ritorno da scuola la bambina trova sempre ad aspettarla Abdullah, un ragazzino suo vicino di casa che si diverte a provocarla e a girarle intorno con la sua bicicletta.

Stanca delle sue battute, Wadjda lo sfida ad una gara di velocità con la bici, ma purtroppo lei non ne possiede una, poiché alle donne è proibito. Un giorno vede in un negozio una bellissima bicicletta verde e decide di comprarla. Comincia così a mettere da parte il denaro necessario per l'acquisto, ma quando viene scoperta dalla preside, questa le impedisce di continuare. Quando Wadjda sta per rinunciare al suo progetto, ecco che viene a sapere che la sua scuola organizza una gara di recitazione del Corano, con un premio finale in denaro...



La bicicletta verde: Il trailer italiano in esclusiva

(Drammatico) , un film di Haifaa Al Mansour, con Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Al Gohani, Alanoud Sajini, Rafa Al Sanea, Dana Abdullilah e Rehab Ahmed. : Wadjda vive nella periferia del Riyadh, in Arabia Saudita, con i suoi genitori. La tradizione del luogo impone alle donne di vestire con lunghi abiti neri e vieta di parlare e ridere forte. La signora Hussa, la preside della sua scuola femminile dove studia la ragazzina, è molto intransigente rispetto a queste regole. Ma Wadjda ha una forte personalità: testarda e coraggiosa, la bambina va ogni giorno a scuola con i lacci colorati alle scarpe, ascolta musica rock, mette lo smalto sulle unghie e ama ridere a crepapelle. Al ritorno da scuola la bambina trova sempre ad aspettarla Abdullah, un ragazzino suo vicino di casa che si diverte a provocarla e a girarle intorno con la sua bicicletta. Stanca delle sue battute, Wadjda lo sfida ad una gara di velocità con la bici, ma purtroppo lei non ne possiede una, poiché alle donne è proibito. Un giorno vede in un negozio una bellissima bicicletta verde e decide di comprarla. Comincia così a mettere da parte il denaro necessario per l'acquisto, ma quando viene scoperta dalla preside, questa le impedisce di continuare. Quando Wadjda sta per rinunciare al suo progetto, ecco che viene a sapere che la sua scuola organizza una gara di recitazione del Corano, con un premio finale in denaro...



Il Colore della libertà (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Barry Alexander Brown, con Lucas Till, Lucy Hale, Lex Scott Davis, Julia Ormond, Cedric The Entertainer, Sharonne Lanier, Brian Dennehy, Chaka Forman, Mike Manning, Shamier Anderson, Ludi Lin, Sienna Guillory, Jake Abel e Dexter Darden.



La trama del film : Il film è ambientato nell'estate del 1961 e segue le vicende di un giovane nativo dell'Alabama, Bob Zellner, che aderisce al Movimento per i diritti civili, ispirato dalle parole di Martin Luther King Jr., da Rosa Park e dalle manifestazioni degli studenti dei licei locali, volti a protestare contro l'assassinio di Herbert Lee.

Il ragazzo, però, è nipote di un membro del Ku Klux Klan, J.O. Zellner, e si trova per questo in una posizione scomoda, perché per inserirsi nel movimento e combattere l'ingiustizia sociale, la repressione e la violenza sugli afroamericani, è costretto a sfidare la sua famiglia e le leggi dei bianchi del sud...



Il Colore della libertà: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Drammatico) , un film di Barry Alexander Brown, con Lucas Till, Lucy Hale, Lex Scott Davis, Julia Ormond, Cedric The Entertainer, Sharonne Lanier, Brian Dennehy, Chaka Forman, Mike Manning, Shamier Anderson, Ludi Lin, Sienna Guillory, Jake Abel e Dexter Darden. : Il film è ambientato nell'estate del 1961 e segue le vicende di un giovane nativo dell'Alabama, Bob Zellner, che aderisce al Movimento per i diritti civili, ispirato dalle parole di Martin Luther King Jr., da Rosa Park e dalle manifestazioni degli studenti dei licei locali, volti a protestare contro l'assassinio di Herbert Lee. Il ragazzo, però, è nipote di un membro del Ku Klux Klan, J.O. Zellner, e si trova per questo in una posizione scomoda, perché per inserirsi nel movimento e combattere l'ingiustizia sociale, la repressione e la violenza sugli afroamericani, è costretto a sfidare la sua famiglia e le leggi dei bianchi del sud...



Lights Out - Terrore nel buio (Horror, Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di David F. Sandberg, con Teresa Palmer, Maria Bello, Gabriel Bateman, Billy Burke e Alexander DiPersia.



La trama del film : Il film racconta la storia di Paul e della sua famiglia, tormentati da una strana e misteriosa presenza. Tutto ha inizio in un magazzino tessile, dove Esther intravede l'ombra di una donna, ma quando accende le luci, però, la figura scompare. Lo dice subito a Paul, il proprietario, ma lui non le crede e, mentre torna a casa, viene ammazzato proprio da quella sagoma femminile.

Rebecca, la sua figliastra, che è affetta da una malattia, mentale che le causa una forte depressione, vive lontana dalla madre Sophie e dal fratellastro Martin. La ragazza ha un amico immaginario e questo non la aiuta a gestire il suo malessere. Una notte il ragazzino vede la madre parlare con una presenza e, spaventato, non riesce a chiudere occhio. Così quando il giorno dopo si addormenta in classe, l'infermiera della scuola chiama la famiglia per venirlo a prendere. Arriva Rebecca con il suo fidanzato Bret ed entrambi decidono di portare Martin a casa loro. Mentre sta preparando la valigia, il bambino sente un rumore strano provenire dalla stanza vicina e anche lui vede una figura femminile che gli chiude la porta in faccia. La stessa notte anche Rebecca riceve la visita della presenza. Cosa vorrà da loro? Perché continua a tormentare tutta la famiglia?...



Lights Out - Terrore nel buio: Il trailer italiano del film - HD

(Horror, Thriller) , un film di David F. Sandberg, con Teresa Palmer, Maria Bello, Gabriel Bateman, Billy Burke e Alexander DiPersia. : Il film racconta la storia di Paul e della sua famiglia, tormentati da una strana e misteriosa presenza. Tutto ha inizio in un magazzino tessile, dove Esther intravede l'ombra di una donna, ma quando accende le luci, però, la figura scompare. Lo dice subito a Paul, il proprietario, ma lui non le crede e, mentre torna a casa, viene ammazzato proprio da quella sagoma femminile. Rebecca, la sua figliastra, che è affetta da una malattia, mentale che le causa una forte depressione, vive lontana dalla madre Sophie e dal fratellastro Martin. La ragazza ha un amico immaginario e questo non la aiuta a gestire il suo malessere. Una notte il ragazzino vede la madre parlare con una presenza e, spaventato, non riesce a chiudere occhio. Così quando il giorno dopo si addormenta in classe, l'infermiera della scuola chiama la famiglia per venirlo a prendere. Arriva Rebecca con il suo fidanzato Bret ed entrambi decidono di portare Martin a casa loro. Mentre sta preparando la valigia, il bambino sente un rumore strano provenire dalla stanza vicina e anche lui vede una figura femminile che gli chiude la porta in faccia. La stessa notte anche Rebecca riceve la visita della presenza. Cosa vorrà da loro? Perché continua a tormentare tutta la famiglia?...



Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 (Commedia) in onda su La5 alle ore 21.10, un film di Kirk Jones, con Nia Vardalos, John Corbett, John Stamos, Alex Wolff, Rita Wilson, Mark Margolis, Lainie Kazan, Elena Kampourish, Michael Constantine, Andrea Martin e Jayne Eastwood.



La trama del film: Le attività commerciali della famiglia Portokalos non vanno bene: la lavanderia e l'agenzia di viaggi hanno chiuso a causa della crisi economica e resiste solo il ristorante. Il marito di Toula, Ian Miller, è ora preside della scuola locale frequentata dalla figlia Paris, che esasperata dalla presenza ingombrante dei familiari, sta facendo domanda per i college più lontani da casa. Anche Toula e Ian hanno qualche problema di coppia, poiché lei è sempre più presa dalle questioni della famiglia d'origine.

Un giorno il papà di Toula, Gus, mentre sta facendo una ricerca sul suo albero genealogico (convinto di essere discendente di Alessandro Magno), scopre per caso che il suo matrimonio con Maria non è mai stato convalidato. Per rendere ufficiale il sacramento devono celebrarlo nuovamente e questa volta per davvero. La moglie, dapprima divertita, coglie l'occasione per avere la festa dei suoi sogni, la cerimonia che non ha mai potuto avere.

Tra mille peripezie tragicomiche, Toula e Ian hanno modo di affrontare i loro problemi. Inoltre la festa di matrimonio si rivela per Paris un'occasione per rivalutare la sua rumorosa e soffocante famiglia, proprio come è successo a sua madre anni prima...



Il mio grosso grasso matrimonio greco 2: Il primo trailer in italiano - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv